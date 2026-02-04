Chỉ từ một vệt dịch màu vàng trên áo lót, người mẹ trẻ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) không ngờ con gái mình mới 13 tuổi lại mắc ung thư vú.

Khoảng hai tháng trước, chị Hạ (tên đã thay đổi) nhận thấy áo lót của con gái 13 tuổi thường xuyên có dịch nhầy màu vàng. Nghĩ con đang bước vào tuổi dậy thì nên chị không quá lo lắng. Mọi chuyện chỉ trở nên đáng sợ khi cô bé than đau tức ngực và cảm giác khó chịu kéo dài.

Khi kiểm tra kỹ hơn, chị phát hiện ở vú phải của con có một khối cứng nhỏ, kích thước chỉ bằng quả trứng cút. Con gái liên tục nói là không cảm thấy đau hay khó chịu gì, không muốn đi khám bác sĩ. Nhưng chị Hạ linh cảm có điều chẳng lành, nửa thuyết phục nửa ép con tới bệnh viện.

Tại Trung tâm Ung thư vú thuộc Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thuận Nghĩa, Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh (Trung Quốc) kết quả siêu âm cho thấy một khối u dạng nang đặc, kích thước khoảng 4cm ở vú phải. Theo bác sĩ, ở độ tuổi này, phần lớn chỉ gặp phát triển tuyến vú hoặc u xơ lành tính. Tổn thương dạng nang đặc như vậy là rất hiếm.

Bé gái 13 tuổi đã phát hiện ung thư vú nhờ vết dịch lạ trên áo lót

Thế nhưng, sau sinh thiết kim lõi, kết quả bệnh lý khiến cả gia đình sững sờ. Cô bé 13 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư vú. Đây chính là nguyên nhân khiến ngực cô bé có khối cứng và tiết dịch vàng bất thường. Chị Hạ sửng sốt, òa khóc ngay trước mặt bác sĩ: "Tôi tưởng ung thư vú chỉ có ở phụ nữ trung niên. Con bé còn chưa dậy thì xong".

Giám đốc Lý Nghị của Trung tâm Ung thư vú cho biết, rất nhiều người có quan niệm sai lầm, chủ quan với ung thư vú giống như chị Hạ. Trong khi thực tế, bệnh này đang trẻ hóa rất nhanh.

Cũng theo ông, ung thư vú ở trẻ em chiếm dưới 1% các khối u ác tính và dưới 0,1% tổng số ca ung thư vú. Trên toàn thế giới, mỗi năm chỉ ghi nhận khoảng 30 trường hợp. May mắn là khối u của bé chưa di căn. Ca phẫu thuật bảo tồn vú được thực hiện thành công. Theo dữ liệu SEER, tỷ lệ sống sau 10 năm của trẻ mắc loại ung thư vú giống cô bé này vượt 90%.

Bé gái được phẫu thuật nạo vét khối u bảo tồn vú

Dấu hiệu ung thư vú thường gặp và cách tự kiểm tra vú tại nhà

Ung thư vú không chỉ xuất hiện ở phụ nữ trung niên. Bệnh có thể gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Việc nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo đóng vai trò rất quan trọng trong phát hiện và điều trị kịp thời.

Dưới đây là những dấu hiệu ung thư vú thường gặp được bác sĩ Lý Nghị nhắc nhở:

- Núm vú tiết dịch bất thường, có thể màu vàng, trắng đục hoặc lẫn máu

- Xuất hiện khối cứng ở vú, sờ rõ, thường không đau

- Đau tức vùng ngực kéo dài, cảm giác nặng hoặc căng tức

- Da vùng vú thay đổi như dày lên, lõm xuống hoặc sần vỏ cam

Ảnh minh họa

- Núm vú tụt vào trong hoặc thay đổi hình dạng bất thường

- Xuất hiện hạch ở nách, trên xương đòn hoặc quanh vú

- Vú sưng, to lên bất thường hoặc hai bên không còn cân xứng

Các bác sĩ cho biết, không phải mọi khối u vú đều là ung thư. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào kéo dài đều cần được kiểm tra y tế. Ngoài ra, cũng nên duy trì thói quen tự kiểm tra vú tại nhà bên cạnh khám định kỳ. Tự kiểm tra tốt nhất là khi tắm xong hoặc buổi sáng vừa thức dậy.

Nguồn và ảnh: Sohu, website Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh