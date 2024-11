Năm 2024, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc chứng kiến sự thống trị của các drama truyền hình với đề tài hôn nhân và những nam chính U40 quyến rũ. Trong đó ở nửa đầu năm phải kể đến Kim Soo Hyun trong vai Baek Hyun Woo của Queen Of Tears và mới đây nhất là Yoo Yeon Seok với vai diễn Baek Sa Eon trong When The Phone Rings - bộ phim đang gây sốt MXH hiện tại dù chỉ mới đi qua những tập phát sóng đầu tiên.

Đáng chú ý, không chỉ khiến dân tình mê mẩn vì vẻ ngoài điển trai mà tạo hình và thời trang của "2 anh chồng của năm" - Kim Soo Hyun và Yoo Yeon Seok cũng vô cùng giống nhau từ kiểu tóc, trang phục và đặc biệt là combo: đồng hồ, nhẫn cưới cực kỳ lôi cuốn.

Video fan made về 2 nhân vật Baek Hyun Woo & Baek Sa Eon với điểm chung là combo trang sức của họ (Nguồn @fmv.kylie).



Vào vai những tổng tài/giám đốc điển hình - nam tính và giàu có ở ngưỡng 40, cả 2 nhân vật Baek Hyun Woo & Baek Sa Eon đều được tạo hình lịch lãm và tối giản với trang phục thường thấy nhất là những bộ suit 2 mảnh, tay đeo đồng hồ sang trọng và tóc rẽ lệch mái bảnh bao. Đồng thời để khắc họa những người chồng yêu vợ kiểu mẫu, nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của các nam chính cũng là item thường được bộ phim focus, tạo nên khung hình khiến hội chị em mê mẩn.

Năm 2024 mang đến 2 nam chính họ Baek với visual lung linh khiến dân tình say đắm.

Tổng tài Baek Sa Eon - người thường xuyên phải nhận những cuộc gọi khẩn, mỗi lúc ấy bàn tay trái với chiếc đồng hồ và nhẫn cưới quyến rũ lại có cơ hội chiếm spotlight cùng anh.

Rất nhiều những khoảnh khắc đặc tả 2 item thời trang này không chỉ với mục đích "cho đẹp" mà còn góp phần kể chuyện trong When The Phone Rings.

Tương tự với nhân vật đã quá đình đám - Baek Hyun Woo của Kim Soo Hyun, ngay từ những tập đầu lên sóng, nhẫn cưới BVLGARI và những chiếc đồng hồ sang chảnh của anh đã hớp hồn khán giả, trở thành topic được bàn luận và quan tâm không ít.

Trên MXH, các mọt phim nói chung và hội chị em nói chung đều đang nhiệt tình thảo luận về "Gu 2024" của mình là các nam nhân với bàn tay đẹp tinh tế lại "kinh tế" như 2 nam thần kể trên:

"Vest, đồng hồ cơ, nhẫn cưới. Mê xỉu", "Đàn ông đeo nhẫn cưới càng menly hơn", "Đàn ông tay đeo nhẫn cưới nhìn cuốn hút thật, nhất là mấy ông Hàn Quốc này nữa. Lụy!", "Nhẫn và đồng hồ đã khiến tôi bần thần từ thứ 6 đến nay"...