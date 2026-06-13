Từ chối xu hướng xây kín ban công, người phụ nữ biến khoảng không ngoài trời thành góc thư giãn khiến ai cũng muốn học theo

Trong bối cảnh giá nhà ngày càng đắt đỏ, từng mét vuông diện tích đều trở nên quý giá. Không ít gia đình chọn xây kín ban công để mở rộng không gian sinh hoạt, biến nơi từng đón nắng và gió thành một phần của phòng khách hoặc phòng ngủ.

Thế nhưng, một phụ nữ sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn ngược lại. Bất chấp những lời khuyên từ đơn vị thi công và ánh mắt khó hiểu của hàng xóm, chị vẫn quyết giữ nguyên ban công mở để trồng cây, nuôi chim và tận hưởng thiên nhiên mỗi ngày.

Nhiều năm sau, chính khoảng không gian tưởng như “lãng phí” ấy lại trở thành nơi chị yêu thích nhất trong căn nhà.

Khi ai cũng muốn xây kín ban công

Tại các thành phố lớn, việc cải tạo ban công gần như đã trở thành xu hướng phổ biến. Chỉ cần lắp thêm hệ cửa kính và xử lý chống thấm, gia chủ có thể có thêm vài mét vuông sử dụng trong nhà.

Ưu điểm của phương án này khá rõ ràng: hạn chế bụi bẩn, giảm tiếng ồn, tránh mưa tạt và giúp không gian trông rộng rãi hơn.

Khi nhận bàn giao căn hộ mới, chị Lin cũng được nhiều người khuyên nên làm như vậy.

Đơn vị thi công liên tục thuyết phục rằng gần như toàn bộ cư dân trong khu đều đã xây kín ban công. Thậm chí có người còn khẳng định chị sẽ sớm hối hận nếu giữ nguyên thiết kế ban đầu, nhất là trong những ngày mưa bão.

Nhưng chị không thay đổi quyết định.

"Tôi cảm thấy nếu sống trong một căn hộ ở thành phố mà ngay cả một khoảng không gian ngoài trời cũng không có thì thật đáng tiếc. Khi đó căn nhà chẳng khác gì một chiếc hộp lớn hơn một chút", chị chia sẻ.

Biến ban công thành khu vườn nhỏ giữa thành phố

Sau khi hoàn thiện nội thất, việc đầu tiên chị làm là cải tạo lại ban công dài khoảng 7 mét của gia đình.

Sàn được lát bằng gỗ ngoài trời chống trơn trượt. Dọc một bên tường là hệ giá sắt để đặt cây xanh. Những chậu hoa giấy, hồng leo, thường xuân và các loại cây cảnh lần lượt được đưa về.

Ở góc nhỏ sát lan can, chị đặt một chiếc bàn tròn cùng hai chiếc ghế mây để uống trà, đọc sách hoặc đơn giản là ngồi ngắm trời chiều.

Không gian ấy vốn đã thư giãn, nhưng chỉ thực sự trở nên sinh động khi xuất hiện thêm những vị khách đặc biệt.

Một lần đi chợ hoa, chị tình cờ mua một cặp vẹt nhỏ mang về nuôi. Sau đó, chị bổ sung thêm vài chú chim cảnh khác.

Mỗi sáng, tiếng chim hót vang lên từ ban công thay cho chuông báo thức. Những âm thanh tự nhiên ấy khiến căn hộ giữa thành phố đông đúc trở nên gần gũi và có sức sống hơn rất nhiều.

Điều bất ngờ mà vài mét vuông ban công mang lại

Điều khiến chị Lin bất ngờ nhất không phải những chậu cây xanh tốt hay đàn chim ngày càng dạn người.

Thứ thay đổi lớn nhất là chất lượng cuộc sống.

Trước đây, chị từng làm việc trong môi trường văn phòng nhiều năm. Mỗi ngày đều gắn liền với điều hòa, màn hình máy tính và những không gian kín. Ngay cả khi trở về nhà, cuộc sống vẫn tiếp tục trong bốn bức tường.

"Tôi có cảm giác mình gần như không còn nhận ra sự thay đổi của các mùa", chị kể.

Từ khi giữ lại ban công mở, thói quen mỗi sáng của chị là pha một tách trà rồi bước ra ngoài hít thở không khí.

Mùa xuân mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa. Mùa hè có hương cây lá dưới nắng. Mùa thu là những cơn gió khô nhẹ, còn mùa đông đem lại cảm giác se lạnh dễ chịu. Những điều rất nhỏ ấy lại giúp chị cảm nhận rõ hơn nhịp sống tự nhiên giữa thành phố hiện đại.

Chị cho biết giấc ngủ cũng cải thiện đáng kể sau một thời gian dài thường xuyên mất ngủ.

Ban công không chỉ là nơi phơi đồ

Ngày nay, ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn nhận ban công theo một cách khác.

Thay vì biến nơi này thành kho chứa đồ hoặc khu vực cơi nới diện tích, nhiều gia đình lựa chọn biến nó thành góc thư giãn riêng.

Có người trồng rau, có người tạo khu vườn hoa nhỏ, có người đặt bàn trà để đọc sách, làm việc hoặc ngắm bình minh. Ban công vì thế không còn là phần phụ của căn hộ mà trở thành một không gian sống thực sự.

Dĩ nhiên, việc xây kín ban công vẫn có những lợi ích riêng như giảm bụi, chống mưa và tăng diện tích sử dụng. Nhưng đổi lại, gia chủ cũng có thể mất đi nơi hiếm hoi trong căn nhà cho phép mình tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, gió trời và những thay đổi của thiên nhiên.

Một khoảng trời nhỏ nhưng đáng giá

Câu chuyện của chị Lin không nhằm khẳng định rằng mọi gia đình đều nên giữ nguyên ban công mở.

Mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện sinh hoạt của từng người.

Tuy nhiên, nó đặt ra một câu hỏi thú vị: Liệu chúng ta đang cần thêm vài mét vuông diện tích, hay đang cần thêm một khoảng không gian giúp mình sống chậm lại giữa nhịp sống đô thị?

Đôi khi, giá trị của một ngôi nhà không nằm ở việc có bao nhiêu mét vuông, mà nằm ở việc trong ngôi nhà ấy có bao nhiêu góc khiến chúng ta muốn dừng lại, hít một hơi thật sâu và tận hưởng cuộc sống.