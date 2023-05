Mỹ nam từng hâm mộ Song Hye Kyo: Từ tân binh mưu sinh bằng nghề bốc vác tới nam chính loạt dự án "khủng"

See You In My 19th Life là một trong số những dự án phim truyền hình được mong chờ nhất tháng 6 này. Phim có sự góp mặt của cặp đôi Ahn Bo Hyun - Shin Hye Sun, nội dung chuyển thể từ webtoon cùng tên xoay quanh chuyện tình yêu của một cô gái đã gặp lại cuộc sống của mình qua vòng luân hồi gần một nghìn năm và cô nhớ được hết tất cả các kiếp sống trong quá khứ. Với vai nam chính Moon Seo Ha, Ahn Bo Hyun chính thức tái xuất màn ảnh sau 2 dự án chỉ đóng vai khách mời. Khán giả vô cùng mong chờ màn tái xuất chính thức này của mỹ nam họ Ahn, nhất là khi biết thông tin anh đã giảm tới 8kg để phù hợp với hình tượng nhân vật.



Ahn Bo Hyun - Shin Hye Sun





















Trong lúc chờ đợi Moon Seo Ha chính thức ra mắt khán giả, nhìn lại chặng hành trình làm nghề của Ahn Bo Hyun.

Chàng nam phụ Hậu Duệ Mặt Trời từng thừa nhận thầm yêu Song Hye Kyo

Vào nghề từ năm 2014, tới 2016, Ahn Bo Hyun trở nên nổi tiếng nhờ vai phụ ở bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Trong phim anh đảm nhận vai diễn Trung sĩ Lim Gwang Nam, thành viên đội Alpha có biệt danh Piccolo. Dù xuất hiện không nhiều nhưng với vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cân đối quyến rũ, nam diễn viên đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem.

Đáng nói hơn, chính bộ phim này đã khiến Ahn Bo Hyun phải lòng đàn chị Song Hye Kyo. Trong chương trình Radio Star vào năm 2018, Ahn Bo Hyun từng thừa nhận anh đã rất thích Song Hye Kyo khi cả hai có cơ hội đóng chung trong Hậu Duệ Mặt Trời. Khoảnh khắc anh phải lòng đàn chị là Song Hye Kyo đến buổi tiệc nhóm với mặt mộc, tóc tai cũng không được gọn gàng. Bộ dạng có phần "luộm thuộm" ấy vô tình khiến Ahn Bo Hyun thầm thương trộm nhớ đàn chị.

Làm đủ nghề để mưu sinh và nuôi niềm đam mê diễn xuất

Sau Hậu Duệ Mặt Trời, Ahn Bo Hyun nổi tiếng hơn nhưng cuộc sống của anh vẫn rất vất vả. Cát-xê từ những vai phụ không đủ để trang trải cuộc sống khiến Ahn Bo Hyun phải làm thêm nhiều nghề, trong đó có cả bốc vác. Phải tới Tầng Lớp Itaewon ra mắt năm 2020, Ahn Bo Hyun mới thực sự bứt phá thành sao, cuộc sống thay đổi rõ nét khi có nhiều kịch bản, nhiều nhãn hàng tìm đến anh hơn. Trong bộ phim bom tấn một thời này, Ahn Bo Hyun vào vai chàng quý tử "ngậm thìa vàng" nổi loạn, phách lối, có phần tàn độc nhưng lại rất si tình.

Tầng Lớp Itaewon

Kể từ sau Tầng Lớp Itaewon, Ahn Bo Hyun nhận phim ít hơn nhưng chủ yếu là đóng nam chính trong các dự án lớn. Công Tố Viên Quân Sự Do Bae Man, Các Tế Bào Của Yumi, My Name là ba bộ phim mà Ahn Bo Hyun đảm nhận vai trò nam chính dẫn dắt câu chuyện. Dù nhận phim ít hơn nhưng mỗi lần tái xuất, Ahn Bo Hyun lại mang tới một hình tượng hoàn toàn mới. Anh liên tục thử thách bản thân, từ phim hành động, phá án đến phim tình cảm, hài hước đều thử qua. So với các diễn viên có cùng xuất phát điểm, Ahn Bo Hyun với sự chăm chỉ và năng lực vượt trội đã sớm khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí rất khắc nghiệt của Hàn Quốc.

Nguồn ảnh: tvN, Hancinema