Mua nhà tặng mẹ ở khu "lá phổi xanh của thành phố", người phụ nữ hạnh phúc ngắm nhìn căn hộ tuy nhỏ nhưng đủ công năng, an toàn cho người sử dụng

"10 năm - khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài cho sự nỗ lực của mình và sự hi sinh lớn lao của mẹ. Mẹ đã hi sinh nhiều thứ cho mình, dành cho mình tình yêu vô giá nhưng mình chưa từng tặng mẹ một món quà gì thật sự giá trị. Sau bao sự cố gắng, chăm chỉ của bản thân, mình quyết định dành tặng mẹ một ngôi nhà mới với không gian sống thoáng đãng, tr ong lành hơn", chị Quỳnh Anh (40 tuổi, hiện đang sinh sống tại Mỹ) tâm sự về lý do mua nhà tặng mẹ.

Sau một thời gian tìm hiểu, chị Quỳnh Anh đã quyết định lựa chọn một căn chung cư tại khu đô thị Ecopark làm nơi nghỉ dưỡng cho mẹ sau khi về hưu. Được biết, căn hộ có diện tích 65m2, nằm trong tòa Sky Oasis.

Căn hộ có diện tích không quá lớn nhưng được thiết kế rất thoáng đãng, bố trí hợp lý.

KTS Trịnh Đình Quyền - KTS chủ trì của căn hộ này cho biết, khi thiết kế nhà cho người cao tuổi, anh cùng nhóm KTS của mình chọn cách tập trung nhiều hơn vào công năng sử dụng và tính ứng dụng thiết thực trong cuộc sống.

Với diện tích 65m2 với 2 phòng ngủ, để có thể thiết kế sao cho đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người cao tuổi vẫn luôn là bài toán khó.

Bàn ăn và bếp được đặt nối liền nhau để thuận tiện trong quá nấu nướng và ăn uống mỗi ngày. Tại đây, các KTS cũng sử dụng đồ nội thất bằng gỗ để phù hợp với thẩm mỹ của người sử dụng và tính bền vững.

Phòng ngủ cũng nhất quán màu sắc với tổng thể căn hộ khi kết hợp khéo léo 3 tông màu: nâu, trắng và xanh bơ vintage. Đặc biệt, ngay cạnh phía cửa lớn còn được lắp thêm 1 chiếc kệ nhỏ để có thể thoái mái nằm đọc sách tại đây, giúp đem đến cảm giác vô cùng thư giãn và dễ chịu.

Tại phòng ngủ còn lại sẽ được lắp đặt thêm 1 chiếc bàn trang điểm, về cơ bản vẫn dùng 1 lối thiết kế để tăng tính nhất quán và sự đồng bộ. Song, có thể thấy, điều lý tưởng nằm ở chỗ hệ thống tủ được lắp đặt rất nhiều, giúp gia chủ có thể tùy ý cất số lượng lớn đồ dùng hàng ngày, giúp nhà cửa lúc nào trông cũng gọn gàng và sạch sẽ.

Với diện tích 65m2 cùng 2 phòng ngủ, đầy đủ mọi tiện nghi cho sinh hoạt thường ngày, chị Quỳnh Anh cho biết, đây sẽ là tổ ấm mới và hứa hẹn mang tới nhiều kỉ niệm đẹp khó xóa nhòa, tạo cảm giác an toàn cho gia đình dù mình đang ở nơi đất khách quê người.



"Là người rất kĩ tính trong công việc, vậy nên trước khi quyết định làm gì mình đều suy nghĩ, tìm hiểu cặn kẽ. Mình muốn dành tặng mẹ một ngôi nhà không chỉ đơn giản là để ở, mà còn phải là không gian yên bình để mẹ được tận hưởng cuộc sống một cách thuận tiện và thoải mái nhất.

Quyết định mua căn nhà mới này không chỉ đơn thuần là dành cho mẹ chỗ ở mới mà đó còn là lòng biết ơn, sự tri ân vô hạn của mình đối với sự yêu thương, công lao, sự hi sinh trời bể của mẹ. Mình hy vọng ngôi nhà này sẽ là nơi mẹ có thể tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ, là một vùng an cư vững trải trong những năm tháng sau này", chị Quỳnh Anh nói thêm.