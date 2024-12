Trong bối cảnh màn ảnh Hàn Quốc đang ngập ngụa trong loạt phim ngôn tình 3 xu, The Trunk nổi lên như một hiện tượng truyền hình với nhờ khai thác thể loại melodrama đang bị lãng quên. Tác phẩm hiện đang thống trị top 1 nền tảng Netflix tại xứ sở kim chi, khẳng định sức hút khó chối từ dù đụng độ phải đối thủ “nặng ký” When The Phone Rings. Ngoài cặp đôi chính nhìn vào là thấy bom tấn, 2 diễn viên phụ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt là Jung Yun Ha.

The Trunk đang khiến cộng đồng đam mê phim ảnh xôn xao bàn tán thời gian gần đây.

Trong The Trunk, Jung Yun Ha thủ vai Lee Seo Yeon, vợ cũ Han Jeong Won (Gong Yoo). Cô cũng là người dàn xếp cuộc hôn nhân hình thức này giữa Han Jeong Won và Noh In Ji (Seo Hyun Jin). Tại đây, Yun Ha đã xuất sắc lột tả được một người phụ nữ có khả năng thao túng tâm lý tới đáng sợ. Là một nhân vật thành công trong sự nghiệp, Seo Yeon đầy khí chất và kinh nghiệm, một tay hoặc không chỉ tình cũ tình mới mà cả người xem phim. Vì thế, mỗi hành động hay lời nói của cô đều gây ức chế cùng cực. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn đó lại và một tâm hồn đầy vết xước, yếu đuối và mong muốn được yêu thương.

Lee Seo Yeon là một người phụ nữ thành đạt giàu có nhưng tính cách độc đoán, tàn nhẫn.

Ngoài ra, không thể không kể đến món gia vị đẩy mạnh cảm xúc của nhân vật và khán giả - cảnh nóng. Khác với sự thân mật, ấm áp của cặp đôi chính, Seo Yeon và người chồng mới Yoon Ji Oh khiến cộng đồng mạng phát hoảng trước loạt phân đoạn ân ái gây nhức nhối. Ở đây, họ thể hiện khát vọng nhục dục giữa người trưởng thành với nhau. Cặp đôi đã chiêu đãi người xem khoảnh khắc 18+ ngay trên bàn bếp, biểu cảm và hành động đều cực kỳ chân thật. Tưởng như không thể bạo liệt hơn thì đôi uyên ương tiếp tục đốt mắt người xem với cảnh giường chiếu khoe trọn bộ phận nhạy cảm qua màn hình.

Cảnh nóng bỏng mắt của cặp đôi phụ vấp phải nhiều tranh cãi.

Dĩ nhiên, những cảnh nóng bạo liệt này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên MXH. Nhiều người cho rằng việc phơi bày cơ thể “lõa lồ” là không cần thiết, chỉ trích đoàn phim cố tình gây tranh cãi để tạo độ thảo luận. Tuy nhiên, cũng có netizen phản biện lại, nhận xét đây là yếu tố cốt lõi của bộ phim để khán giả có thể hiểu sâu hơn về tâm lý của nhân vật.

Một số bình luận của netizen:

- Phim hay nhưng nhiều cảnh 18+ quá, đôi lúc tôi còn phải ngượng đỏ mặt quay đi.

- Sao cặp chính trông tình bao nhiêu thì cặp phụ điên cuồng bấy nhiêu vậy trời.

- Biết là tạo cao trào cảm xúc nhưng cảnh ân ái hơi “í ẹ” nhỉ?

- Chị nữ phụ sao diễn thật quá vậy trời? Nhưng hợp đóng vai phản diện.

- Có ai ức chế bà nữ phụ như mình không chứ mình sôi máu lắm rồi.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, The Trunk xoay quanh cuộc hôn nhân hợp đồng giữa Han Jeong Won một nhà sản xuất âm nhạc giàu có vấn đề với giấc ngủ, và Noh In Ji , phó giám đốc tại công ty môi giới hôn nhân. Theo thỏa thuận được đặt ra, mối quan hệ này phải được duy trì trong một năm để Jeong Won có thể quay trở lại với vợ cũ Lee Seo Yeon. Tuy nhiên, trong quá trình sống chung, cả 2 dần nảy sinh tình cảm và quyết định quên đi quá khứ độc hại với vợ cũ. Tại đây, vụ án mạng liên quan đến chiến vali bí ẩn bắt đầu đảo lộn cuộc sống của các nhân vật.