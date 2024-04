Thời gian qua, dự án phim "Thủy long ngâm" đang gây dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả nhờ loạt tạo hình không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn của nam chính La Vân Hi. Và mới đây, mỹ nam sinh năm 1988 tiếp tục đốn tim hội chị em với tạo hình mới trong trang phục đen tuyền đi kèm họa tiết vẩy rồng.

Một lần nữa, netizen phải "xỉu up xỉu down" trước vẻ đẹp huyền bí, trông như xé sách bước ra của La Vân Hi. Có thể nói, chỉ xét riêng phần nhìn thì đây có lẽ chính là Đường Lệ Từ hoàn hảo hết cỡ trong lòng fan.

Bình luận đáng chú ý về tạo hình mới của La Vân Hi trong "Thủy long ngâm":

- Bình thường tạo hình rồng đen sẽ để đen xì và không có hiệu ứng gì. Riêng bộ trang phục này Hoàng Vi tạo vân nổi cho từng chiếc vẩy rồng trên nền hoạ tiết cẩm thạch đen. Điều này làm "chiếc" rồng Đường Lệ Từ càng thêm huyền bí. - Hắc long ẩn mình dưới vực sâu, anh ta mười điểm không có nhưng. - Tạo hình này đẹp hơn mấy tạo hình trước nè, cậu Hi để mặt mộc giống vậy đừng đánh gì nhiều. Nói thật là như thế trông trẻ với đẹp hơn. - Như truyện tranh bước ra vậy. - La Vân Hi đóng cổ trang thì quá oke rồi, nhưng mà sao phim này không thấy leak dàn nữ nhỉ? Hóng tạo hình của Bao Thượng Ân lắm.

Tạo hình mới đẹp xuất sắc của La Vân Hi trong "Thủy long ngâm".

"Thủy long ngâm" là một tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên kiếp mi" của nhà văn Đằng Bình, hiện đang thu hút sự chú ý của công chúng. Bộ phim đưa người xem theo chân nhân vật chính Đường Lệ Từ do La Vân Hi thủ vai, người từng sống tách biệt khỏi dòng đời nhưng phải quay trở lại với những hiểm nguy chốn giang hồ, để rồi khám phá ra một âm mưu khủng khiếp.

Ngoài La Vân Hi, "Thủy long ngâm" còn quy tụ nhiều gương mặt tài năng khác như Tiêu Thuận Nghiêu, Từ Chính Khê, Bao Thượng Ân, Trần Dao và Ngao Tử Dật, làm phong phú thêm dàn diễn viên và đem lại cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đích thực.

Bộ phim "Thủy long ngâm" do La Vân Hi đóng chính hiện đang quay, dự kiến lên sóng trên nền tảng đài truyền hình Hồ Nam.