Cư dân mạng kinh ngạc với chú ba ba 13 năm tuổi to như rùa hồ Gươm, được gia đình ở Hạ Long nuôi ngay trong ao nhà

Đến chính gia đình chủ nhân của chú ba ba 13 năm tuổi này cũng không hiểu tại sao chú lại hot trên MXH đến thế. Sau 3 ngày xuất hiện trên TikTok, chú ba ba khổng lồ này đã thu hút tận 3,2 triệu lượt xem, kèm theo hơn 1.000 bình luận bàn tán xôn xao. Nhiều người hỏi mua ba ba nhưng cô gái đăng clip cho biết gia đình họ không bán, giữ lại chú ba ba để nuôi.

Chiếc ao nuôi ba ba có vẻ không sâu lắm, nhưng nhiều bùn và bèo. Sau khi hút cạn nước đi thì dưới ao còn lại khá nhiều cá, con nào cũng to và quẫy đạp nhìn khá thích mắt. Vô số thành viên mạng xuýt xoa, ước cũng được tham gia một buổi tát ao đông vui như thế. Theo lời chia sẻ của cô gái chủ nhân video 3,2 triệu view thì cái ao nằm ở Hạ Long (Quảng Ninh).

Chú ba ba 13 năm tuổi sau khi vớt lên bờ được "đặc cách" ở hẳn trong một chiếc chuồng riêng. Ai cũng trầm trồ với kích thước to lớn của nó, so với những con ba ba thường thấy ngoài tự nhiên và loại được bán trong nhà hàng thì size của chú ba ba này ngang ngửa với loài rùa! Thậm chí nhiều thành viên mạng so sánh con ba ba "già khú đế" này với cụ rùa hồ Gươm, bởi ngoại hình cũng khá giống nhau.

Chú ba ba có phần mai khá to trơn láng, bên cạnh còn có một chú ba ba khác với kích thước bé xíu.

Chú ba ba nằm khá ngoan trong chuồng, khiến cư dân mạng bật cười vì thân hình quá mập, phần chân phình ra như chân ếch.

Một số người comment nửa thật nửa đùa rằng họ sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn ra để sở hữu chú ba ba sống hơn 1 thập kỷ này. Tuổi thọ của nó có thể coi là quý hiếm, bởi ba ba thường không sống lâu đến 13 năm như vậy. Chủ nhân video cũng cho biết gia đình cô không dám ăn thịt chú ba ba, bởi nuôi lâu nên coi chú như một thành viên trong nhà.