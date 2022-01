"Mỹ nhân 19+" Han So Hee xóa hình xăm làm thục nữ, trở thành hình tượng lý tưởng của sao nam

Mới đây, Han So Hee đã đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên đang tự sướng khi trang điểm. Nhiều người hâm mộ tinh ý phát hiện những hình xăm trên cánh tay của Han So Hee đã được xóa hoàn toàn. Nữ diễn viên để lộ cánh tay tắng và gầy guộc.

Trước khi nổi tiếng, Han So Hee từng theo đuổi hình ảnh rất bất cần, thời trang gợi cảm và yêu thích hình xăm. Các hình xăm đều khá to xuất hiện ở 2 bên cánh tay. Vốn có bắp tay trắng trẻo và thon gọn nên nhìn hình xăm của nữ diễn viên khá đẹp và phù hợp với style thời đó. Đặc biệt là hình hoa bên cánh tay trái mang ý nghĩa liên quan đến bà của Han So Hee. Do hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn nên bà là người đã nuôi nấng và gắn bó với cô nhất.

Trong thời gian gần đây, Han So Hee đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý thông qua thành công của một số tác phẩm. Khi trò chuyện với người theo dõi trên Instagram qua chuyên mục Q&A, nam diễn viên Kim Hyun Joong không ngần ngại tag hẳn tên Han So Hee: "Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi như thế này... Mẫu người lý tưởng của mình chính là Han So Hee".

Hiện tại, Han So Hee đang quay hình bộ phim Soundtrack #1, đóng cặp cùng Park Hyung Sik. Soundtrack #1 là một bộ phim tình cảm có yếu tố âm nhạc xoay quanh đôi bạn thân khác giới 20 năm. Cả hai quyết định sống chung cùng nhau 2 tuần và bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.

https://afamily.vn/my-nhan-19-han-so-hee-xoa-hinh-xam-lam-thuc-nu-tro-thanh-hinh-tuong-ly-tuong-cua-sao-nam-20220114123400578.chn