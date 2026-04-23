Tuyệt chiêu "căng da mặt 0 đồng" gây bão: Giúp hội chị em "hack tuổi" thần kỳ, trẻ ra vài tuổi chỉ nhờ vài lọn tóc

Bạn khao khát một gương mặt thanh thoát, làn da căng bóng nhưng lại e ngại chi phí đắt đỏ hay nỗi đau từ dao kéo? Gần đây, cộng đồng làm đẹp thế giới đang sục sôi trước một mẹo nhỏ mang tên "fake facelift" (căng da mặt giả). Không cần đến 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) cho các ca phẫu thuật phức tạp, chỉ với một vài thao tác tết tóc khéo léo, bạn đã có thể sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, trẻ trung như những ngôi sao hạng A trên thảm đỏ Oscar.

Hãy cùng khám phá bí mật "là phẳng gương mặt" đang khiến hàng triệu phụ nữ từ New York đến Utah phát cuồng.

"Căng da mặt giả": Mẹo làm đẹp 0 đồng giúp hội chị em "hack tuổi" thần kỳ

Mỗi khi cần tìm lại cảm hứng cho bản thân, Fro Moniz - một cư dân chính hiệu tại Manhattan (Mỹ) - chẳng cần chạy đi mua một ly cà phê sang chảnh hay vung tiền vào những món đồ hiệu đắt đỏ. Cô chỉ đơn giản là tự... căng da mặt cho mình.

Fro Moniz gây sốt trên TikTok sau khi chia sẻ cách cô tự thực hiện nâng cơ mặt mini 0 đồng chỉ với vài lọn tóc.

Thay vì chi tới 100.000 USD để "lên bàn mổ" như Kris Jenner hay giới thượng lưu vùng Upper East Side, Moniz chọn một phương pháp thay đổi diện mạo cực kỳ đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Cách làm này không chỉ giúp người phụ nữ U40 này phấn chấn hơn, mà còn giúp nâng mí mắt, chân mày và vùng trán chỉ bằng vài lọn tóc tết khéo léo.

"Gương mặt càng được nâng lên, bạn càng thấy yêu bản thân hơn khi soi gương", Moniz, một chuyên gia trang điểm với 10 năm kinh nghiệm, chia sẻ với tờ The Post về mẹo "căng da mặt giả" đang gây bão này.

Hiệu quả bất ngờ từ cách làm "công nghiệp gia đình"

Đây là một màn lột xác tạm thời nhưng mang lại kết quả vô cùng chân thực. Moniz hào hứng giải thích rằng diện mạo của cô trông "gọn gàng" hơn hẳn nhờ sự thay đổi trẻ hóa này. Bí quyết chỉ nằm ở việc tết hai bím tóc nhỏ gần thái dương hoặc ngay sau tai.

Sau khi tết chặt hai bên, cô kéo chúng về phía giữa đầu và cố định bằng dây thun để tạo độ căng ngay sát đường chân tóc. Kiểu tóc thắt chặt này mang lại cho Moniz một vẻ ngoài "sắc lẹm" (snatched), giúp xóa mờ các vùng da chảy xệ và nếp nhăn li ti. Cuối cùng, cô khéo léo giấu các bím tóc dưới lớp tóc trên đỉnh đầu để không ai có thể nhận ra bí mật.

"Bạn sẽ trông tươi tắn ngay lập tức," Moniz ca ngợi phương pháp có thể thực hiện trong chưa đầy 10 phút. "Gò má nổi bật hơn, lớp trang điểm mắt trông sắc sảo hơn – giống như bạn đang là phẳng gương mặt mà không cần phẫu thuật vậy. Đó là vẻ ngoài mà ai cũng khao khát."

Và nhờ mức giá 0 đồng, từ những mỹ nhân tại New York cho đến các ngôi sao hạng A đều đang "phát cuồng" vì nó.

Cơn sốt lan đến thảm đỏ Oscar

Nữ diễn viên Anne Hathaway (43 tuổi) cũng khiến công chúng xôn xao khi áp dụng mẹo nhỏ này ngay trước thềm lễ trao giải Oscar 2026 vào tháng trước.

Anne Hathaway và chuyên gia tạo kiểu tóc của cô chia sẻ bí quyết sở hữu khuôn mặt trẻ trung mà không cần can thiệp dao kéo,

Ngôi sao của bộ phim "Yêu nữ thích hàng hiệu 2" (dự kiến ra mắt vào 1/5 tới) cùng đội ngũ làm đẹp của mình đã thu hút hơn 17,5 triệu lượt xem trên Instagram khi hé lộ phương pháp "không còn là bí mật" này.

Vẻ ngoài không tỳ vết, sạch bóng nếp nhăn của cô gần đây đã làm dấy lên nhiều nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có vẻ như Hathaway ưu tiên những bím tóc nhỏ hơn là lưỡi dao của bác sĩ.

Động lực từ sự tự tin thay vì sự phù phiếm

Moniz, người đang chuẩn bị đón thiên thần nhỏ đầu lòng, chia sẻ rằng sự yêu thích của cô dành cho mẹo căng da mặt "miễn phí, nhanh gọn và dễ tùy chỉnh" này xuất phát từ nhu cầu chăm sóc bản thân hơn là sự phù phiếm về tuổi tác.

"Mang thai đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi thấy mệt mỏi hơn và cần những cú hích tự tin nhỏ", người phụ nữ 38 tuổi đang ở tuần thai thứ 38 tâm sự. "Mẹo này khiến tôi thấy mình cá tính và mạnh mẽ hơn. Tôi làm nó bất cứ khi nào cảm thấy cần thêm một chút sức sốn".

Maddi Heyn, một bà mẹ ba con từ bang Utah, cũng đồng tình với điều này. Sau khi xem thợ làm tóc của Anne Hathaway thực hiện, cô đã làm theo và không thể tin được hiệu quả mà nó mang lại. Video tự thực hiện mẹo này của cô đã đạt hơn 14,2 triệu lượt xem, nhận về cả sự thán phục lẫn những ý kiến trái chiều.

Bà mẹ Heyn cho rằng những cơn đau nhẹ đó đáng giá so với cảm giác tự tin và quyến rũ.

"Đẹp thì phải chịu đau"

Bên cạnh những lời khen, nhiều người cũng lên tiếng cảnh báo: "Mẹo này hay thật, nhưng chỉ nên dùng cho sự kiện đặc biệt thôi vì nó sẽ làm rụng tóc quanh chân tóc đấy", một dân mạng bình luận.

"Đau đầu tức thì luôn", một người khác lo ngại.

Tuy nhiên, Heyn vẫn rất thản nhiên: "Đẹp thì phải chịu đau thôi. Bạn chắc chắn sẽ thấy hơi đau đầu sau vài phút tùy vào độ chặt của bím tóc. Nhưng đó là cái giá mà nhiều người trong chúng ta sẵn lòng trả".

Và sự "hy sinh" đó đã mang lại kết quả xứng đáng. Heyn kể rằng chồng cô đã nhận ra ngay sự khác biệt và dành cho cô những lời khen có cánh trong buổi hẹn hò. Đây là một sự thúc đẩy lòng tự trọng mà tiền bạc không mua được.

"Các bà mẹ thường dành hết tâm sức cho con cái, chồng con và công việc mà bỏ quên bản thân", Heyn thở dài. "Làm những mẹo nhỏ như thế này, ưu tiên những điều mình thích, giúp tôi cảm thấy mình là chính mình một lần nữa. Và điều đó giúp tôi trở thành một người tốt hơn về mọi mặt",

Lời khuyên: Nếu bạn muốn thử mẹo này, hãy chỉ áp dụng vào những dịp đặc biệt và tránh để tóc quá căng trong nhiều giờ liên tục để bảo vệ sức khỏe da đầu nhé!