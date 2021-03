MXH dậy sóng với chàng trai "đào mỏ" bạn gái từ bàn chải đánh răng đến giấy vệ sinh, ép bạn gái bán vàng để "nuôi anh"

Mẫu bạn trai đời mới khiến chị em xách dép chạy lên sao Hỏa: "Yêu anh thì bán vàng đi!"

Phải nói rằng chủ đề "đào mỏ" không có gì mới lạ, song nó vẫn luôn thu hút sự chú ý bàn luận của vô số người vì những câu chuyện tình ham vật chất đầy éo le. Vừa cách đây mấy hôm, dân tình được phen xôn xao ầm ĩ với drama cô gái trẻ vừa đào mỏ vừa cắm sừng bạn trai dù sắp sửa tổ chức đám cưới. Sự việc còn chưa kịp nguội thì hôm nay dân mạng lại choáng váng với drama mới tinh của một cô gái trẻ "bóc phốt" bạn trai cũ đào mỏ mình đến mức chỉ thiếu nước bán nhà.

Câu hỏi tưởng đùa nhưng lại hoàn toàn nghiêm túc, khởi đầu cho một câu chuyện đầy sóng gió phía sau.

Những mẩu tin nhắn cắt ra từ box chat đang là tâm điểm gây bão trên MXH.

Drama bắt đầu khi cô gái trẻ đăng những mẩu tin nhắn bạn trai vòi vĩnh 1001 thứ lên MXH cho mọi người cùng xem, kèm theo câu hỏi "Đây có phải là đào mỏ không?" khiến cư dân mạng kinh ngạc. Nội dung tin nhắn vô cùng ngắn gọn, nhưng tất cả chỉ toàn là lời đòi hỏi mua sắm.

Từ đồ ăn đến vật dụng cá nhân, giày dép, thẻ điện thoại, thậm chí giấy vệ sinh toilet anh chàng này cũng bắt bạn gái phải mua cho mình, sẵn sàng kêu la đòi nhịn để chờ bạn gái mang thức ăn về bằng được. Ấy thế mà trong một phút ngẫu hứng, anh chàng vẫn mạnh miệng tuyên bố "lấy nhau về tiền ai người ấy tiêu"!

Hội chị em mỉa mai đoạn tin nhắn này, hỏi anh chàng "thợ mỏ" chuyên nghiệp này rằng có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Cưới mới tiền ai nấy tiêu, còn giờ chưa cưới nên mới tiêu tiền bạn gái?!?

Nhiều lần bạn nữ cũng từ chối vì lý do đi làm chưa có lương, không đủ phí đóng tiền nhà... nhưng người bạn trai lại không hề thông cảm, ngược lại còn nói "Kệ", viện đủ cớ nghèo nàn để được bạn gái... bao nuôi. Sự lười biếng và giọng điệu bắt ép bạn gái bỏ tiền bạc công sức ra để chăm nuôi của nam thanh niên này khiến cư dân mạng vô cùng tức giận, truy tìm bằng được trang cá nhân của anh chàng này để trút giận thay cô bạn gái tội nghiệp.

Nam thanh niên có đam mê xui bạn gái bán vàng để... nuôi anh!

Ngay khi vừa đăng lên, những đoạn tin nhắn trên đã được chia sẻ khắp nơi với tốc độ chóng mặt, các group lớn nhỏ cũng đăng lại liên tục, thu hút hàng trăm nghìn người xúm vào bàn tán. Bên cạnh hàng loạt bình luận chửi bới gã bạn trai tồi tệ thì cũng có không ít bình luận tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đây chỉ là một pha bịa đặt câu like, nhưng sau một hồi tìm kiếm thì dân mạng đã tìm thấy Facebook chính chủ của cô gái đăng bài, còn tài khoản của người bạn trai bị tố đào mỏ hiện tại đã bị khóa.

Nữ chính lên tiếng: "Em thừa nhận bị bỏ bùa mê thuốc lú!"

Mặc dù đã chia tay nhau nhưng cô gái bị đào mỏ ở trên cũng có cuộc sống không mấy yên ổn. Ngoài những tin nhắn cũ được giữ lại làm bằng chứng thì cô cũng tiết lộ từng bị bạn trai kéo thêm người tới đánh, cầm vũ khí đe dọa khiến cô sợ hãi, khủng hoảng tâm lý. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn quyết định công khai sự việc để bạn trai cũ và những người đánh cô phải lên tiếng thừa nhận và xin lỗi.

Drama chàng "thợ mỏ" chuyên nghiệp liên tục phát sinh tình tiết mới khiến dân mạng lót dép hóng không kịp.

Cô gái liên tục đăng tải khá nhiều status trên trang cá nhân để khẳng định mình không hề bịa chuyện vu khống bạn trai cũ, đồng thời tung ra bằng chứng đầy đủ bao gồm tên của người bạn trai thích vòi quà và các mốc thời gian. Cặp đôi đã qua lại với nhau từ năm 2018, nên rất nhiều người chuyển sang thắc mắc không hiểu tại sao cô gái trẻ lại ngốc nghếch đến mức để bạn trai lợi dụng vật chất đến mức "cạn túi" suốt thời gian dài như vậy?

Lý giải cho câu hỏi này, cô gái đã thẳng thắn thừa nhận: "Em ngu, em thừa nhận, em thừa nhận mình hẳn bị bỏ bùa mê thuốc lú chứ không ai yêu một cách điên rồ như vậy. Vâng, khi yêu, em cứ nghĩ những thứ đấy là tốt cho người yêu mình, nhưng rồi từng cuộn giấy, vài cân hoa quả rồi từ từ bạn ấy trèo lên đầu em ngồi. Còn việc tại sao đến nay thì em mới bốc phốt, tại sao em không báo công an mà lên đây than thở để người ta bảo em lừa đảo, câu like bán hàng. Mọi người là người lớn hết rồi, đủ nhận biết đâu là thật, đâu là giả. Em là người chịu áp lực nhất từ mọi phía, từ cư dân mạng, từ bạn ấy và người thân của em".

Nữ chính tung bằng chứng đầy đủ họ tên bạn trai cũ.

Cô nàng cũng tâm sự thêm về những chuyện buồn đã xảy ra khiến cô bị áp lực tâm lý khiến dân tình sốc tập 2, hóa ra cô ấy còn bị bạn trai cũ phản bội và kéo hội đến đánh: "Bạn ấy thích gì thì mình cũng ráng mua cho, khi yêu ai chẳng mong người yêu mình vui vẻ, hạnh phúc. Vâng để rồi sau bao nhiêu sự nhẫn nhịn đấy thì bạn cắm sừng mình ngay ngày Noel, bạn xây dựng cho mình hình tượng cô tuần lộc may mắn.

Bạn nói với mình, cuộc đời bạn chưa từng đánh bất kì cô gái nào, bạn nói làm vậy hèn hạ lắm. Thật, trước đó bạn chưa từng đánh cô nào, vì bạn chỉ đánh mỗi mình, bạn không hèn hạ một mình bạn, mà bạn còn kéo 10 thằng con trai khác để hèn hạ cùng bạn. Xin hỏi các bạn nam ấy bây giờ đang ngủ có ngon hay không, con trai vai năm tấc rộng, thân mười thước cao chưa làm gì được cho gia đình, chưa cống hiến gì được cho xã hội mà lại đi cầm dao dọa một đứa con gái? Vâng, các bạn đông, quê của các bạn nên mình thua".

Nữ chính bị bạn gái mới của người yêu cũ nhắn tin dọa đánh.

Hiện tại, câu chuyện tố bạn trai đào mỏ ngày càng diễn biến căng thẳng hơn. Nữ chính cập nhật tình hình mới nhất rằng bạn trai cũ đã liên lạc và nói sẽ giải thích công khai trên MXH, nhưng ngay sau đó anh chàng lại đột ngột khóa hết các tài khoản cá nhân, không liên lạc được (?!?)

Bạn gái mới của anh chàng kia cũng nhắn tin gọi điện dọa nạt cô bạn gái cũ tội nghiệp, khiến hội chị em tức sôi máu, đòi truy tìm danh tính của cặp đôi hung hăng để dạy cho một bài học. Hầu hết thành viên mạng đều thương cảm cho cô gái trẻ là nạn nhân bị đào mỏ vì thái độ dửng dưng trắng trợn của gã bạn trai cũ, hi vọng cô đòi lại được công bằng cho chính mình.