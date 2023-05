Hợp tác không thành, Han So Hee nhắn nhủ Song Hye Kyo: Chị vẫn mãi là của em

Mới đây, thông tin dự án hợp tác của Song Hye Kyo và Han So Hee "tan thành mây khói" khiến nhiều cư dân mạng không khỏi tiếc nuối. Trước đó, truyền thông đưa tin Song Hye Kyo và Han So Hee đều không góp mặt trong dự án kinh dị bí ẩn "The Price Of Confession".

Nguyên nhân được đưa ra là do "có sự bất đồng quan điểm" với nhà sản xuất. Sau đó, phía Han So Hee cho biết khá bất ngờ với tin tức này và hiện tại đang tìm hiểu cụ thể.

Trong khi cư dân mạng đang vô cùng tiếc nuối vì màn hợp tác bất thành thì Han So Hee đã có động thái mới trên mạng xã hội liên quan tới Song Hye Kyo. Sau khi thấy đàn chị chia sẻ 1 đoạn video quảng cáo, Han So Hee đã ngay lập tức vào bình luận: Chị vẫn mãi là của em.

Theo nhiều người, động thái này của Han So Hee đã chứng tỏ rằng tình cảm mà cô dành cho đàn chị không hề liên quan gì tới việc đóng phim.

Thậm chí, trước đó mọi người từng cho rằng những màn "thả thính" của cả hai nhằm cho việc quảng bá phim nhưng có vẻ như đây là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết chứ không hề liên quan tới dự án phim nào.

Trước đó, Han So Hee nhiều lần bày tỏ tình cảm với đàn chị và cho biết Song Hye Kyo là thần tượng của cô. Đáp lại sự yêu thích của Han So Hee, Song Hye Kyo cũng nhiều lần "thả tim" các bài đăng của người em.