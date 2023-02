Mỹ nam được dự đoán "thống trị" màn ảnh Hàn 2023: Hợp tác với cả IU lẫn Han So Hee, còn lấn sân Hollywood

Park Seo Joon là một trong số những nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất màn ảnh Hàn. Tỷ lệ thuận với danh tiếng của mình, Park Seo Joon cũng ngày càng kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản. Suốt từ 2020 với Tầng Lớp Itaewon cho tới nay, anh chưa có thêm bất kỳ dự án phim nào. Nam diễn viên chỉ duy trì sức hút bằng việc xuất hiện trong một số chương trình tạp kỹ đều tạo được tiếng vang lớn.



2023 được truyền thông Hàn đánh giá sẽ là năm bùng nổ của cái tên Park Seo Joon khi anh có trên một dự án đã thực hiện xong việc ghi hình và chỉ còn hẹn ngày phát hành.

Đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ đầu tiên sau ba năm (kể từ Tầng Lớp Itaewon), nam diễn viên sẽ đảm nhận vai chính trong loạt phim gốc Netflix - Gyeongseong Creature. Đây là một trong số những series đang được khán giả mong chờ nhất 2023 bởi ngoài Park Seo Joon, phim còn có sự góp mặt của mỹ nhân nổi đình đám Han So Hee. Phim lấy bối cảnh năm 1945, xoay quanh Jang Tae Sang (Park Seo Joon), người đàn ông giàu có nhất ở Gyeongseong và là chủ tiệm cầm đồ Golden Jade House. Anh là người có cái nhìn sâu sắc và biết cách làm thế nào để vượt qua mọi khó khăn. Trong khi Han So Hee đảm nhận vai Yun Chae Ok, người tìm kiếm những người mất tích. Từ khi còn nhỏ, cô đã học cách hòa nhập cuộc sống khi phải cùng cha rong ruổi khắp nơi. Sống sót qua những tình huống khủng khiếp, Yun Chae Ok rất thành thạo trong việc làm việc với súng, dao và tất cả các loại máy móc. Hai người xa lạ sẽ phải cùng nhau đối mặt với một sinh vật và chiến đấu để sinh tồn.

Gyeongseong Creature sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 2023, bộ phim cũng đã được xác nhận sẽ có phần 2, và dàn diễn viên ban đầu dự kiến sẽ tiếp tục vai diễn của họ.

Cũng trong năm nay, mỹ nam họ Park xác nhận sẽ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Dream cùng với ca sĩ kiêm diễn viên IU. Dù quá trình sản xuất bị trì hoãn nhiều lần do đại dịch, nhưng cuối cùng ekip cũng đã hoàn thành việc quay phim và đang trong giai đoạn hậu kỳ để chuẩn bị ra mắt trong năm nay.

Câu chuyện phim xoay quanh một nhóm người đang thử vận may của mình tại một sự kiện bóng đá quốc tế hàng năm có tên là World Cup dành cho người vô gia cư. Park Seo Joon vào vai ngôi sao bóng đá Hong Dae buộc phải tạm dừng sự nghiệp vì dính kỷ luật. Anh trở thành huấn luyện viên của đội bóng vô gia cư đó. Trong quá trình cùng đồng đội thực hiện ước mơ, Yoon Hong Dae đã nhận được sự giúp đỡ từ cô nàng biên tập viên Lee So Min (IU) - người theo chân đội bóng qua từng chặng đường nhằm ghi lại những thước phim cho một bộ phim tài liệu.

Ngoài Dream, Park Seo Joon còn xác nhận tham gia Concrete Utopia, đóng chung với Lee Byung Hun và Park Bo Young. Phim kể về những người sống sót trong một thành phố hoang tàn sau trận động đất lớn. Phim hiện đã tung poster nhưng chưa ấn định thời gian phát hành.

Đặc biệt, ngoài các dự án trong nước, Park Seo Joon còn chuẩn bị ra mắt ở Hollywood với bom tấn The Marvels. Anh được đồn đại là sẽ vào vai Amadeus Cho, một người Mỹ gốc Hàn được biết đến với trí thông minh đáng kinh ngạc. Nhiều thông tin cho rằng phim dự kiến ra mắt vào tháng 7.

Nguồn ảnh: Hancinema, Netflix