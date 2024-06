Khu căn hộ Jun Phạm đang ở: Được coi là nơi đáng sống nhất giữa lòng “hòn ngọc viễn đông” nhưng vẫn tồn tại nhiều nhược điểm cần lưu ý

Jun Phạm tên thật là Phạm Duy Thuận, từng được nhiều người biết đến với tư cách là thành viên của nhóm nhạc tài năng 365. Jun Phạm được xem là ngôi sao đa tài của showbiz Việt khi không chỉ hát hay còn có khả năng diễn xuất và cả viết lách. Căn hộ của Jun Phạm ngụ tại khu căn hộ cao cấp Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Jun Phạm chính thức dọn về ở nơi này từ năm 2019. Căn hộ có tổng diện tích 75m2 với 2 phòng ngủ được Jun Phạm tự tay sửa chữa và lựa chọn từ những món đồ nhỏ nhất. Căn nhà với nhiều cây xanh cùng ban công ngập tràn nắng là nơi "sạc pin" cho Jun Phạm sau những ngày dài bận rộn với lịch trình công việc.



Những người yêu thích Jun Phạm chắc hẳn đều biết hiện tại, Jun Phạm đã sống tại khu đô thị Vinhomes Central Park. Trong suốt những năm sinh sống tại nơi này, Jun Phạm luôn bày tỏ sự hứng khởi. Anh chàng không ít lần khoe hình ảnh về căn hộ được tự tay anh sửa chữa và trang trí. Qua những bức hình và bài đăng chia sẻ về khu chung cư đang ở, có không ít người dành nhiều lời khen về môi trường sống xung quanh. Và nếu bạn cũng đang quan tâm về khu chung cư Vinhomes Central Park thì hãy tham khảo ngay bài viết này nhé!

Căn hộ Jun Phạm đang ở thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Với thiết kế hiện đại và hệ thống cơ sở hạ tầng cao cấp cùng rất nhiều kỷ lục hàng đầu Việt Nam, Vinhomes Central Park được xem là một trong những khu đô thị đáng sống nhất giữa lòng "hòn ngọc viễn đông", mang lại trải nghiệm hàng đầu cho mọi cư dân.

Ưu điểm của khu đô thị Vinhomes Central Park

Vinhomes Central Park Bình Thạnh có tổng diện tích khoảng 43,91 ha với vốn đầu tư lên tới 30.000 tỷ đồng. Được mệnh danh là thành phố xanh thu nhỏ, Vinhomes Central Park có mật độ xây dựng toàn dự án chỉ khoảng 16% và có tới 13,8 ha diện tích dành cho khuôn viên cây xanh, đảm bảo mang tới môi trường sống trong lành, sạch thoáng.

Ngoài "tứ trụ kim cương" điển hình của chủ đầu tư Vinhomes, an cư tại Vinhomes Central Park, các cư dân sinh sống ở đây còn có cơ hội trải nghiệm công viên Landmark 81 nổi tiếng - "lá phổi xanh" của Sài Gòn.

Với diện tích lên tới 14 ha và kiến trúc độc đáo, ảnh hưởng từ các quốc gia trên thế giới như Nhật, Mỹ… khu công viên là một địa điểm vui chơi lý tưởng cho mọi lứa tuổi, từ các bạn trẻ thích "sống ảo", cho tới các cư dân lớn tuổi muốn tìm nơi yên bình, thư giãn giữa Sài Gòn náo nhiệt, ồn ã.

Đây cũng là khu đô thị mang nhiều kỷ lục của Việt Nam như Đài quan sát SkyView cao nhất Việt Nam, sân trượt băng trong nhà lớn nhất Việt Nam, hồ bơi vô cực với diện tích 1000m2.

Bên cạnh ưu điểm nổi trội về mặt vị trí địa lý, khu căn hộ cao cấp Vinhomes Central Park còn sở hữu hàng loạt dịch vụ xa hoa, tiện ích 5 sao được thiết kế dành riêng cho giới thượng lưu như khách sạn Vinpearl hay bến du thuyền sang trọng The Marina cũng hội tụ tại Vinhomes Central Park.

Đặc biệt, các căn hộ tại Vinhomes Central Park cũng được trang bị các công nghệ thông minh và nhiều tiện ích hiện đại. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đầy đủ với 100% căn hộ sử dụng điều hòa, wifi phủ sóng miễn phí, hệ thống nước thải và các vấn đề về môi trường được xử lý thường xuyên giúp cư dân yên tâm về chất lượng cho một cuộc sống tốt nhất.

Chưa hết, để đảm bảo tối ưu được nét đặc trưng và trải nghiệm sống lý tưởng cho các cư dân, khu Vinhomes Central Park còn chia các phân khu thành nhiều không gian sống khác nhau. Đơn cử, nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác sôi động của thành phố xa hoa thì đến với khu The Landmark, ngược lại nếu muốn sở hữu không gian yên tĩnh, ngập tràn thiên nhiên xanh thì hai phân khu The Central và The Park là lựa chọn không tồi dành cho bạn.

Nhược điểm của khu đô thị Vinhomes Central Park

Sở hữu vị trí vàng với khả năng kết nối giao thông được đánh giá ở mức rất thuận tiện, nhờ liền kề cơ sở hạ tầng: xa lộ Hà Nội, cầu Thủ Thiêm, Trần Não, Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tuy nhiên, khu đô thị Vinhomes Central Park tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khắc phục được những tình trạng thường gặp ở các thành phố lớn. Đó là vấn đề ùn tắc và ngập úng ở tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thường xuyên xảy ra vào mùa cao điểm.

Ngoài vấn đề về giá cả cao (nhằm phù hợp với tiêu chuẩn sống và chất lượng dịch vụ), khu đô thị này có số lượng căn hộ lên đến 10.000 sản phẩm, chưa kể đến căn hộ tại các dự án như Sunwah Pearl, Opal Tower Bình Thạnh,... nên đã kéo theo mật độ dân cư đông đúc, khiến không gian sống có sự bất cập hơn trong vấn đề sinh hoạt cũng như chất lượng môi trường.

Giá bán căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Central Park

Cuối cùng, giá sở hữu căn hộ tại Vinhomes Central Park dao động từ 3 tỷ đến 10,5 tỷ đồng/căn. Penthouse/shophouse diện tích 200m2 - 405m2 có giá từ 20 tỷ đồng/căn và biệt thự (The villas) diện tích 223m2 - 500m2 có mức giá lên tới 96 tỷ đồng/căn.

Nhìn chung, giá căn hộ Vinhomes Central Park được đánh giá là khá cao nhưng cũng không quá chênh lệch so với mặt bằng chung trong khu vực. Chưa kể, khu đô thị này còn sở hữu loạt ưu điểm vượt trội, đa chức năng nên số tiền bỏ ra để mua căn hộ Vinhomes Central Park vẫn được nhiều người đánh giá là hoàn toàn xứng đáng.