Mỹ nam Rio trong 'Phi vụ triệu đô': Từng bị nghi hẹn hò IU, đóng phim mới của Park Seo Joon

Khi còn là diễn viên nhí, Lee Hyun Woo đã góp mặt trong siêu phẩm truyền hình

Lee Hyun Woo sinh ngày 23/3/1993 tại Seoul. Anh là một diễn viên kiêm ca sĩ người Hàn Quốc. Từ năm 2005 khi mới 12 tuổi, Lee Hyun Woo đã bén duyên với nghệ thuật. Nam tài tử có một vai nhỏ trong bộ phim Ngày xuân (Spring Day) của Go Hyun Jung, Zo In Sung và Ji Jin Hee.

Năm 2007, Lee Hyun Woo tiếp tục bỏ túi thêm hai vai diễn trong Thuyết khách (Lobbyist) và Thái vương tứ thần ký (The Legend). Đây đều là những tác phẩm có tiếng một thời, đặc biệt là Thái vương tứ thần ký của Bae Yong Joon với mức rating lên đến gần 30%.

Dù là khi còn nhỏ hay lúc đã trưởng thành, Lee Hyun Woo đều đẹp trai "hết nấc" - nguồn: MBC, GQ

Ghi dấu trên màn bạc với loạt phim "khủng"

Trái với giai đoạn khi còn là một diễn viên nhí, về sau Lee Hyun Woo lại không quá thành công ở địa hạt truyền hình. Nếu bỏ qua Phi vụ triệu đô, anh chỉ có 4 vai thuộc tuyến chính ở các phim: Cao thủ học đường (Master Of Study), Gửi người xinh tươi (To The Beautiful You), Trường học Moorim (Moorim School) cùng với Kẻ nói dối và người tình (The Liar And His Lover).

Trong số các tác phẩm kể trên, ngoại trừ Cao thủ học đường sở hữu mức rating ấn tượng 26.2%, những dự án còn lại đều chẳng đạt được thành tích tốt. Tuy nhiên trên màn bạc, Lee Hyun Woo lại gây được nhiều ấn tượng. Các phim điện ảnh anh đóng chính đều ghi nhận mức doanh thu phòng vé khả quan:

- Ẩn thân (Secretly, Greatly) - ra mắt năm 2013, doanh thu 42.6 triệu USD,

- Cướp siêu đẳng (The Con Artists) - ra mắt năm 2014, doanh thu 18 triệu USD

- Cuộc chiến ở Yeonpyeon (Northern Limit Line) - ra mắt năm 2015, doanh thu 38.9 triệu USD

- Người yêu tôi là ai? (The Beauty Inside) - ra mắt năm 2015, doanh thu 14.3 triệu USD

Một vài hình ảnh của Lee Hyun Woo trong phim Ẩn thân - nguồn: Showbox/Mediaplex

Hứa hẹn bùng nổ trong năm 2023

Sau năm 2017, các khán giả không còn được thấy Lee Hyun Woo xuất hiện trên màn ảnh nữa. Phải đến tận năm nay, anh mới tái xuất trong vai Rio ở Phi vụ triệu đô. Bên cạnh Phi vụ triệu đô, vào ngày 21/12 sắp tới, tác phẩm Anh hùng (Hero) với sự góp mặt của Lee Hyun Woo, Kim Go Eun và Jung Sung Hwa cũng sẽ ra mắt khán giả.

Lee Hyun Woo, IU và Park Seo Joon hợp tác cùng nhau trong phim điện ảnh Ước mơ - nguồn: What The Kpop

Bước sang năm sau, cái tên Lee Hyun Woo hứa hẹn tiếp tục được nhắc tới nhiều. Phim điện ảnh Ước mơ (Dream) anh đóng cùng Park Seo Joon và IU nhiều khả năng sẽ trở thành bom tấn phòng vé. Trong khi đó, dự án truyền hình Ngày đẹp trời để trở thành cún (A Good Day To Be A Dog) mà Lee Hyun Woo hợp tác cùng cặp đôi nhan sắc Cha Eun Woo - Park Gyu Young rất có thể cũng sẽ gây sốt.

Nói vậy là bởi tác phẩm của đạo diễn Kim Dae Woong sở hữu nội dung mới lạ. Bộ phim kể về Hana, con gái của một gia đình vướng lời nguyền "hóa cún" sau nụ hôn đầu tiên. Cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền là thực hiện nụ hôn thứ hai. Tuy nhiên, nam chính của cô lại là một người vô cùng sợ chó.

Lee Hyun Woo, Cha Eun Woo và Park Gyu Young hợp tác trong phim Ngày đẹp trời để hóa cún - nguồn: korseries

Lee Hyun Woo từng bị nghi hẹn hò với IU, quen nhau do Jiyeon (T-ARA) giới thiệu

Vào năm 2013, Lee Hyun Woo và IU từng vướng vào loạt nghi vấn hẹn hò. Thời điểm đó, cặp đôi bị chụp ảnh đi xem phim cùng nhau. Tuy nhiên, về sau công ty quản lý của hai nghệ sĩ đã vào cuộc để đính chính tin đồn. Họ cho biết Lee Hyun Woo và IU là bạn thân. Thậm chí, Lee Hyun Woo còn không ngờ nổi rằng việc cả hai đi chơi lại gây ra sự hiểu nhầm lớn tới vậy.

Cho những ai chưa biết, Lee Hyun Woo và IU quen nhau nhờ "cầu nối" Jiyeon (T-ARA). Jiyeon đã cho Lee Hyun Woo số điện thoại của IU. Cô muốn hai người bạn của mình có thể chơi chung với nhau, đặc biệt là khi tất cả đều sinh năm 1993.

IU và Lee Hyun Woo là bạn thân, thế nhưng họ từng vướng vào tin đồn hẹn hò - nguồn: Dispatch

Lee Hyun Woo từng xuất hiện trong MV của IU không chỉ một mà tới tận hai lần. Năm 2011, anh đóng MV You and I. Đến năm 2019, ngôi sao 29 tuổi nhận lời làm nam chính trong sản phẩm âm nhạc mang tên About time của bạn thân.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình Strong Heart của đài SBS, Lee Hyun Woo từng chia sẻ những kỷ niệm khó quên với IU trên phim trường quay MV ca nhạc:

"Khi nhìn thấy nhau ở trường quay, cô ấy đã cười rất tươi và tiến lại chỗ tôi. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy ngại ngùng và bắt đầu hành động như thể đang nói chuyện với một người lớn tuổi. Chính vì thế mà sau đó, bầu không khí trở nên khó xử. Tôi nhớ có một cảnh mình phải ôm IU từ phía sau. Dẫu vậy, ekip thực hiện phải xóa cảnh này đi vì diễn xuất của tôi trông quá gượng gạo".

Lee Hyun Woo xuất hiện trong MV You and I của IU - nguồn: 1theK (원더케이)

Lee Hyun Woo đóng MV About time của bạn thân IU - nguồn: 1theK (원더케이)

Bộ phim Phi vụ triệu đô bản Hàn với sự góp mặt của Lee Hyun Woo đã ra mắt trọn bộ trên Netflix.