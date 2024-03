Thời điểm hiện tại, Thủy long ngâm đang là một trong những dự án phim Hoa ngữ nhận nhiều sự chú ý. Tác phẩm này có sự tham gia của La Vân Hi, mỹ nam được coi là người sinh ra để đóng cổ trang.

Mới đây, La Vân Hi một lần nữa chứng tỏ sức hút của mình bằng loạt tạo hình mới được chia sẻ lên mạng xã hội. Dưới trời tuyết, La Vân Hi mặc trang phục cực sang trọng, tinh tế với hai màu trắng đỏ.

La Vân Hi đẹp mê mẩn trong phim "Thủy long ngâm".

Cư dân mạng đánh giá rất cao tạo hình mới của La Vân Hi và dành cho anh những lời có cánh. Thậm chí, có người còn ví mỹ nam sinh năm 35 tuổi quyến rũ như hồ ly, đẹp chẳng khác gì thần tiên hạ phàm.

Bình luận của netizen: - Trời đất, sao ổng có thể đẹp đến như vậy? Thần tiên hạ phàm. - Đẹp kinh diễm má ơi. Anh này có thật không ạ. - Hôm trước nhìn cứ nghĩ là cái khăn thôi, hoá ra là cả cái áo luôn à. Đẹp quá anh ơi. - Ôi, chuẩn hồ ly lông trắng hàng "auth" đây rồi. - Đẹp hơn tranh luôn, huhu.

Thủy long ngâm là dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên kiếp mi" của Đằng Bình. Phim kể về Đường Lệ Từ, do La Vân Hi thủ vai, là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Tác phẩm đặt trong bối cảnh giới võ lâm có vẻ yên ổn nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều cơn sóng ngầm. Đường Lệ Từ vốn sống tách biệt với thế tục đã buộc phải quay trở lại giang hồ khi những vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Thế rồi, anh phát hiện ra một âm mưu to lớn.

Ngoài La Vân Hi trong vai nam chính, Thủy long ngâm còn quy tụ nhiều diễn viên tài năng khác như Tiêu Thuận Nghiêu, Từ Chính Khê, Bao Thượng Ân, Trần Dao và Ngao Tử Dật.

Bộ phim "Thủy long ngâm" do La Vân Hi đóng chính hiện đang quay, dự kiến phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam.