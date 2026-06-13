Từng bị chê nóng, dột và leo cầu thang mệt, căn hộ tầng cao nhất của tập thể cũ nay lại trở thành “món hời” được săn đón

Trong nhiều năm, căn hộ tầng cao nhất ở các khu nhà cũ luôn bị xem là lựa chọn "bất đắc dĩ". Người mua thường e ngại đủ thứ: mùa hè nóng bức, mùa mưa dễ thấm dột, leo cầu thang mệt mỏi, sửa chữa phức tạp. Nếu có điều kiện, đa số đều ưu tiên các tầng giữa.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, xu hướng này đang thay đổi đáng kể. Tại nhiều thành phố lớn, không ít người trẻ chủ động tìm mua những căn hộ tầng trên cùng ở các khu chung cư cũ hoặc tập thể lâu năm. Thậm chí, có người còn chấp nhận bỏ công cải tạo toàn bộ để biến nơi đây thành không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Điều gì khiến những căn hộ từng bị xem là "kém hấp dẫn" lại trở thành mục tiêu săn đón?

Mua được nhà ở trung tâm với chi phí thấp hơn đáng kể

Với nhiều người trẻ, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu, bài toán lớn nhất luôn là ngân sách.

Tại cùng một khu vực, căn hộ tầng cao nhất thường có giá thấp hơn đáng kể so với các căn ở tầng giữa. Mức chênh lệch này đôi khi đủ để người mua đầu tư lại toàn bộ nội thất, nâng cấp hệ thống điện nước hoặc cải tạo không gian theo nhu cầu riêng.

Thay vì cố vay thêm tiền để mua căn hộ đẹp hơn, nhiều người lựa chọn mua căn rẻ hơn nhưng nằm ở vị trí thuận tiện hơn: gần nơi làm việc, gần trường học, gần trung tâm thành phố.

Theo cách tính của họ, vị trí tốt có thể giúp tiết kiệm hàng giờ di chuyển mỗi tuần và giảm đáng kể chi phí sinh hoạt lâu dài.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người sẵn sàng chấp nhận một số nhược điểm của tầng cao nhất để đổi lấy cơ hội sở hữu nhà ở khu vực trung tâm.

Không còn nỗi ám ảnh tiếng ồn từ hàng xóm phía trên

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến người trẻ yêu thích căn hộ tầng trên cùng là sự yên tĩnh.

Những ai từng sống trong các khu chung cư đông đúc đều hiểu cảm giác bị đánh thức bởi tiếng kéo ghế, tiếng trẻ em chạy nhảy hoặc những âm thanh sinh hoạt phát ra từ tầng trên.

Ở tầng cao nhất, vấn đề này gần như được giải quyết hoàn toàn.

- Không còn tiếng bước chân nửa đêm.

- Không còn tiếng đồ vật rơi từ tầng trên.

- Không còn những cuộc "chiến tranh tiếng ồn" kéo dài nhiều năm mà chẳng thể giải quyết triệt để.

Đối với những người làm việc tại nhà, freelancer, nhà sáng tạo nội dung hoặc đơn giản là người cần không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, đây là một lợi thế rất lớn.

Sân thượng trở thành phần giá trị đặc biệt

Ở nhiều khu tập thể cũ, tầng cao nhất thường đi kèm khoảng sân thượng rộng hoặc không gian mở mà các tầng khác không có.

Đây chính là điểm khiến nhiều người trẻ nhìn thấy tiềm năng mà thế hệ trước thường bỏ qua.

Một khoảng sân thượng có thể được biến thành:

- Khu vườn nhỏ để trồng rau, cây cảnh.

- Góc cà phê thư giãn cuối tuần.

- Nơi tổ chức tiệc ngoài trời cho bạn bè.

- Studio chụp ảnh hoặc quay video.

- Không gian làm việc riêng biệt.

Nhiều người thậm chí còn tận dụng sân thượng để kinh doanh nhỏ, tạo thêm nguồn thu nhập từ việc cho thuê chụp hình, quay phim hoặc tổ chức các sự kiện quy mô nhỏ.

Với họ, đây không chỉ là diện tích sử dụng mà còn là cơ hội tạo ra giá trị gia tăng cho bất động sản.

Đặt cược vào tiềm năng của những khu dân cư cũ

Một lý do khác khiến nhiều người trẻ chấp nhận mua nhà cũ là niềm tin vào quá trình cải tạo đô thị.

Các khu tập thể lâu năm nằm ở vị trí trung tâm thường sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng, trường học, bệnh viện và hệ thống giao thông.

Khi khu vực được nâng cấp, chỉnh trang hoặc bổ sung tiện ích mới, giá trị bất động sản có thể tăng đáng kể.

Tất nhiên, không ai có thể chắc chắn việc cải tạo hay tái thiết sẽ diễn ra khi nào. Tuy nhiên, nhiều người xem đây là một khoản đầu tư dài hạn bên cạnh nhu cầu ở thực.

Thay vì mua một căn hộ mới ở ngoại thành với quãng đường đi làm hàng chục kilomet mỗi ngày, họ lựa chọn sống trong một căn hộ cũ nhưng ở vị trí thuận lợi hơn.

Nhưng tầng cao nhất không phải lúc nào cũng là "món hời"

Dù có nhiều ưu điểm, căn hộ tầng trên cùng vẫn tồn tại những rủi ro cần cân nhắc kỹ.

Người mua nên đặc biệt lưu ý:

Kiểm tra chống thấm

Đây là yếu tố quan trọng nhất. Nên xem nhà vào những ngày mưa hoặc kiểm tra kỹ dấu hiệu thấm nước trên trần và tường.

Xác minh quyền sử dụng sân thượng

Không phải sân thượng nào cũng thuộc quyền sử dụng riêng. Cần kiểm tra hồ sơ pháp lý để tránh tranh chấp sau này.

Đánh giá khả năng cải tạo

Một số căn hộ cũ có hệ thống điện nước xuống cấp nghiêm trọng, chi phí sửa chữa có thể vượt xa dự tính ban đầu.

Xem xét việc đi lại hàng ngày

Những tòa nhà không có thang máy sẽ trở thành thử thách đáng kể đối với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ.

Người trẻ đang nhìn nhà ở theo một cách khác

Nếu thế hệ trước thường xem tầng cao nhất là lựa chọn cuối cùng, thì nhiều người trẻ ngày nay lại coi đó là cơ hội.

Họ chấp nhận những bất tiện có thể khắc phục được để đổi lấy vị trí tốt hơn, chi phí thấp hơn và không gian sống mang tính cá nhân cao hơn.

Suy cho cùng, việc mua nhà không còn chỉ là tìm một nơi để ở. Đó còn là bài toán cân bằng giữa tài chính, chất lượng sống và những giá trị mà mỗi người thực sự coi trọng.

Với không ít người trẻ, một căn hộ cũ ở tầng cao nhất có thể chưa phải lựa chọn hoàn hảo. Nhưng trong bối cảnh giá nhà ngày càng đắt đỏ, đó lại là cách thực tế nhất để sở hữu một góc riêng giữa thành phố.