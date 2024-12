Tưởng chừng như màn ảnh châu Á vào những tháng cuối năm sẽ chứng kiến màn oanh tạc mạnh mẽ của The Trunk khi bộ phim sở hữu hai diễn viên thực lực của xứ kim chi là Gong Yoo và Seo Hyun Jin. Đáng tiếc thay, dù là một bộ phim 18+ được “ông lớn” Netflix đổ tiền đầu tư và sản xuất lại không thể thành công như kỳ vọng. Ra mắt vào chiều ngày 30/11, nhưng ở thời điểm hiện tại, The Trunk vẫn chưa thể lọt top phim được xem nhiều trên Netflix toàn cầu. Tại Việt Nam, bộ phim cũng kém tiếng hơn hẳn so với một siêu phẩm khác cùng đề tài hôn nhân hợp đồng là When the Phone Rings.

Cốt truyện The Trunk mở đầu với tình tiết một chiếc rương bí ẩn nổi trên bờ hồ, là nguồn cơn cho một cuộc hôn nhân kỳ lạ được ký kết 1 năm giữa Han Jeong Won (Gong Yoo thủ vai) - nhà sản xuất âm nhạc cô đơn bị vợ phản bội và Noh In Ji (Seo Hyun Jin thủ vai) - người phụ nữ bí ẩn với quá khứ phức tạp. Ban đầu, Jeong Won gượng ép, mệt mỏi với hôn nhân do vợ sắp đặt, nhưng dần dà, trái tim chai sạn, đầy tổn thương của anh lại được người mới In Ji chữa lành.

Tương tự với những siêu phẩm tâm lý - kinh dị trước đó do Netflix sản xuất như The Glory, A Killer Paradox, The Trunk cũng không thiếu những cảnh nóng để miêu tả trạng thái tình cảm, hay sự ham muốn bên trong của từng nhân vật. Về phía Gong Yoo và Seo Hyun Jin, cả hai ần đầu tiên đóng cảnh nóng với nhau và lăn xả hết mình cho vai diễn. Song, lựa chọn táo bạo này cũng không giúp bộ phim tạo được sự chú ý nhiều hơn.

Trên MyDramaList, The Trunk gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bênh vực bộ phim có nhịp độ chậm rãi nhưng góc quay đậm chất điện ảnh, diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên khiến bộ phim đạt được độ hấp dẫn. Trong khi đó, số lượng ý kiến chê bai dự án mới của Netflix lại có phần áp đảo, công chúng cho rằng kịch bản The Trunk kém thu hút, tiết tấu chậm khiến người xem mất kiên nhẫn.

Một số ý kiến phàn nàn về chất lượng của The Trunk:

- Dạo này phim Hàn Quốc trên Netflix sao lại nhiều cảnh nóng thế này. Theo truyền thống, phim truyền hình Hàn Quốc được biết đến với cách kể chuyện độc đáo và sắc thái văn hóa, thường tập trung vào sự lãng mạn mà không dựa nhiều vào nội dung tình dục. Mặc dù tôi đánh giá cao sự phát triển của cách kể chuyện, nhưng tôi không khỏi cảm thấy thất vọng vì những cảnh 18+. Netflix sao cứ mãi ôm cái mộng tưởng rằng phim có cảnh nóng thì sẽ thu hút được người xem vậy.

- Thật uổng phí diễn xuất của Gong Yoo và Seo Hyun Jin cho bộ phim này.

- Cốt truyện nhàm chán đến buồn ngủ. Cảnh nóng cũng không thể cứu vãn cho một bộ phim tẻ nhạt đến thế này.

- Có lẽ quá nhiều người kỳ vọng Gong Yoo sẽ làm nên một cú hit mới, nhưng không ngờ lần này anh ấy lại chọn phải một kịch bản “kén” người xem.

- Một bộ phim không dành cho người mất kiên nhẫn và cả tập trung kém!

- The Trunk là ví dụ điển hình cho dàn diễn viên thực lực cũng không cứu nổi một kịch bản tệ hại.

- Cảnh nóng của Gong Yoo và Seo Hyun Jin thật uổng phí!

- Cốt truyện khó nuốt thiệt sự. Từ cách chuyển cảnh, dòng thời gian, bối cảnh mọi thứ thật rối mắt đến bực mình.