Cô gái chưa từng học thiết kế biến căn hộ 48m² thành ngôi nhà trong mơ: 2 phòng ngủ, bàn ăn 6 người và bí quyết khiến ai xem cũng muốn học theo

Nhiều người cho rằng một căn hộ chỉ rộng 48m² sẽ khó tránh khỏi cảm giác chật chội. Thế nhưng khi bước vào ngôi nhà của Daphney Ho, không ít người phải ngạc nhiên: Hai phòng ngủ, khu vực ăn uống đủ cho 6 người, không gian làm việc, phòng thay đồ, hàng loạt khu lưu trữ thông minh và đặc biệt là phòng tắm được chia thành ba khu chức năng riêng biệt.

Một căn hộ cũ hơn 30 năm tuổi với vô vàn điểm bất lợi

Căn hộ nằm tại Kwun Tong (Hồng Kông, Trung Quốc), có diện tích sử dụng khoảng 48m² và đã tồn tại hơn 30 năm.

Khi tiếp nhận, Daphney phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Căn hộ có mặt bằng hình thoi bất đối xứng, nhiều góc nhọn, các bức tường lệch và những thanh dầm xuất hiện ở vị trí khó xử lý. Không gian bị chia cắt thành nhiều phần nhỏ, khiến việc bố trí nội thất tiêu chuẩn trở nên rất khó khăn.

Thông thường, nhiều người sẽ chọn cách đập bỏ và xây lại để đưa mọi thứ về các góc vuông quen thuộc.

Nhưng Daphney lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Thay vì chống lại cấu trúc có sẵn, cô quyết định "sống cùng" nó.

Những đường cong mềm mại được đưa vào xuyên suốt ngôi nhà. Từ vách ngăn, lối đi cho đến các món nội thất đặt đóng riêng đều được thiết kế để hòa hợp với hình dáng đặc biệt của căn hộ.

Kết quả là sự bất thường vốn bị xem là nhược điểm lại trở thành điểm nhấn tạo nên cá tính riêng cho không gian.

Bước vào nhà là cảm giác thư giãn

Ngay tại cửa ra vào, Daphney tạo một bục gỗ nâng cao lấy cảm hứng từ lối vào kiểu Nhật. Sự chênh lệch cao độ giúp phân tách khu vực giày dép và bụi bẩn với phần còn lại của ngôi nhà.

Phía sau cửa là tấm bảng đục lỗ để treo chìa khóa, khẩu trang, túi xách hoặc những vật dụng cần lấy nhanh khi ra ngoài.

Không gian nhỏ nhưng được tổ chức rất gọn gàng.

Ngay cả tủ giày cũng được thiết kế kéo dài sang khu vực phòng khách để trở thành một phần của ghế sofa, giúp tận dụng từng centimet diện tích.

Chiếc sofa "đo ni đóng giày" cho căn hộ

Điểm nhấn nổi bật nhất của phòng khách là bộ sofa được thiết kế riêng theo hình dáng căn phòng.

Khác với những mẫu sofa hình chữ nhật quen thuộc, chiếc ghế này được cắt góc để bám sát đường viền tường. Chiều sâu ghế lớn hơn bình thường nên khi cần có thể biến thành giường ngủ đơn cho khách ở lại qua đêm.

Phía dưới ghế còn được tích hợp hệ ngăn kéo lưu trữ.

Một phần kệ phía sau sofa đồng thời giúp che đi thanh dầm vốn được xem là "điểm xấu" của căn hộ.

Tủ tivi cũng được xử lý rất khéo léo. Phần chân tủ được nâng lên khỏi mặt sàn tạo cảm giác nhẹ nhàng, giúp không gian nhỏ trông rộng và thoáng hơn.

Bàn ăn cho 6 người trong căn hộ chỉ 48m²

Nếu có một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ nhất, có lẽ đó là khu vực ăn uống.

Daphney là người thích tụ họp bạn bè nên cô không chấp nhận việc chỉ sử dụng một chiếc bàn ăn nhỏ cho hai người. Thay vào đó, cô thiết kế một băng ghế dài ôm theo góc tường kết hợp với bàn tròn.

Giải pháp này giúp tận dụng tối đa diện tích và vẫn đủ chỗ cho 6 người ngồi ăn uống thoải mái. Khoang chứa đồ được bố trí bên dưới ghế dài, tiếp tục gia tăng khả năng lưu trữ. Xung quanh khu vực ăn uống là hệ tủ cao kịch trần, tủ treo và các hộc chứa đồ được thiết kế đồng bộ.

Đây cũng là một trong những bí quyết giúp căn hộ nhỏ luôn giữ được vẻ gọn gàng.

Nhà bếp nhỏ nhưng không thiếu thứ gì

Nhà bếp có hình dạng ngũ giác khá khó xử lý.

Do không thể thay đổi kết cấu, Daphney giữ nguyên vị trí bồn rửa và bếp nấu, sau đó tập trung tối đa vào giải pháp lưu trữ. Một hệ tủ cao sát trần được bố trí để tận dụng chiều cao.

Thanh treo phía trên mặt bàn giúp khăn lau và dụng cụ vệ sinh luôn khô ráo, không chiếm diện tích sử dụng.

Đặc biệt, một ngăn kéo siêu mỏng được thiết kế riêng để cất chổi, cây lau nhà và các vật dụng vệ sinh khác.

Phòng ngủ tối giản nhưng cực kỳ thực dụng

Phòng ngủ chính gần như chỉ có một chiếc giường lớn.

Tuy nhiên, phần khung giường được nâng cao nhằm tạo thêm không gian chứa đồ bên dưới. Sau cánh cửa trượt bằng gỗ là cả một hệ tủ quần áo và khu vực trang điểm được giấu kín. Nhờ vậy căn phòng luôn giữ được vẻ gọn gàng và thư thái.

Trong khi đó, phòng ngủ thứ hai được thiết kế linh hoạt để có thể chuyển đổi công năng bất cứ lúc nào.

Hiện tại đây vừa là phòng làm việc, vừa là phòng thay đồ.

Nếu tương lai gia đình có thêm thành viên, căn phòng hoàn toàn có thể trở thành phòng trẻ em mà không cần cải tạo lớn.

Ý tưởng đáng học nhất: Phòng tắm "3 trong 1"

Đây có lẽ là khu vực thể hiện rõ nhất tư duy thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế.

Sau khi điều chỉnh lại mặt bằng, Daphney chia phòng tắm thành ba khu riêng biệt:

- Khu vực rửa mặt mở.

- Buồng vệ sinh riêng.

- Khu tắm đứng riêng.

Nhờ cách bố trí này, ba hoạt động hoàn toàn có thể diễn ra cùng lúc mà không ảnh hưởng đến nhau.

Một người tắm.

Một người đánh răng.

Một người sử dụng nhà vệ sinh.

Mọi thứ vẫn vận hành trơn tru.

Với các cặp vợ chồng thường xuyên phải chuẩn bị đi làm vào cùng một thời điểm, đây là giải pháp đáng để tham khảo.

Một ngôi nhà đẹp bắt đầu từ việc hiểu mình muốn sống như thế nào

Điều khiến căn hộ 48m² này gây ấn tượng không nằm ở vật liệu đắt tiền hay những món nội thất xa xỉ. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ mọi chi tiết đều được tạo ra từ nhu cầu sống thật của chủ nhân.

Cô thích mời bạn bè tới nhà nên dành không gian cho bàn ăn lớn. Cô ghét cảnh phải chờ nhau vào buổi sáng nên chia phòng tắm thành nhiều khu chức năng. Cô hiểu rằng nhà nhỏ dễ bừa bộn nên mọi món nội thất đều kiêm thêm nhiệm vụ lưu trữ.

Sau cùng, ngôi nhà không phải là nơi để người khác ngắm nhìn.

Đó là nơi để chính mình sống mỗi ngày.

Và có lẽ bài học lớn nhất từ căn hộ 48m² này là: Trước khi nghĩ đến chuyện mua nội thất gì hay chọn phong cách nào, hãy trả lời một câu hỏi đơn giản: "Bạn muốn sống như thế nào trong ngôi nhà của mình?"

Khi tìm được câu trả lời đó, bạn đã hoàn thành một nửa chặng đường của việc thiết kế tổ ấm.