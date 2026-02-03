2 môn thể thao giúp Hoa hậu Đỗ Thị Hà giảm cân, siết vóc dáng nóng bỏng

Sau khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương - thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ nấu ăn, cắm hoa đến các chuyến du lịch, thay cho những hoạt động gắn liền với showbiz như trước đây.

Người đẹp xuất hiện với vóc dáng nuột nà, nóng bỏng cùng cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ. Ít ai biết đã có thời điểm, Đỗ Thị Hà xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn so với trước.

Người đẹp thẳng thắn chia sẻ rằng việc ăn uống chưa hợp lý trong một giai đoạn đã khiến cân nặng của cô tăng lên rõ rệt. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2020 từng chạm mốc 60 kg - mức cân nặng cao nhất của cô từ trước đến nay. Tuy vậy, người đẹp đã áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học để mau chóng lấy lại vóc dáng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu vóc dáng nuột nà đáng ngưỡng mộ.

Yoga buổi sáng và gym linh hoạt giúp Đỗ Thị Hà giữ vóc dáng thon gọn

Hoa hậu Đỗ Thị Hà duy trì vóc dáng thon gọn và sự dẻo dai bằng việc tập yoga đều đặn vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày.

Với nàng hậu, yoga không chỉ giúp rèn luyện sự cân bằng và linh hoạt của cơ thể mà còn là khoảng thời gian để thư giãn tinh thần, tái tạo năng lượng và kết nối với chính mình. Trong quá trình tập luyện, cô thường kết hợp thêm dây kháng lực nhằm tăng hiệu quả cho các động tác.

Bên cạnh yoga, Đỗ Thị Hà còn linh hoạt xen kẽ các buổi tập gym khi có thời gian rảnh, tập trung vào các bài cardio cũng như rèn luyện các nhóm cơ như mông, bụng và đùi. Sự kết hợp hài hòa giữa yoga và gym giúp nàng hậu cân bằng nhịp sống bận rộn, giữ được thể lực ổn định cùng sự tự tin trong cuộc sống thường ngày.

Hơn một giờ tập gym mỗi ngày để giữ body săn chắc

Trong sinh hoạt hằng ngày, Đỗ Thị Hà duy trì thói quen tập gym đều đặn cùng huấn luyện viên cá nhân, mỗi buổi kéo dài hơn một tiếng. Các bài tập của nàng hậu chủ yếu tập trung vào cardio và chạy bộ trên máy nhằm hỗ trợ đốt mỡ toàn thân, đồng thời giúp cơ thể săn chắc và gọn gàng hơn.

Bên cạnh đó, cô đặc biệt chú trọng các nhóm cơ như mông, bụng và đùi thông qua nhiều bài tập quen thuộc như plank, squat, bicycle crunch hay các động tác gập bụng.

Để tăng hiệu quả luyện tập, Đỗ Thị Hà thường kết hợp thêm dây kháng lực, giúp gia tăng áp lực lên cơ bắp và tác động rõ nét hơn vào vòng eo cũng như phần hông, mông.

Theo chia sẻ, giáo án tập luyện của người đẹp được huấn luyện viên linh hoạt điều chỉnh mỗi ngày, tránh sự nhàm chán và giúp cải thiện sức bền, thể lực lẫn vóc dáng theo từng giai đoạn.

Ngủ sớm, dậy sớm và ăn uống khoa học để duy trì vóc dáng

Bên cạnh việc duy trì chế độ tập luyện đều đặn, Đỗ Thị Hà còn chú trọng xây dựng lối sống khoa học và kỷ luật. Người đẹp giữ thói quen ngủ trước 23h và thức dậy trước 6h mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe cũng như năng lượng cho các hoạt động thường nhật.

Trong chế độ ăn uống, cô ưu tiên sử dụng gạo lứt thay cho gạo trắng nhằm hạn chế lượng đường và tinh bột, đồng thời bổ sung nhiều rau củ để cung cấp vitamin, hỗ trợ tiêu hóa. Việc kiểm soát calo cũng được nàng hậu chú trọng thông qua lựa chọn những thực phẩm ít calo nhưng vẫn đáp ứng đủ năng lượng cho cơ thể.

Bữa sáng của Đỗ Thị Hà thường đơn giản với sữa chua kết hợp cùng trái cây, yến mạch hoặc granola. Cô chia sẻ rằng từ khi làm quen với kiểu ăn uống này, bản thân dần cảm thấy yêu thích bởi vừa ngon miệng, vừa tiện lợi.

Đối với bữa trưa và bữa tối, Hoa hậu Việt Nam 2020 thường tự chuẩn bị các món eat clean như khoai lang luộc, ngô, cơm gạo lứt ăn kèm ức gà, ớt chuông và các loại rau củ. Cô ưu tiên cách chế biến đơn giản, chủ yếu là luộc để dễ bảo quản thực phẩm và hạn chế tích tụ mỡ thừa.