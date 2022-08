Park Seo Joon, Jennie (BLACKPINK) và dàn sao Hàn "tấn công" Hollywood

Với thành công vượt bậc của bộ phim "Ký sinh trùng", "Squid game", K-pop,... làn sóng văn hoá Hàn Quốc trong những năm gần đây trở nên lan rộng ra toàn cầu, mở đường cho nhiều ngôi sao Hàn Quốc chinh phục Hollyood. Từ Jennie của BLACKPINK đến Park Seo Joon, Jung ho Yeon,... một loạt gương mặt đình đám đang tạo dựng tên tuổi trong showbiz Mỹ.

Jennie (BLACKPINK)

Jennie là thành viên BLACKPINK tiếp theo thử sức mình trong lĩnh vực diễn xuất sau Jisoo. Cô sẽ có màn xuất hiện lần đầu trên màn ảnh trong bộ phim của HBO mang tên "The Idol". Phim có sự góp mặt của con gái của Johnny Depp là Lily-Rose Depp, và nam ca sĩ The Weeknd. Mới đây, đoạn teaser chính thức của bộ phim đã ra mắt và thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem.

"Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ rằng câu chuyện rất hấp dẫn và vì vậy tôi muốn trở thành một phần của bộ phim. Tôi rất phấn khích và sẽ cố gắng hết sức, hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận nồng nhiệt", Jennie chia sẻ. Tuy nhiên thông tin chi tiết về vai trò của thành viên BLACKPINK trong phim vẫn chưa được hé lộ.

"The Idol" kể về cuộc đời của một ngôi sao nhạc pop Hollywood, đề cập đến những mối quan hệ xung quanh cô và ngành công nghiệp âm nhạc. Hiện tại, bộ phim vẫn chưa ấn định lịch phát sóng chính thức.

Park Seo Joon

Màn ra mắt tại Hollywood của Park Seo Joon đã được nhiều người mong đợi kể từ khi nam tài tử xác nhận gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel. Park Seo Joon sẽ góp mặt trong phần tiếp theo của "Captain Marvel" mang tên "The Marvels" cùng với Brie Larson và Zawe Ashton. Người hâm mộ Marvel suy đoán rằng ngôi sao 33 tuổi này có thể đóng vai anh hùng thiếu niên người Mỹ gốc Hàn Amadeus Cho, con trai của Tiến sĩ Helen Cho.

Park Seo Joon.

Park Seo Joon được mệnh danh là “Ông hoàng phim hài tình cảm truyền hình" ở Hàn Quốc, nhờ vào hàng loạt bộ phim truyền hình thành công như "She was pretty" (2015), "Fight for my way" (2017), "Thư ký Kim sao thế?" (2018) ) và "Tầng lớp Itaewon" của Netflix (2020). Năm 2019, Park Seo Joon cũng ghi dấu với vai diễn khách mời trong bộ phim đoạt giải Oscar "Ký sinh trùng".



Jung Ho Yeon

Sau màn ra mắt đột phá trong bộ phim nổi tiếng toàn cầu "Squid game", Jung Ho Yeon nhận được sự chú ý của Hollywood. Vừa qua, cô đã xuất hiện trong video âm nhạc "Out of Time" của The Weeknd. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ có vai diễn Hollywood đầu tiên trong bộ phim "The Governesses" của A24.

Jung Ho Yeon.

Trong phim, cô sẽ đóng vai một trong 3 nữ gia sư trẻ nổi loạn, cùng với Lily Rose Depp và Renate Reinsve. Những người dẫn dắt học sinh của họ đến những cuộc phiêu lưu không tưởng.

Ngoài vai trò diễn viên, Jung Ho Yeon tiếp tục ghi dấu với sự nghiệp người mẫu. Sau "Squid game", cô được bổ nhiệm làm Đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, Calvin Klein và Chanel.

Yoo Teo

Nam diễn viên Yoo Teo đã đảm nhận vai chính của bộ phim "Past Lives" với Greta Lee. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau ở Hàn Quốc khi họ còn nhỏ và đoàn tụ sau khi trưởng thành.

Yoo Teo. Mặc dù vai diễn này đánh dấu sự ra mắt tại Hollywood của Yoo Teo nhưng trước đó, nam diễn viên đã xuất hiện trong nhiều dự án toàn cầu khác nhau. Anh thực sự trở thành ngôi sao trong bộ phim Nga "Leto" (2018) và đã xuất hiện trong "Bitcoin Heist" (2016) và bộ phim truyền hình Thái Lan "The moment" (2017). Gần đây anh đã tham gia trong những bộ phim "Dr Brain" và "Love to hate you".

Trở về quê nhà Hàn Quốc, Yoo Teo sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như "Arthdal Chronicles" (2019), "Vagabond" (2019) và "The school nurse files" (2020) của Netflix .

Cha Eun Woo

Thần tượng K-pop Cha Eun Woo dự kiến sẽ sớm gia nhập Hollywood, nhờ lời mời đóng vai chính trong bộ phim sắp tới "K-pop Lost in America". Phim kể về câu chuyện của một nhóm nhạc nam K-pop bị lạc ở Texas và chật vật đến New York để ra mắt toàn cầu. Phim cũng có sự tham gia của các ngôi sao Rebel Wilson và Charles Melton.

Cha Eun Woo.

Ra mắt với nhóm Astro vào năm 2016, Cha Eun Woo nhanh chóng nhận được sự chú ý với vẻ ngoài điển trai, giọng hát ngọt ngào. Lấn sân sang diễn xuất, giọng ca chính của nhóm nhạc Astro gây ấn tượng với các vai diễn trong "My ID is Gangnam Beauty" (2018) và "True Beauty" (2020).

Bae Doona

Ngôi sao Hàn Quốc Bae Doona sẽ trở lại Hollywood để tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng "Rebel Moon" sắp tới của Netflix. Trong phim, nữ diễn viên sẽ thể hiện kỹ năng chiến đấu của mình cùng với Charlie Hunnam, Djimon Hounsou và Ray Fisher.

Bae Doona.

Được đạo diễn bởi Zack Snyder, người đứng sau các bom tấn đình đám như "Wonder Woman", "Batman vs Superman: Dawn of justice",... "Rebel Moon" lấy bối cảnh một thuộc địa ngoài không gian, nơi một người lính nhận nhiệm vụ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các hành tinh khác để cứu cư dân của mình.

Bae Doona đã là một gương mặt quen thuộc tại Hollywood. Cô từng tham gia các tác phẩm "Cloud Atlas" (2012), "Jupiter Ascending" (2015) và loạt phim "Sense8" của Netflix (2015). Gần đây nhất, cô đã góp mặt trong loạt phim về xác sống "Kingdom" (2019) và "The silent sea" (2021).

Lee Jung Jae

Ngôi sao "Squid game" Lee Jung Jae đã ký hợp đồng với American Creative Artists Agency, một công ty hợp tác với Brad Pitt, Tom Hanks, George Clooney và đạo diễn Steven Spielberg. Cánh cửa Hollywood của anh ấy rộng mở không chỉ với tư cách là một diễn viên, mà còn là một nhà sản xuất và đạo diễn.

Lee Jung Jae.



Nam diễn viên người Hàn Quốc đã ra mắt tác phẩm đầu tay "Hunt" với vai trò đạo diễn tại Liên hoan Cannes vào tháng 5. Là một tài năng khởi nghiệp từ vai trò người mẫu và lấn sân sang diễn xuất vào năm 1993, Lee Jung Jae đã trở thành một trong những diễn viên hàng đầu ở Hàn Quốc với các tác phẩm ăn khách như "An affair" (1998), "Il mare" (2000), "The face reader" (2013) và "Assassination" (2015).