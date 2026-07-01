Hạ chí đánh dấu thời điểm mùa hè bước vào giai đoạn oi bức nhất trong năm. Nhiệt độ tăng cao không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, chán ăn mà còn ảnh hưởng đáng kể đến hệ tiêu hóa. Không ít người bắt đầu gặp tình trạng đầy hơi, táo bón, nóng trong hoặc ăn uống kém ngon miệng.

Thay vì tìm đến những thực phẩm đắt tiền hay các loại nước "detox" được quảng cáo rầm rộ, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích ưu tiên rau củ theo mùa. Chúng giàu nước, nhiều chất xơ, ít calo, giúp hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung vitamin và khiến cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.

Dưới đây là 3 loại rau đúng mùa hè vừa ngon, rẻ, lại rất đáng để xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm gia đình.

1. Mồng tơi - "chiếc chổi mềm" giúp đường ruột hoạt động trơn tru

Nói đến những loại rau của mùa hè, mồng tơi gần như luôn đứng đầu danh sách.

Những chiếc lá xanh mướt, dày và mọng nước không chỉ tạo nên vị ngọt mát đặc trưng mà còn cung cấp lượng chất xơ hòa tan khá dồi dào. Chính lớp nhớt tự nhiên trong mồng tơi chứa nhiều pectin - thành phần được đánh giá có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp phân mềm hơn và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, mồng tơi còn chứa lượng nước lớn nên rất phù hợp trong những ngày cơ thể mất nước do nắng nóng.

Nếu đã quá quen với món canh mồng tơi, bạn có thể đổi vị bằng món mồng tơi xào tỏi.

Để rau xanh bóng, không bị nhũn, chỉ cần phi thơm tỏi với một chút ớt, sau đó cho rau vào xào trên lửa lớn khoảng một phút. Nêm chút nước tương, muối vừa ăn rồi tắt bếp ngay khi lá vừa chín tới. Món ăn giữ được độ giòn nhẹ, thơm mùi tỏi và rất đưa cơm.

2. Bí đao - loại quả gần 95% là nước, càng nóng càng nên ăn

Không phải ngẫu nhiên mà bí đao xuất hiện dày đặc trong bữa cơm mùa hè của nhiều gia đình Việt.

Loại quả này chứa hàm lượng nước rất cao, ít năng lượng nhưng lại giàu khoáng chất và vitamin. Khi thời tiết oi bức khiến cơ thể mệt mỏi, ăn một bát canh bí đao nóng hoặc ấm có thể giúp bổ sung nước, tạo cảm giác thanh nhẹ và dễ chịu.

Đặc biệt, bí đao gần như không chứa chất béo nên rất phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng.

Một gợi ý hấp dẫn là canh bí đao nấu nghêu.

Sau khi ngâm nghêu để nhả sạch cát, xào sơ vài lát gừng cho thơm rồi cho bí đao vào đảo nhanh. Đổ nước sôi, nấu khoảng 5 phút đến khi bí chuyển trong thì thả nghêu vào. Khi nghêu vừa mở miệng là có thể tắt bếp, thêm chút hành lá hoặc rau mùi để tăng hương thơm.

Nước canh ngọt tự nhiên từ nghêu kết hợp với vị thanh mát của bí đao tạo nên món ăn vừa nhẹ bụng vừa rất hợp cho những ngày nắng nóng.

3. Rau muống - món rau "quốc dân" nhưng không phải ai cũng xào đúng cách

Rau muống là loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt mỗi khi hè đến.

Không chỉ giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C và nhiều khoáng chất, rau muống còn mang lại cảm giác giòn mát, dễ ăn, đặc biệt phù hợp khi thời tiết khiến nhiều người chán cơm.

Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng rau bị thâm đen hoặc mềm nhũn sau khi xào.

Một mẹo nhỏ là tách riêng phần thân và lá. Chần nhanh thân khoảng 10 giây trong nước sôi có thêm vài giọt dầu ăn, sau đó mới chần lá rồi để ráo.

Chuẩn bị sẵn hỗn hợp gồm tỏi băm, chút muối, đường và nước bột bắp loãng. Khi chảo thật nóng, cho rau vào đảo nhanh rồi đổ phần nước sốt vào, tiếp tục đảo trên lửa lớn đến khi rau vừa chín tới.

Cách làm này giúp rau giữ được màu xanh đẹp mắt, giòn và thơm đều mùi tỏi.

Đừng chỉ uống nước đá hay ăn trái cây để "giải nhiệt"

Vào mùa hè, nhiều người có xu hướng ăn nhiều kem, nước ngọt hoặc đồ uống lạnh với mong muốn làm dịu cái nóng. Tuy nhiên, việc lạm dụng các thực phẩm này có thể khiến hệ tiêu hóa làm việc kém hiệu quả hơn, thậm chí gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Trong khi đó, những loại rau theo mùa như mồng tơi, bí đao hay rau muống vừa có giá thành rẻ, dễ mua, lại cung cấp chất xơ, vitamin cùng lượng nước tự nhiên đáng kể. Duy trì chúng trong bữa cơm hằng ngày không chỉ giúp thực đơn phong phú hơn mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè.