Cư dân đánh giá chung cư Văn Phú Victoria: Vẫn còn những bất cập về quản lý nhưng mô hình "All in One" khá ổn

Khu vực Hà Đông từ lâu đã được biết đến với sự phát triển không ngừng của nhiều dự án chung cư, Văn Phú Victoria là một điểm sáng trong đó. Mỗi khu chung cư đều có những ưu nhược điểm khác nhau và phù hợp với mục tiêu của từng gia đình, bởi vậy việc tìm hiểu các thông tin chi tiết về căn chung cư bạn định chọn làm tổ ấm lý tưởng là rất cần thiết.

Các chung cư hiện nay đều được thiết kế với không gian sống hiện đại, tiện ích đa dạng. Điều chúng ta quan tâm còn có vị trí có thích hợp kế hoạch công việc và các nhu cầu cá nhân khác như thế nào. Hãy lắng nghe chia sẻ của cư dân tại đây để bạn có thể biết thêm nhiều thông tin giúp bản thân đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Chung cư An Phú Victoria - nơi "an cư, lạc nghiệp" ở khu vực Hà Đông có gì?

Vị trí và quy mô dự án

- Chung cư Văn Phú Victoria được khởi công xây dựng năm 2010 và bàn giao vận hành tòa cuối cùng vào tháng 11/2014 với quy mô 8 tòa tháp CT9, CT7, CT6, CT10-11. Khối CT9 có 3 tòa cao 39 tầng.

- Nằm trong quần thể Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, Văn Phú Victoria kết nối giao thông với nhiều tuyến đường huyết mạch, thuận lợi cho người dân di chuyển vào trung tâm thành phố. Chẳng hạn như đường Vành đai 3,5 (đường Phúc La – Văn Phú), đường Lê Văn Lương kéo dài, đường Quang Trung (Quốc lộ 6), đường Lê Trọng Tấn, Đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, Đường 70 Pháp Vân, Đường sắt cao tốc trên cao Cát Linh - Hà Đông,…

- Ngoài ra, Văn Phú Victoria có phía Đông Nam giáp Khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí quy mô 100ha; phía Đông Bắc tiếp giáp Khu trung tâm hành chính mới của quận Hà Đông, siêu thị Metro và Melinh Plaza. Không chỉ vậy, chung cư này còn gần các dự án chung cư cao cấp khác như Huyndai Hillstate, Hồ Gươm Plaza,...

Giá thành và tiện ích chung cư

Với tòa CT9 có, thiết kế căn hộ ở chung cư Văn Phú Victoria có từ tầng 6 - 33, mỗi tầng gồm 12 căn hộ với 5 loại diện tích điển hình: 96.43m2, 118.6m2, 121.3m2, 131.25m2, 135.81m2.

Từ tầng 34 - 37 mỗi tầng gồm 20 căn với 7 loại diện tích gồm 56.13m2, 59.73m2, 65.51m2, 66.67m2, 69.91m2, 76.16m2, 85.93m2.

Tầng 38 - 39 là các căn hộ Penthouse hiện đại.

Số thang máy mỗi tòa: 6, 2 tầng hầm đỗ xe.

Phí dịch vụ: 6000 đồng/m2, phí gửi xe máy: 45.000 đồng/tháng; phí gửi ô tô: 900.000 đồng/tháng.

Giá thành: Căn hộ chung cư ở đây tùy diện tích có giá dao động từ 1.6 - 4.09 tỷ đồng, đơn giá trung bình 32.9 triệu/m2; giá thuê phổ biến khoảng 7.56 - 10.48 triệu/tháng.

Cảm nhận của cư dân

Anh Trung, cư dân sống tại Văn Phú Victoria cho biết: "Chất lượng xây dựng công trình và hệ thống phòng cháy chữa cháy đều đạt tiêu chuẩn tốt. Mình khá ưng căn hộ ở đây vì ban công phía trước phòng khách tương đối rộng rãi và khu vực loggia dành riêng cho việc giặt - phơi và treo lắp các giàn nóng điều hòa".

So với các chung cư khác thì ở đây chủ đầu tư cung cấp nội thất cơ bản cho cư dân như tủ bếp, sàn gỗ, điều hòa treo tường,... Còn gia đình nào thích sắm sửa thêm nội thất và trang trí tùy theo nhu cầu và thẩm mỹ.

Nói về ưu điểm của chung cư này, anh Trung cho biết: "Điều mình thích nhất có lẽ là dự án theo đuổi mô hình "All in One" với đầy đủ tiện ích khép kín đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho mọi người. Hệ thống tiện ích xung quanh, trường học, bệnh viện hay trung tâm thương mại cũng đủ cả. Hơn nữa so với mức giá hiện tại, những tiện ích này khá hợp lý".

Dẫu vậy, khi nói về những điều chưa hoàn thiện, anh Trung cũng không ngại tâm sự rằng: "Trong quá trình sử dụng và vận hành, hệ thống đèn, sơn tường hành lang cũng có nhiều vấn đề hoặc hiện tượng chống thấm, cửa gỗ khu vệ sinh không chống nước,... Tuy nhiên, cư dân cũng đã có ý kiến và phía ban quản lý cũng cùng nhau khắc phục".

Anh cũng chia sẻ thêm rằng, một số hàng xóm sinh sống ở những căn diện tích lớn hơn cho biết, phần thiết kế có hơi trống cho nên để ưng ý hoàn toàn phải tự thiết kế theo mong muốn của mình. Ngoài ra, hầm để xe cũng không có nhiều chỗ, sẽ phải gửi cả ở bên ngoài.

Nhìn chung, về tổng thể, anh Trung đánh giá chung cư này là một lựa chọn tốt rất đáng tham khảo cho người dân có nhu cầu mua nhà ở thực.