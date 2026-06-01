Tôi từng nghĩ mình sống rất tằn tiện, cho đến khi gặp người chỉ tiêu 200 nghìn đồng trong gần 3 tuần

"Tôi là Coco, một người thích tiết kiệm tiền nhưng vẫn cố gắng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình".

Đó là cách cô gái trẻ mở đầu câu chuyện về hành trình chi tiêu khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Trong một bài chia sẻ gần đây, Coco kể rằng bữa trưa quen thuộc của cô là mì ăn liền. Không phải vì quá khó khăn, mà bởi cô muốn tối ưu mọi khoản chi có thể.

Tuy nhiên, cô cũng không ăn uống một cách cực đoan.

"Mỗi lần ăn mì, tôi đều thêm một quả trứng và một ít rau xanh. Sau đó uống thêm nước ép trái cây hoặc rau củ để cân bằng dinh dưỡng".

Những quả trứng được luộc bằng lò vi sóng. Đôi khi lòng đào, đôi khi chín kỹ hơn một chút. Với Coco, đó là những niềm vui nhỏ trong hành trình tiết kiệm.

Trong khi nhiều đồng nghiệp chọn suất ăn công ty giá khoảng 3 tệ (khoảng 11.000 đồng), cô thường mang cơm từ nhà hoặc đơn giản là tự chuẩn bị bữa ăn với chi phí thấp hơn.

Khi tiết kiệm trở thành "thương hiệu cá nhân"

Ở nơi làm việc, Coco nổi tiếng là người rất tiết kiệm.

Đồng nghiệp biết cô thường xuyên săn khuyến mãi, mua hàng theo đợt giảm giá và luôn tìm cách tối ưu từng khoản chi nhỏ.

Một ngày nọ, một đồng nghiệp nói: "Tôi đọc bài viết của cậu rồi. Từ nay tôi cũng sẽ ghi lại tất cả số tiền tiết kiệm được từ các chương trình khuyến mãi xem cuối năm được bao nhiêu".

Một người khác tò mò hỏi: "Nếu tiết kiệm kiểu này cả năm thì cậu để dành được bao nhiêu tiền?".

Coco chỉ cười.

Theo cô, có một nguyên tắc khá quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân:

Bạn có thể chia sẻ cách tiết kiệm tiền, nhưng không nhất thiết phải công khai mình đang có bao nhiêu tiền hoặc tiết kiệm được bao nhiêu.

Đó không phải là bí mật, mà đơn giản là cách giữ cho các mối quan hệ xung quanh thoải mái hơn.

Cuộc sống được tối giản đến mức nào?

Nhìn vào thói quen hằng ngày của Coco, nhiều người có thể hiểu vì sao cô được gắn mác "siêu tiết kiệm".

Quần áo được sử dụng lâu dài, ưu tiên độ bền thay vì chạy theo xu hướng. Đồ ăn vặt ở văn phòng thường là phần còn lại của gia đình.

Các loại nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, nước giặt, gia vị, chất tẩy rửa... đều được mua vào những dịp giảm giá mạnh.

Khi một sản phẩm còn dùng tốt, cô gần như không có lý do gì để thay mới.

"Tôi luôn tự hỏi: Mình có thực sự cần món này không?".

Chính câu hỏi đơn giản ấy đã giúp Coco tránh được rất nhiều khoản mua sắm bốc đồng.

Đổi lại, cô cũng thừa nhận chất lượng cuộc sống đôi lúc phải hy sinh một chút.

"Tôi đã hạ mức chi tiêu xuống khá thấp. Có người thấy ổn, có người sẽ không chấp nhận được".

Nhưng rồi cô phát hiện một người còn "cao thủ" hơn

Nếu câu chuyện dừng lại ở đó thì Coco vẫn là một trong những người tiết kiệm nhất mà cô từng biết.

Cho đến khi cô nhìn thấy báo cáo chi tiêu của một thành viên trong cộng đồng tiết kiệm.

Ngày 23 của tháng.

Tổng số tiền người này đã chi là... 52,66 tệ. Tương đương chưa đến 200.000 đồng.

Điều đáng nói là con số này được ghi nhận sau gần 3 tuần.

Coco kể lại cảm giác lúc đó bằng một câu rất hài hước:

"Tôi tưởng mình đã tiết kiệm lắm rồi. Hóa ra ngoài kia vẫn còn những cao thủ thật sự".

Trong khi có người vừa nhận lương vài ngày đã phải tính toán xoay xở vì chi tiêu quá tay, thì cũng có những người gần như không phát sinh khoản mua sắm nào ngoài nhu cầu thiết yếu.

Sự khác biệt không nằm ở mức lương.

Nó nằm ở cách mỗi người đối diện với tiền bạc.

Tiết kiệm không phải là cuộc thi, mà là một kỹ năng

Sau nhiều năm theo đuổi lối sống tiết kiệm, Coco cho rằng điều quan trọng nhất không phải là cắt giảm đến mức cực đoan.

Thay vào đó, hãy tìm ra những khoản chi không thực sự mang lại giá trị.

Một người có thể tiết kiệm bằng cách tự nấu ăn. Người khác có thể tiết kiệm bằng cách bỏ thói quen mua sắm theo cảm xúc.

Có người giảm được tiền cà phê. Có người cắt bớt chi phí giao đồ ăn.

Mỗi người sẽ có một công thức riêng.

"Tăng thu nhập là điều ai cũng muốn, nhưng trong khi chờ kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta hoàn toàn có thể học cách tiêu ít đi".

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu ghi chép chi tiêu, săn khuyến mãi có chọn lọc và cân nhắc kỹ trước mỗi lần bấm nút thanh toán.

Bởi đôi khi, sự khác biệt giữa việc cuối tháng còn tiền hay không không nằm ở mức lương, mà nằm ở hàng chục quyết định nhỏ được đưa ra mỗi ngày.

Và như Coco kết luận đầy hài hước:

"Không giỏi kiếm tiền thì ít nhất cũng nên giỏi giữ tiền. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó!".