Tháng 7 này, màn ảnh Hàn sẽ có một tác phẩm rất đáng chú ý mang tên "Thiên nga đỏ" (tựa Anh: "Red swan"). Tác phẩm này đánh dấu màn tái xuất của mỹ nam đình đám Bi Rain. Được biết, anh "nên duyên" cùng chị đẹp Kim Ha Neul.

Trong loạt ảnh mới được Disney+ nhá hàng, Bi Rain trông cực kỳ điển trai, phong độ và sở hữu thân hình cực phẩm. Rõ ràng ở tuổi 42, nam tài tử đang giữ được một trạng thái cực kỳ tốt. Về phần Kim Ha Neul, dù đã ở tuổi U50 nhưng trông cô vẫn trẻ hơn tuổi thật, phù hợp với vai diễn và có vẻ sẽ tạo được "chemistry" tốt với ông xã Kim Tae Hee.

Ở tuổi 42, nhan sắc và hình thể của Bi Rain đều đáng ngưỡng mộ. Anh hóa thân thành chàng vệ sĩ tài giỏi trong phim "Thiên nga đỏ".

Bi Rain và Kim Ha Neul yêu nhau trong phim "Thiên nga đỏ".

Nói thêm về "Thiên nga đỏ", đây là một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn - hành động - chính kịch, xoay quanh câu chuyện của Wan Soo (Kim Ha Neul) và Do Yoon (Bi Rain).

Wan Soo vốn là một nữ golf thủ hàng đầu. Mơ ước về một cuộc sống thượng lưu, cô kết hôn với người kế nhiệm của Tập đoàn Hwain và giờ đang là chủ tịch của một tổ chức, đồng thời có được danh tiếng nhờ những hoạt động từ thiện.

Do Yoon từng tốt nghiệp trường cảnh sát và cực giỏi võ thuật. Sau khi cứu Wan Soo khỏi một cuộc tấn công khủng bố bí ẩn, Do Yoon thâm nhập vào gia đình Hwain với tư cách là vệ sĩ của cô để khám phá bí mật của họ. Khi Do Yoon và Wan Soo cùng đi tìm chân tướng, họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Thế nhưng chính điều đó khiến mối quan hệ của cả ngày càng gần gũi và họ dần dần dựa vào nhau.

Bộ phim "Thiên nga đỏ" do Bi Rain và Kim Ha Neul đóng chính bắt đầu chiếu trên Disney+ từ ngày 3/7.