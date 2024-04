Thời điểm hiện tại, nếu được yêu cầu kể tên những mỹ nam cổ trang có visual xuất sắc nhất, La Vân Hi là gương mặt mà nhiều người sẽ nghĩ đến. Nhận định này càng được củng cố với loạt ảnh leak cực chất của nam diễn viên trong bộ phim "Thủy long ngâm".

La Vân Hi đẹp nức nở với tạo hình cực chất ở "Thủy long ngâm".

Trên mạng xã hội, netizen đang "xỉu up xỉu down" vì vẻ đẹp đậm chất cổ trang của La Vân Hi. Nhiều người gật gù công nhận rằng nam diễn viên sinh năm 1988 đúng là sinh ra để đóng những bộ phim lấy bối cảnh cổ đại:

- Cổ nhân trời trọn. La Vân Hi đóng hiện đại trông quá bình thường, nhưng cổ trang thì xứng đáng nằm trong top visual hiện tại. - Sinh ra để đóng tiên hiệp và cổ trang. - Đẹp vô thực luôn á trời. Sinh ra để đóng phim tiên hiệp. - Phim này tạo hình nào cũng đẹp điên luôn. - Nhiều người cứ thích ra khỏi vùng an toàn, nhưng mình thấy cứ ở luôn trong đó cũng được. La Vân Hi thực sự là sinh ra để đóng cổ trang. - Ảnh leak giờ nhìn như poster của đlp tung ra nhỉ. - Ác mà đẹp quá chừng là sao vậy chứ. Tui muốn làm một người tam quan ngay thẳng biết phân biệt thiện ác cơ.

La Vân Hi đẹp không điểm chê ở "Thủy long ngâm". Cư dân mạng cho rằng anh đúng là người được sinh ra để đóng phim cổ trang.

Nói thêm về "Thủy long ngâm", bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên kiếp mi" của tác giả Đằng Bình, thuộc thể loại phim kiếm hiệp đại nam chủ.

Nhân vật chính là Đường Lệ Từ (La Vân Hi), người vốn rời xa thế tục. Thế nhưng khi những vụ huyết án diệt môn liên tiếp xảy ra, Đường Lệ Từ bắt tay vào điều tra, để rồi một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy ân oán chốn giang hồ. Đường Lệ Từ phát hiện ra một âm mưu cực kỳ to lớn. Liệu rằng anh có thể ngăn cơn sóng dữ hay không?

Bộ phim "Thủy long ngâm" do La Vân Hi đóng chính hiện đang quay, dự kiến phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam.