Nhiều người chỉ biết ăn dưa hấu giải nhiệt, nhưng 3 thực phẩm này mới là “cứu tinh” mùa hè

Mỗi khi thời tiết bước vào giai đoạn nóng đỉnh điểm, nhiều gia đình lại chất đầy tủ lạnh bằng dưa hấu, nước đá, chè đậu xanh hoặc các món ăn lạnh. Cảm giác mát lạnh tức thời khiến không ít người cho rằng đây là cách tốt nhất để "đánh bại" cái nóng mùa hè.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cơ thể không chỉ cần được giải nhiệt mà còn cần được bổ sung nước, chất điện giải, vitamin, khoáng chất và protein để duy trì hoạt động bình thường. Nếu chỉ tập trung vào những thực phẩm nhiều nước nhưng nghèo dinh dưỡng, cơ thể vẫn có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải hoặc giảm sức đề kháng trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Thay vì chỉ ăn dưa hấu mỗi ngày, đây là 3 nhóm thực phẩm đáng để bổ sung thường xuyên hơn trong mùa hè.

Đậu nành Nhật Bản (edamame): Nhỏ bé nhưng giàu dinh dưỡng

Edamame hay đậu nành Nhật Bản đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam nhờ hương vị dễ ăn và giá trị dinh dưỡng cao. Loại đậu này chứa lượng protein thực vật đáng kể, đồng thời cung cấp chất xơ, folate, magie và kali. Trong những ngày nắng nóng, kali là khoáng chất đặc biệt quan trọng vì cơ thể dễ mất đi qua mồ hôi.

Nhiều người thường chỉ chú ý uống nước mà quên bổ sung điện giải. Hậu quả là cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi, chân tay rã rời dù đã uống khá nhiều nước. Một đĩa edamame luộc đơn giản có thể trở thành món ăn vặt lành mạnh, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra, protein trong đậu nành còn giúp duy trì khối cơ, đặc biệt hữu ích với người trung niên và cao tuổi - nhóm đối tượng thường có xu hướng giảm khối lượng cơ theo tuổi tác.

Cần tây kết hợp với trứng: Bộ đôi giúp bữa ăn mùa hè cân bằng hơn

Nếu phải chọn một món ăn vừa đơn giản, dễ chế biến lại phù hợp trong những ngày oi bức, cần tây xào trứng là gợi ý đáng cân nhắc.

Cần tây chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin K, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Trong khi đó, trứng là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Sự kết hợp này giúp tạo nên món ăn thanh nhẹ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

Nhiều người vào mùa hè thường ăn uống qua loa vì cảm giác chán ăn. Việc bổ sung các món giàu protein như trứng có thể giúp duy trì năng lượng tốt hơn thay vì chỉ ăn trái cây hoặc uống nước giải khát.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất để duy trì sức khỏe. Chuyên gia khuyến cáo người dân nên đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các nguồn đạm chất lượng thay vì chỉ tập trung vào các món giải nhiệt đơn thuần. Thông tin được đăng tải trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Một đĩa cần tây xào trứng không chỉ dễ thực hiện mà còn phù hợp với cả trẻ em lẫn người lớn tuổi trong gia đình.

Khoai tây, cà chua và ớt chuông: Bộ ba giúp bữa cơm mùa hè hấp dẫn hơn

Mùa hè thường khiến nhiều người mất cảm giác ngon miệng. Đây là lúc những món ăn có vị chua ngọt tự nhiên và màu sắc bắt mắt phát huy tác dụng.

Khoai tây cung cấp carbohydrate phức hợp giúp cơ thể có năng lượng ổn định hơn. Cà chua giàu vitamin C, kali và lycopene - một chất chống oxy hóa được nghiên cứu rộng rãi. Trong khi đó, ớt chuông chứa lượng vitamin C rất cao, đồng thời bổ sung thêm chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi.

Khi kết hợp với nhau trong các món xào hoặc salad, ba nguyên liệu này tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn ngay cả trong những ngày nóng bức nhất.

Không ít người có thói quen bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường vào mùa hè vì ngại cảm giác nóng nực. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, giảm khả năng tập trung và dễ mệt mỏi hơn. Một bữa ăn cân bằng với tinh bột, protein, rau củ và trái cây vẫn là chìa khóa quan trọng để duy trì sức khỏe.

Mùa hè không chỉ cần giải nhiệt mà còn cần ăn đủ chất

Trên thực tế, dưa hấu vẫn là loại trái cây rất tốt cho mùa hè nhờ hàm lượng nước cao và khả năng hỗ trợ bù nước. Đậu xanh cũng là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa protein thực vật và chất xơ. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người quá phụ thuộc vào một vài món ăn "giải nhiệt" quen thuộc mà bỏ quên sự đa dạng dinh dưỡng.

Nên:

- Uống đủ nước mỗi ngày.

- Tăng cường rau xanh và trái cây tươi.

- Bổ sung thực phẩm giàu protein như trứng, cá, thịt nạc, đậu đỗ.

- Hạn chế đồ uống nhiều đường.

- Không lạm dụng thực phẩm hoặc đồ uống quá lạnh.

- Duy trì chế độ ăn đa dạng để đảm bảo đủ vitamin và khoáng chất.

Mùa hè là thời điểm cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt. Vì vậy, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách giải nhiệt bằng dưa hấu hay các món lạnh, điều quan trọng hơn là xây dựng thực đơn cân bằng, đủ dưỡng chất và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Đôi khi, những thực phẩm bình dị như đậu nành Nhật Bản, cần tây, trứng hay khoai tây lại chính là "trợ thủ" giúp bạn duy trì năng lượng và cảm thấy dễ chịu hơn trong suốt những ngày nắng nóng kéo dài.