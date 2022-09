Dàn tình nhân màn ảnh đình đám của Park Min Young: Lee Min Ho, Park Seo Joon giờ ra sao?

Ở bộ phim Hợp đồng tình yêu đang chiếu, Park Min Young đóng cùng 2 sao nam khá nổi tiếng là Go Kyung Pyo và Kim Jae Young. Tuy nhiên trong quá khứ, cô từng có những "người tình màn ảnh" đình đám hơn nhiều. Chúng ta có thể kể đến Lee Min Ho, Park Seo Joon, Ji Chang Wook hay Park Yoo Chun. Ngoài ra cách đây ít tháng, cô cũng đã "nên duyên" với Song Kang.

Park Min Young từng đóng cặp cùng nhiều sao nam đình đám.

Lee Min Ho khiến "con dân" phát sốt với "giao diện" tại Milan

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Lee Min Ho, bạn diễn của Park Min Young ở bộ phim Thợ săn thành phố (City hunter). Những ngày qua, những hình ảnh của Lee Min Ho tại Tuần lễ thời trang Milan đang khiến cộng đồng mạng phát sốt.

Những hình ảnh khiến fan rần rần của Lee Min Ho tại Milan

Trở lại với "chuyên môn chính", hồi nửa đầu năm nay anh đã khiến "hội hậu cung" tan nát con tim khi hóa thân thành "trai đểu" Koh Han Su trong bộ phim Pachinko. Tuy nhiên, đây cũng là vai diễn giúp anh nhận được nhiều lời khen bởi sự tiến bộ về diễn xuất, cũng như bởi anh đã mạnh dạn đảm nhận một hình mẫu hoàn toàn khác so với trước. Đáng chú ý, Koh Han Su chính là vai diễn đầu tiên mà Lee Min Ho phải tham gia casting sau 13 năm.

Sau Pachinko, Lee Min Ho sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong Hỏi những vì sao (Ask the stars). Đây là bộ phim thuộc thể loại hài - lãng mạn với kinh phí đầu tư lên tới 40 tỷ won, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một phi hành gia và một khách du lịch vũ trụ. Được biết, nữ chính của Lee Min Ho ở tác phẩm này sẽ là Gong Hyo Jin.

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin sẽ cùng tham gia phim Hỏi những vì sao (Ask the stars).

Park Seo Joon "song kiếm hợp bích" Han So Hee trong siêu phẩm kinh dị đầy hứa hẹn

Bên cạnh Lee Min Ho, Park Seo Joon cũng là một cái tên khác không thể không nhắc đến. Anh là người đã cùng Park Min Young tạo nên cơn sốt toàn châu Á mang tên Thư ký Kim sao thế? (What's wrong with secretary Kim?).

Sau khoảng thời gian khá dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, mỹ nam 33 tuổi sẽ đánh dấu màn comeback của mình bằng dự án truyền hình thuộc thể loại lịch sử - giật gân - kinh dị mang tên Sinh vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature). Ở dự án lần này, anh sẽ sánh đôi cùng mỹ nhân xinh đẹp Han So Hee.

Sinh vật Gyeongseong hứa hẹn sẽ là một bộ phim vừa có kịch bản chắc tay, vừa giúp khán giả "bổ mắt".

Được biết, Sinh vật Gyeongseong lấy bối cảnh mùa xuân năm 1945. Từ lòng tham của con người, một thứ quái vật đã được sản sinh ra. Các nhân vật sẽ phải đi trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Cũng từ đây, câu hỏi về phẩm giá con người được đặt ra.

Bên cạnh sự hiện diện của cặp đôi "tài sắc vẹn toàn" Park Seo Joon - Han So Hee, chất lượng của Sinh vật Gyeongseong còn được bảo chứng bởi biên kịch Kang Eun Kyung, cái tên đứng sau thành công của siêu phẩm Người thầy y đức.

Ji Chang Wook trở lại đóng phim hành động để thoát kiếp "flop"

Hồi 2015, Ji Chang Wook và Park Min Young từng đạt được thành công lớn với Người hùng của em (Healer). Sau đó, ngôi sao 35 tuổi tiếp tục khẳng định thương hiệu "ông vua phim hành động" với Mật danh K2 (The K2).

Dẫu vậy kể từ lúc Mật danh K2 kết thúc, anh bất ngờ ngừng đóng những bộ phim "đánh đấm" và tích cực tham gia các dự án với chủ đề lãng mạn hoặc mang nội dung chữa lành. Tuy nhiên, ngoại trừ Đối tác đáng ngờ (Suspicious partner) và Tình yêu chốn đô thị (Lovestruck in the city) là tương đối khá khẩm, những tác phẩm còn lại của anh như Nhẹ nhàng tan chảy (Melting me softly), Cửa hàng tiện lợi Saet Byul (Backstreet Rookie) hay Âm thanh của phép thuật (The sound of magic) đều "flop".

Hãy nói cho tôi điều ước của bạn sở hữu nội dung chẳng hề tệ, thế nhưng phim vẫn trở thành một "quả bom xịt" dù có sự góp mặt của Ji Chang Wook và Sooyoung.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Hãy nói cho tôi điều ước của bạn (If you wish upon me) mà anh đóng cặp cùng Sooyoung (SNSD) tuy có nội dung hay và ý nghĩa nhưng cũng phải chịu chung số phận hẩm hiu. Ở tập phim mới nhất, rating trên toàn Hàn Quốc theo Nielsel chỉ đạt 1,6% mà thôi.

Tuy nhiên trong năm sau, Ji Chang Wook được kỳ vọng sẽ có một cú lội ngược dòng với The worst evil. Đây là bộ phim thuộc thể loại hành động - hình sự và nó cho phép Ji Chang Wook thể hiện những gì tốt nhất của mình. Ngoài Ji Chang Wook, dàn cast của The worst evil còn có Wi Ha Joon, Im Se Mi và nữ ca sĩ BIBI.

"Hoàng tử bướm" Song Kang lên đường nhập ngũ, "Hoàng tử gác mái" tan nát sự nghiệp

Cách đây ít tháng, Song Kang cùng với Park Min Young đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp trong Dự báo thời tiết và tình yêu. Trong năm tới, nếu không có gì bất ngờ thì anh sẽ lên đường nhập ngũ theo luật định. Tuy nhiên, theo dự kiến thì các khán giả vẫn sẽ được chứng kiến sự góp mặt của "hoàng tử bướm" ở mùa 2 và mùa 3 của series Ngôi nhà ma quái (Sweet home).

Song Kang trong Ngôi nhà ma quái và trong Dự báo thời tiết và tình yêu

Trong danh sách những mỹ nam đình đám từng đóng chung với Park Min Young, đáng tiếc nhất chắc chắn phải là trường hợp của Park Yoo Chun. Họ từng cùng nhau gặt hái được nhiều thành công với bộ phim cổ trang Chuyện tình ở Thành Quân Quán. Tại lễ trao giải Baeksang lần 47, Park Yoo Chun ẵm về hai giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất. Trong khi đó, Park Min Young cũng được xướng tên tại Giải thưởng KBS năm 2010 cho hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất.

Tiếp đà thăng hoa, cựu thành viên nhóm nhạc TVXQ đình đám một thời tiếp tục có những bước tiến lớn với Miss Ripley và đặc biệt là Hoàng tử gác mái (Rooftop Prince) đóng cặp với Han Ji Min. Không quá khi nói rằng Hoàng tử gác mái chính là bộ phim tiêu biểu nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Park Yoo Chun.

Phim điện ảnh độc lập To evil có sự góp mặt của Park Yoo Chun sẽ ra rạp vào tháng 10.

Thế nhưng đáng tiếc, cho đến hiện tại khi nhắc tới Park Yoo Chun thì khán giả chỉ còn biết thở dài ngao ngán mà thôi. Sự nghiệp của "vị thần phương Đông" năm nào đã bị chôn vùi bởi những scandal liên quan tới tình dục và chất cấm.

Park Yoo Chun từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2019 nhưng sau đó lại nhanh chóng comeback và nỗ lực xây dựng lại mọi thứ. Vào tháng 10 tới, phim điện ảnh độc lập To evil do anh đóng chính sẽ chính thức ra rạp.

Đón xem phim Hợp đồng tình yêu của Park Min Young vào các ngày thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.