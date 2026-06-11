Trong hình dung của đa số chúng ta, việc giữ lại hoá đơn mỗi lần đi ăn, đi siêu thị,... là điều chẳng để làm gì. Thậm chí không ít người còn mặc định chỉ có các bà, các mẹ mới làm thế. Nhiều khi thanh toán xong, nhân viên chưa kịp đưa hoá đơn, mình đã bảo "thôi không cần".

Thế nhưng gần đây, chuyện này đã thay đổi. Nhiều người trẻ bắt đầu duy trì thói quen giữ tất cả hoá đơn, biến những mẩu giấy vốn bỏ đi thành thứ thú vị ngoài sức tưởng tượng.

Dán hóa đơn vào sổ: Cách "ghi chép chi tiêu" càng làm càng thấy ham



Thay vì ghi từng khoản chi vào ứng dụng hay những cuốn sổ chi tiêu truyền thống, ngày càng nhiều người trẻ ở Mỹ đang chọn một cách khác để theo dõi dòng tiền của mình: Giữ lại mọi hóa đơn, từ vé tàu xe, hóa đơn siêu thị - nhà hàng,... rồi dán vào sổ tay như một dạng nhật ký cá nhân.

Lauren Clark - Cô gái sống tại bang Massachusetts (Mỹ), là một trong những đang thực hành phương pháp này. Mỗi lần mở cuốn sổ của mình, Clark có thể nhìn thấy những tờ hóa đơn mua cà phê, vé vào bảo tàng, biên lai cửa hàng,... Với cô, chúng không đơn thuần là giấy tờ ghi nhận các khoản chi tiêu mà còn là những "mảnh ký ức" giúp cô nhớ lại mình đã chi những gì, và đã có những trải nghiệm ra sao hàng ngày.

"Nhật ký chi tiêu" của Clark

Theo Clark, những tờ hóa đơn đôi khi lưu giữ câu chuyện tốt hơn cả những dòng chữ ghi chép. Một tờ biên lai mua bữa trưa có thể gợi nhớ cuộc gặp với bạn bè, trong khi tấm vé tàu điện lại nhắc về một chuyến đi đáng nhớ. Thay vì ghi lại bằng những con số khô khan rằng mình đã tiêu bao nhiêu tiền, cô thích giữ nguyên bằng chứng của khoản chi đó rồi biến nó thành một phần của cuốn nhật ký.

Xu hướng này được gọi là "junk journaling" - tạm dịch là làm nhật ký từ những món đồ tưởng chừng vô giá trị. Những thứ như hóa đơn, vé xem phim, nhãn dán, tờ rơi, bao bì sản phẩm, thẻ tên sự kiện hay thậm chí là giấy gói bánh đều có thể xuất hiện trên các trang sổ. Không giống các phương pháp ghi chép truyền thống đòi hỏi sự ngăn nắp và tính kỷ luật cao, "junk journaling" cho phép mỗi người tự do sáng tạo theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Clark cho biết điều khiến cô yêu thích và duy trì việc dán hóa đơn vào nhật ký chi tiêu, chỉ đơn giản là nó không tồn tại quy tắc cố định nào. Người tham gia không cần biết vẽ, cũng không cần có khả năng viết lách đặc biệt. Họ chỉ cần giữ lại hóa đơn hằng ngày và sắp xếp chúng lên trang giấy theo cách mình thích. Mỗi cuốn sổ vì thế đều mang dấu ấn cá nhân rất riêng.

Không chỉ Clark, nhiều người trẻ khác cũng xem việc lưu giữ hóa đơn như một cách kể lại câu chuyện cuộc sống. Trong một tập podcast "The House of Maher", vận động viên Olympic - Ilona Maher chia sẻ rằng cô cùng các chị em thường giữ lại những hóa đơn trong các chuyến đi rồi dán vào nhật ký. Khi nhìn lại, chúng lập tức gợi nhớ những trải nghiệm đã qua.

Ilona Maher

Trào lưu càng ngày càng hot

Sự phát triển của mạng xã hội góp phần giúp "junk journaling" trở nên phổ biến hơn. Hàng nghìn video trên TikTok và Instagram ghi lại quá trình cắt dán hóa đơn, vé xe,... vào sổ tay đã thu hút lượng lớn người xem. Tuy nhiên, điều thú vị là nhiều người duy trì thói quen này lại cho biết thứ họ hướng đến không hẳn là ghi chép hay theo dõi chi tiêu, mà là muốn giảm thời gian sử dụng điện thoại.

Thay vì lướt mạng xã hội hàng giờ đồng hồ, họ dành khoảng 30 phút để ngồi sắp xếp những hóa đơn đã thu thập được trong ngày. Cảm giác cắt, dán và sáng tạo bằng tay mang lại sự thư giãn mà các thiết bị điện tử khó có thể thay thế.

Nhà sáng tạo nội dung Rosemarie Soma - Người sở hữu hơn 54.000 người theo dõi trên Instagram, thậm chí mô tả "junk journaling" như một hình thức "liệu pháp tâm lý". Với cô, việc dành thời gian sắp xếp những mảnh giấy nhỏ giúp giải tỏa áp lực và tạo cảm giác bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.

Khác với scrapbook truyền thống vốn thường tập trung vào ảnh chụp và các bố cục được sắp xếp cẩn thận, "junk journaling" đề cao sự ngẫu hứng. Một hóa đơn mua cà phê có thể nằm cạnh vé xem phim, bên dưới là nhãn dán từ một món đồ ăn nhanh hay một tờ giấy ghi chú tình cờ nhặt được. Chính sự không hoàn hảo đó lại tạo nên sức hút riêng của trào lưu này.

Ảnh minh họa

Dù được xem là một xu hướng mới, nhưng thực tế, hình thức này đã tồn tại khoảng một thập kỷ dưới tên gọi "smashbooks". Chỉ trong những năm gần đây, nó mới thực sự bùng nổ và được thế hệ Millennials cùng Gen Z đón nhận rộng rãi.

Trong thời đại mà hầu hết giao dịch đều có thể được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số, việc giữ lại những tờ hóa đơn giấy có vẻ là một thói quen lạc hậu. Thế nhưng với nhiều người trẻ, những tờ giấy nhỏ ấy không chỉ ghi lại số tiền đã chi tiêu. Chúng còn là bằng chứng cho những nơi họ đã đi qua, những món ăn họ đã thưởng thức, và những khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh người thân.

(Nguồn: Boston.com)