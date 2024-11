Thời gian gần đây, When The Phone Rings, siêu phẩm mới nhà MBC, đang tạo nên cơn địa chấn rung chuyển khắp thế trận phim Hàn. Một thời gian rồi dân tình mới có dịp u mê một bị phim ngôn tình như thế này kể từ bom tấn Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy). Mọi tình tiết hay nhất cử nhất động của cặp đôi chính cũng đều bị khán giả “vạch lá tìm sâu”, lên đủ mọi thuyết âm mưu xoay quanh tác phẩm. Mới đây, tấm poster của When The Phone Rings đã lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ vì một chi tiết gây hoang mang.

Dân tình phát hiện một lời nguyền đằng sau tấm poster When The Phone Rings

Cụ thể, tấm poster có hình ảnh Yoo Yeon Seok đưa mắt nhìn sang Chae Soo Bin. Sẽ không có gì đáng nói nếu như mọi người không phát hiện ra điểm trùng hợp của chi tiết này với poster của 3 bộ phim Snowdrop, Uncontrollably Fond và Youth Of May. Cả 3 tác phẩm này đều bắt đầu bằng thứ tình cảm trong trẻo, chemistry bùng nổ giữa cặp đôi chính nhưng cái kết lại dính án “âm dương cách biệt” đầy bi thảm. Cụ thể, ở cả 3 bộ phim, nhân vật không nhìn về phía đối phương trên poster chính là người phải "lìa đời" ở cuối phim.

Snowdrop, Uncontrollably Fond và Youth Off May đều là 3 bộ phim có cái kết tàn khốc khiến người xem khóc cạn nước mắt

Khán giả vô cùng hoang mang trước lời nguyền “ai không nhìn buộc phải chết” này, bày tỏ sự lo lắng cho số phận của nhân vật Hee Joo do Chae Soo Bin thủ vai. Bởi lẽ, When The Phone Rings chỉ vừa mới phát sóng được 2 tập mở màn, vẫn còn quá sớm để biết trước được hồi kết của bộ phim sẽ đi về đâu. Netizen không khỏi hụt hẫng, chọn cách “mắt không nhìn, tai không nghe thì tim không đâu”; đồng thời dí dỏm kêu gọi lập team tìm gặp biên kịch nếu số phận của Chae Soo Bin là phải lìa đời.

Một số bình luận của netizen: - Ê không đùa nha mấy bà. Vừa mới chiếu 2 tập mà. - Tôi còn chưa kịp lụy đôi này mà giờ đã biết trước kết cục như vậy sao? - Không muốn tin nhưng sao trùng hơp quá vậy cả nhà. Trùng hợp một cách vô lý ấy. - Giờ bỏ phim được không ta? Nhìn cái poster giờ không muốn xem nữa luôn á. - Biên kịch mà tính trêu tôi là tới công chuyện liền nha.

When the Phone Rings được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh cuộc hôn nhân hình thức của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) - phát ngôn viên trẻ tuổi nhất của Nhà Xanh và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) - phiên dịch viên ngôn ngữ kí hiệu. Trong khi Hee Joo bị mất đi khả năng nói sau tai nạn thời thơ ấu, Sa Eon lại vô cùng kiệm lời dù công việc đòi hỏi anh phải hoạt ngôn. Suốt 3 năm chung sống với nhau, cả 2 không hề giao tiếp với nhau bằng bất cứ hình thức nào nhưng vẫn phải giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người.

Tập 2 kết thúc sau khi khán giả nhận ra Sa Eon vốn đã luôn có tình cảm với người vợ của mình. Thậm chí anh còn là người đề nghị để Hee Joo kết hôn thay chị gái mình. Hóa ra từ bao lâu nay, Sa Eon luôn khoác lên vỏ bọc tổng tài lạnh lùng, “đẹp nhưng sĩ” chỉ để che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Bộ phim gây ấn tượng với kịch bản ngôn tình lạ mà quen, chemistry giữa cặp chính tràn màn hình

Vẫn theo mô-típ ngôn tình 3 xu kinh điển: Cán bộ cấp cao - người tình thế thân - cưới trước yêu sau, When the Phone Rings vẫn xuất sắc ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường phim lãng mạn nhờ lối diễn tự nhiên và chemistry duyên dáng của bộ đôi chính. Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin được đánh đúng chuẩn hình mẫu bá tổng - bạch thố. Nhà trai thì tài sắc vẹn toàn, trong ấm ngoài lạnh; còn nhà gái thì xinh xắn yêu kiều, tính cách yếu mềm nhưng luôn tỏ ra cứng rắn.

Cặp tiên đồng ngọc nữ khiến dân tình quắn quéo trước những pha tình tứ vừa lạ lùng vừa hài hước. Yoo Yeon Seok gây ấn tượng với khí chất chuẩn “trâm anh thế phiệt” từ phim tới đời. Nhờ vậy, vai diễn này như thể được “đo ni đóng giày” cho nam diễn viên. Ngược lại, Hee Joo được đánh giá là một nhân vật mang tính thử thách lớn cho Chae Soo Bin bởi cô sẽ phải tận dụng hết mọi loại hình cảm xúc và cử chỉ để thể hiện một cô gái “câm có chọn lọc” hoàn hảo nhất.