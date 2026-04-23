



Ai mà chẳng ước khi đã 80 tuổi vẫn mang nhựa sống của tuổi 40: Cơ thể dẻo dai, không bệnh tật và tâm hồn vẫn phơi phới niềm tin yêu. Giấc mơ "trường sinh bất lão" chưa bao giờ mất đi sức hút. Thế nhưng, với những người đang đổ nhiều tiền nhất vào cuộc đua này, giấc mơ ấy đang dần biến thành ác mộng.

Việc cố gắng đạt được điều không tưởng đã dẫn đến một hội chứng tâm lý mới: Sự ám ảnh thái quá về tuổi thọ. Vì quá quyết tâm để sống lâu hơn, nhiều người vô tình bóp nghẹt hạnh phúc và các mối quan hệ ở hiện tại, thậm chí đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình.

Một số người đang trở nên bị ám ảnh bởi việc sống lâu hơn đến mức họ đã phát triển cái được gọi là "hội chứng cuồng tuổi thọ" và nó đang làm cho cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn.

Khi "sống sạch" trở thành một loại bệnh lý

Jan Gerber, người sáng lập trung tâm trị liệu xa xỉ Paracelsus Recovery (Thụy Sĩ), đã đặt tên cho hiện tượng này là "Hội chứng cuồng trường thọ" (Longevity Fixation Syndrome).

Tại phòng khám có mức phí "cắt cổ" lên tới 120.000 USD/tuần (khoảng 3 tỷ đồng), ông thường xuyên tiếp đón những bệnh nhân là triệu phú, tỷ phú hoặc các doanh nhân thành đạt. Họ có tất cả mọi thứ, từ tiền bạc đến thời gian, có thể đi du lịch Nam Cực hay đua xe F1 bất cứ lúc nào. Nhưng họ lại mắc kẹt trong nỗi sợ: "Tôi có tiền, nhưng quỹ thời gian của tôi lại có hạn".

Nỗi khao khát kiểm soát sinh lão bệnh tử đã đẩy họ vào những hành vi cực đoan. Ông Gerber nhận định, hội chứng này là một dạng biến thể của chứng "ám ảnh ăn sạch" (orthorexia). Những người này không chỉ ăn uống khắt khe mà còn lạm dụng thực phẩm chức năng, truyền dịch tĩnh mạch vô tội vạ.

Jan Gerber, người sáng lập trung tâm trị liệu xa xỉ Paracelsus Recovery (Thụy Sĩ)

Chưa dừng lại ở đó, các thiết bị công nghệ như nhẫn thông minh hay máy theo dõi đường huyết liên tục (dành cho người không bị tiểu đường) càng khiến họ rơi vào trạng thái "lo âu số hoá". Họ trở thành nô lệ của các chỉ số sinh học, biểu hiện điển hình nhất là:

Sẵn sàng bỏ lỡ tiệc cưới của người thân vì sợ hỏng "quy trình" ăn uống.

Từ chối những cuộc vui với bạn bè chỉ để kịp giờ vào phòng xông hơi áp lạnh.

Hậu quả là họ sống trong sự cách biệt, cô đơn và cảm thấy không ai thấu hiểu mình.

Một số bị ám ảnh đến mức nó thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, chẳng hạn như bỏ qua các sự kiện gia đình vì nó làm gián đoạn "giao thức" hoặc tránh ăn tối với bạn bè để thực hiện một buổi trị liệu áp lạnh.

Cái bẫy của sự "tự kỷ luật"

Bác sĩ Jordan Shlain, một chuyên gia y tế cao cấp tại Mỹ, chia sẻ rằng việc chứng kiến những bệnh nhân này thực sự rất đau lòng. Thay vì tận hưởng cuộc sống, họ dành cả ngày để soi xét các chỉ số cơ thể.

Đáng sợ hơn, nỗi ám ảnh này còn gây ra những tổn thương thực thể nghiêm trọng như:

Suy thận do uống quá nhiều thực phẩm chức năng.

Rối loạn nội tiết và chuyển hóa vì nhịn ăn cực đoan.

Biến cố tim mạch do tự ý sử dụng các hợp chất hỗ trợ hiệu suất chưa được kiểm chứng.

Bác sĩ Shlain nhấn mạnh: "Ngành công nghiệp trường thọ cũng phải chịu trách nhiệm khi rao bán nỗi sợ cái chết để trục lợi. Đừng dại dột đem cơ thể mình ra làm thí nghiệm chỉ vì nghe theo lời của một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội".

Nó không chỉ là sức khỏe tâm thần - nỗi ám ảnh có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe thể chất, như lạm dụng chất bổ sung, gây rối với hormone, rối loạn chức năng trao đổi chất, chấn thương và các biến cố tim.

Đừng chết vì... cố sống lâu

Tại phòng khám ở Thụy Sĩ, mỗi lần chỉ có duy nhất một bệnh nhân được điều trị với sự hỗ trợ của 15 chuyên gia. Họ phải học cách buông bỏ sự cưỡng ép và tìm lại sự cân bằng trong tâm lý qua các liệu pháp trò chuyện.

Dù đây có vẻ là câu chuyện của giới thượng lưu, nhưng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp trường thọ trị giá hàng chục tỷ đô la, hội chứng này đang bắt đầu len lỏi vào tầng lớp trung lưu. Nỗi sợ hãi bệnh tật và tuổi già là hoàn toàn có thật, nhưng việc để nó chiếm hữu cuộc đời lại là một sai lầm.

Mỗi lần chỉ có một bệnh nhân được điều trị tại phòng khám Thụy Sĩ, nhưng sự đảm bảo quyền riêng tư, cũng như sự hỗ trợ của ít nhất mười lăm chuyên gia.

Nỗ lực cải thiện lối sống là điều tốt, nhưng hãy tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của chính mình. Suy cho cùng, việc muốn sống mãi mãi là một ước vọng con người, nhưng thật trớ trêu nếu bạn đang dần "chết" đi trong lúc cố gắng tìm cách bất tử.

(Theo nguồn NY Post)