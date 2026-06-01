Mười năm sau, khoảng cách giữa người mua nhà và người không mua nhà không chỉ nằm ở giá bất động sản

Thực tế, rất khó để đưa ra một đáp án đúng cho tất cả mọi người. Nhưng nếu kéo dài mốc thời gian lên 10 năm, sự khác biệt giữa hai nhóm này thường trở nên khá rõ rệt. Và điều đáng nói là khoảng cách ấy không chỉ nằm ở giá trị căn nhà tăng hay giảm.

Nhà ở không chỉ là tài sản, mà còn là nguồn lực khan hiếm

Khi nhìn lại một thập kỷ phát triển của các đô thị lớn, có thể thấy giá trị bất động sản thường gắn liền với quá trình tập trung dân cư, việc làm và hạ tầng.

Mười năm trước, nhiều khu vực còn được xem là vùng ven, giá nhà tương đối dễ tiếp cận. Nhưng cùng với sự mở rộng của thành phố, sự xuất hiện của trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tuyến giao thông mới đã khiến những khu vực này trở nên đắt giá hơn.

Điều làm nên giá trị của bất động sản không chỉ là căn nhà, mà còn là vị trí và hệ sinh thái dịch vụ xung quanh nó.

Đó cũng là lý do nhiều gia đình xem việc sở hữu nhà là cách "giữ chỗ" trong một khu vực có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Nếu không mua nhà, tiền sẽ đi đâu?

Lập luận phổ biến của những người không mua nhà là số tiền dùng để trả trước có thể được đầu tư vào chứng khoán, quỹ, kinh doanh hoặc các tài sản sinh lời khác.

Về mặt lý thuyết, điều này hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không phải ai cũng có đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỷ luật để đầu tư hiệu quả trong suốt 10 năm.

Nhiều người ban đầu dự định dùng tiền để đầu tư nhưng cuối cùng lại tiêu dùng dần theo thời gian hoặc đưa ra những quyết định tài chính sai lầm.

Ngược lại, việc trả góp mua nhà giống như một hình thức "tiết kiệm bắt buộc". Mỗi tháng, người mua nhà phải dành một khoản tiền cố định để trả nợ. Sau nhiều năm, họ sở hữu một tài sản hữu hình, bất kể thị trường tăng hay giảm.

Nói cách khác, đây là sự khác biệt giữa việc chủ động quản lý tài chính và việc để dòng tiền trôi theo các nhu cầu ngắn hạn.

Giá trị lớn nhất đôi khi không nằm ở căn nhà

Nhiều chuyên gia cho rằng giá trị của việc sở hữu nhà không chỉ được đo bằng giá bán.

Một căn nhà ở khu vực có trường học tốt có thể mang lại cơ hội giáo dục tốt hơn cho con cái. Một căn hộ gần trung tâm giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, mở rộng cơ hội việc làm và kết nối xã hội.

Những lợi ích này rất khó quy đổi thành tiền ngay lập tức, nhưng lại có tác động lâu dài đến chất lượng cuộc sống.

Trong khi đó, người thuê nhà thường có lợi thế về sự linh hoạt. Họ có thể dễ dàng chuyển nơi ở để phù hợp với công việc hoặc hoàn cảnh gia đình.

Tuy nhiên, sự linh hoạt đó đôi khi đi kèm với những bất ổn như giá thuê tăng, chủ nhà lấy lại nhà hoặc phải liên tục thích nghi với môi trường sống mới.

Cảm giác an toàn là một loại tài sản vô hình

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa người có nhà và người không có nhà sau nhiều năm chính là cảm giác ổn định.

Khi kinh tế khó khăn, công việc biến động hoặc thu nhập giảm sút, việc đã có chỗ ở cố định giúp nhiều gia đình bớt áp lực hơn đáng kể.

Ngược lại, những người vẫn phải chi trả tiền thuê nhà hàng tháng thường chịu áp lực lớn hơn khi gặp biến cố tài chính.

Không ít người thừa nhận rằng căn nhà đầu tiên của họ không phải là khoản đầu tư sinh lời tốt nhất, nhưng lại là quyết định giúp họ yên tâm nhất trong cuộc sống.

Hai câu chuyện, hai kết quả khác nhau

Anh Minh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, từng bị nhiều người phản đối khi vay tiền mua một căn hộ nhỏ cách đây hơn 10 năm.

Thời điểm đó, khoản trả góp hàng tháng chiếm phần lớn thu nhập của anh. Không ít người cho rằng đem số tiền ấy đi đầu tư sẽ hiệu quả hơn.

Nhưng sau một thập kỷ, căn hộ đã tăng giá đáng kể. Quan trọng hơn, anh không còn phải lo lắng về chỗ ở và hiện nay tiền cho thuê gần đủ bù phần lớn chi phí vay mua nhà.

Ngược lại, một người bạn của anh lựa chọn thuê nhà và đầu tư số tiền tích lũy vào nhiều kênh khác nhau. Một số quyết định thiếu kinh nghiệm khiến khoản vốn ban đầu bị hao hụt đáng kể.

Khi muốn mua nhà trở lại, anh phải đối mặt với mức giá cao hơn nhiều so với trước đây.

Dĩ nhiên, đây chỉ là những câu chuyện cá nhân. Ngoài đời thực vẫn có rất nhiều người thuê nhà nhưng đầu tư thành công và tích lũy được khối tài sản lớn hơn cả người mua nhà.

Mua nhà không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng

Điều quan trọng cần hiểu là sở hữu nhà không phải mục tiêu bắt buộc của mọi người.

Nếu giá nhà vượt quá khả năng chi trả, công việc thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc bạn có kế hoạch sống linh hoạt trong nhiều năm tới, thuê nhà có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Tuy nhiên, nếu quyết định không mua nhà, bạn cần có một kế hoạch tích lũy và đầu tư rõ ràng. Nếu không, sau 10 năm, rất có thể bạn sẽ vừa không có tài sản đáng kể, vừa bỏ lỡ cơ hội xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.

Sau cùng, mua nhà là quyết định về cuộc sống nhiều hơn là về bất động sản

Nhìn từ góc độ dài hạn, căn nhà không đơn thuần là nơi để ở.

Đó có thể là một khoản tích lũy, một lớp đệm an toàn trước những biến động bất ngờ, một môi trường giáo dục cho con cái và cũng là nền tảng để xây dựng cuộc sống ổn định.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không phải là "mua hay không mua nhà", mà là liệu quyết định hôm nay có phù hợp với kế hoạch sống của bạn trong 10 hoặc 20 năm tới hay không.

Bởi sau một thập kỷ, khoảng cách giữa những người mua nhà và những người không mua nhà thường không chỉ được đo bằng giá bất động sản, mà còn bằng mức độ ổn định, cảm giác an toàn và những cơ hội mà họ tích lũy được trên hành trình đó.