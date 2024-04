Sau 1 năm kể từ thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi chính thức bước vào đoàn phim cổ trang mới Thuỷ Long Ngâm. Dù vẫn đang ghi hình nhưng thông tin về dự án này liên tục trở thành đề tài hot, phần lớn nhờ hàng loạt tạo hình đẹp khó tin của La Vân Hi.

Xuất hiện trên phim trường cổ trang Thuỷ Long Ngâm, La Vân Hi tiếp tục khiến netizen bàn tán xôn xao với tạo hình hoành tráng. Nam diễn viên mặc trên mình bộ giáp vàng bắt mắt, tỉ mỉ, làm toát lên nước da và mái tóc bạch kim của anh. Màn dạo bước của La Vân Hi trên trường quay với tạo hình mới này tiếp tục trở thành đề tài bàn luận.

La Vân Hi gây sốt bởi bộ giáp vàng cầu kỳ, công phu hiếm thấy trên màn ảnh Hoa ngữ

Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đẹp "vô thực" của La Vân Hi, đồng thời ấn tượng từ ngày này sang ngày khác bởi phục trang của anh. Mỗi ngày, La Vân Hi xuất hiện với một tạo hình khác, lại có kết cấu và kiểu dáng cầu kì chưa từng thấy trên màn ảnh trước giờ. Có netizen khen rằng La Vân Hi ở Thuỷ Long Ngâm "không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn".

Khán giả bình luận: - Công nhận phim này tạo hình vô cùng đầu tư, chỉn chu đến từng chi tiết. Cậu Hi cân đồ cũng rất tốt nữa. Tui khá mong chờ. - Anh ta đẹp vô thực. - Phim này outfit nào cũng ấn tượng. Vừa khen bộ này đẹp, thì hôm sau có bộ khác đẹp hơn nữa. - Cái phim này dự là 1 bữa tiệc cosplay. - La Vân Hi cân cổ trang trước giờ quá đỉnh ý.

Loạt tạo hình độc lạ, bắt mắt của La Vân Hi

Nội dung của Thuỷ Long Ngâm xoay quanh nhân vật chính là Đường Lệ Từ, người vốn rời xa thế tục. Thế nhưng khi những vụ huyết án diệt môn liên tiếp xảy ra, Đường Lệ Từ bắt tay vào điều tra, để rồi một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy ân oán chốn giang hồ. Đường Lệ Từ phát hiện ra một âm mưu cực kỳ to lớn. Liệu rằng anh có thể ngăn cơn sóng dữ này hay sẽ bại trận?