Mùa hè ăn ít thịt nhất định phải ăn nhiều 3 loại rau thanh lọc đường ruột: Hiếm khi vắng mặt ngoài chợ Việt

Nhiều người bước vào những ngày hè nóng như thiêu đốt thường chủ động cắt giảm thịt cá, chuyển sang ưu tiên các món ăn thanh đạm. Đây là một lựa chọn điều chỉnh thực đơn vô cùng khoa học. Vào mùa nắng nóng, cơ thể cần giảm tải năng lượng nạp vào từ các loại protein động vật khó tiêu để tránh sinh nhiệt nội tại, gây quá tải cho gan và hệ tiêu hóa. Việc bớt thịt, tăng rau chính là giải pháp lý tưởng giúp cơ thể thanh nhẹ và giảm bớt áp lực cho đường ruột.

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Tuy nhiên, cắt giảm thịt mới chỉ là điều kiện cần. Để thực sự dọn sạch cặn bã và làm mát hệ tiêu hóa tối ưu, cơ thể cần được bổ sung những "chiếc chổi sinh học" thực thụ để kích thích nhu động ruột thải độc. Ngay tại các chợ Việt, có 3 loại rau thanh lọc đường ruột cực mạnh, giá siêu rẻ nhưng hiệu quả y khoa lại vô cùng vượt trội mà bạn nhất định nên thêm vào mâm cơm ngày hè:

1. Rau mồng tơi: Lớp gel sinh học bôi trơn và dọn sạch đường ruột

Món rau mồng tơi mềm mọng, có độ trơn nhớt đặc trưng chính là dũng sĩ giải cứu những chiếc bụng đang ấm ách, táo bón vì sốt nhiệt mùa hè.

Độ nhớt của mồng tơi được tạo nên từ hai hợp chất quý giá là Pectin và Mucopolysaccharide, kết hợp cùng lượng chất xơ hòa tan rất cao tốt cho hệ thống đường ruột. Khi đi vào cơ thể, lớp chất nhầy tự nhiên này hoạt động như một màng gel sinh học bao bọc và bôi trơn toàn bộ niêm mạc đại tràng, đường ruột. Nó nhanh chóng làm mềm các cấu trúc chất thải khô cứng bám trên thành ruột, kích thích nhu động co bóp để tống chất độc ra ngoài một cách êm ái.

Đặc biệt, liên kết hóa học của Pectin có khả năng hấp thụ, bao bọc lượng chất béo xấu và ngăn không cho Cholesterol thấm qua màng đường ruột vào máu. Bên cạnh đó, mồng tơi còn sở hữu lượng sắt dồi dào hỗ trợ quá trình tái tạo máu, cùng hàm lượng Vitamin A cao giúp bảo vệ thị lực dưới tác hại của tia UV mùa hè.

Để đổi vị và kích thích đường ruột tiêu hóa tốt hơn, bạn có thể biến tấu bằng món mồng tơi xào tỏi ớt. Hãy nhặt ngọn non, phi thơm tỏi băm và vài lát ớt trên lửa nhỏ, sau đó tăng lửa thật lớn, đổ rau vào đảo nhanh tay trong đúng một phút. Rưới thêm chút nước tương dọc mép chảo và rắc xíu muối rồi tắt bếp ngay khi lá rau vừa bóng mềm để giữ độ giòn, tránh tuyệt đối tình trạng rau bị nhão nát.

- Lưu ý: Vì mồng tơi có tính hàn rất mạnh, những người đang bị lạnh bụng, tiêu chảy hoặc có đường ruột yếu tuyệt đối không nên dùng. Ngoài ra, không ăn canh mồng tơi để qua đêm vì chất nitrat trong rau dễ biến đổi thành chất gây ngộ độc.

2. Bí đao: "Bình nước di động" hóa giải độc tố bám trong đường ruột

Một bữa cơm ngày nắng sẽ thật thiếu sót nếu vắng bóng những khoanh bí đao thanh mát. Với thành phần chứa đến 95% là nước sinh học tinh khiết cùng lượng calo cực thấp, loại quả này giúp giải nhiệt và thanh lọc đường ruột theo cơ chế đặc biệt.

Khi cơ thể bị hao hụt nước do thời tiết oi bức, bí đao đóng vai trò như một nhà máy cấp nước bù đắp tức thì lượng nước thiếu hụt cho tế bào ruột, làm loãng dòng chất thải và quét sạch các cặn bã lắng đọng sâu trong đường ruột.

Điểm đắt giá của bí đao nằm ở tỷ lệ khoáng chất hoàn hảo: hàm lượng Natri cực thấp nhưng lại sở hữu lượng Kali rất cao, giúp tái cân bằng điện giải tức thì sau khi đi ngoài trời nắng về. Đặc biệt, hoạt chất Axit Tartronic độc đáo trong bí đao còn có khả năng ức chế sự chuyển hóa đường thành mỡ, giúp kiểm soát cân nặng và tiêu trừ tình trạng tích nước gây phù nề cơ thể.

Cách chế biến bí đao tốt nhất cho đường ruột là nấu canh cùng nghêu tươi. Bí đao gọt vỏ, thái mỏng. Bạn phi thơm vài lát gừng với chút dầu ăn để trung hòa tính mát, cho bí vào xào nhanh đến khi mép hơi trong thì đổ nước sôi vào ngập mặt. Ninh nhỏ lửa từ 3 đến 5 phút cho bí mềm rồi trút nghêu đã ngâm sạch vào, đợi nghêu vừa mở miệng là rắc hành lá rau mùi rồi tắt bếp ngay mà không cần nêm muối vì nghêu đã có sẵn vị ngọt mặn tự nhiên.

- Lưu ý: Bí đao sống chứa hàm lượng chất xà phòng có tính tẩy rửa cao. Vì vậy, tuyệt đối không được ăn sống hoặc uống nước ép bí đao sống vì hoạt chất này sẽ bào mòn, phá hủy hệ thống niêm mạc dạ dày và đường ruột của bạn.

3. Rau muống: "Chiếc chổi" đẩy nhanh tốc độ đào thải của đường ruột

Rau muống là loại rau quốc dân của mùa hè Việt Nam. Cấu trúc thân rỗng đặc biệt giống như những ống thở tự nhiên không chỉ tạo nên kết cấu giòn sần sật bắt miệng, mà còn chứa đựng một nguồn năng lượng thải độc mạnh mẽ cho hệ thống đường ruột.

Nguồn chất xơ không hòa tan đậm đặc trong rau muống khi đi vào đường ruột sẽ hoạt động như một chiếc chổi cơ học làm tăng khối lượng chất thải. Chúng kích thích trực tiếp lên các thụ thể ở thành ruột, ép đại tràng tăng cường co bóp nhịp nhàng để rút ngắn tối đa thời gian chất thải lưu lại trong cơ thể.

Nhờ đó, các độc tố không có cơ hội ngấm ngược từ đường ruột trở lại mạch máu, giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác đầy bụng, nóng bức, ấm ách sau mỗi bữa ăn. Đồng thời, các hợp chất chống oxy hóa và Vitamin C trong rau muống còn giúp trung hòa các gốc tự do phát sinh do sốc nhiệt, bảo vệ hệ miễn dịch tự nhiên.

Tuy nhiên, rau muống xào rất dễ bị thâm đen nếu không biết cách. Để đĩa rau luôn xanh mướt, hãy ngắt riêng phần thân và lá. Chuẩn bị sẵn một chén nước sốt gồm tỏi băm, muối, một chút đường để tạo vị và một ít bột bắp khuấy đều với nước. Khi nước trong nồi sôi sùng sục, nhỏ vài giọt dầu ăn vào rồi thả phần thân rau chần sơ 10 giây, sau đó mới cho lá vào đảo nhanh rồi vớt ra để ráo. Làm nóng chảo lớn với dầu ăn, trút rau vào và đổ ngay chén nước sốt đã pha vào đảo thật nhanh tay trên lửa lớn vài giây cho sốt phủ đều thân rau rồi tắt bếp để tránh làm mất đi lượng chất xơ quý báu cho đường ruột.

- Lưu ý: Hàm lượng purin và các chất kích thích cao trong rau muống hoàn toàn không phù hợp với người đang có vết thương hở vì dễ gây sẹo lồi. Người bị viêm khớp mãn tính, tràn dịch khớp gối hoặc bệnh gút cũng cần kiêng loại rau này để tránh kích hoạt các cơn đau nhức dữ dội hơn.