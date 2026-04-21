Một trận ốm nặng nằm viện 3 ngày, người vợ nhận ra gia đình đang sống rất "lỗi": Tiền của ai, người nấy giữ chặt

Có những cuộc hôn nhân nhìn từ bên ngoài thì rất yên ổn: không cãi vã, không thiếu tiền, ai cũng bận rộn với công việc riêng và tôn trọng không gian của nhau. Nhưng chỉ đến khi một biến cố nhỏ xảy ra, người ta mới nhận ra giữa hai người thực ra không có nhiều điểm chung như vẫn nghĩ. Câu chuyện của Hương và Hiếu, một cặp vợ chồng đều thành đạt, thu nhập tốt nhưng sống như hai đường thẳng song song, đang khiến nhiều người phải dừng lại và tự hỏi, rốt cuộc hôn nhân cần điều gì để không trở thành một mối quan hệ “có cũng được, không cũng không sao”?

Vợ chồng chung giường nhưng không chung tiền

Trên mạng xã hội Thread đang xôn xao một câu chuyện được chia sẻ bởi HuongPham như sau:

"Có những ngày tôi cảm giác như chỉ có một mình.

Tôi làm giáo viên ở trung tâm ngoại ngữ, thu nhập khá nhưng gần như không có thời gian. Có những ngày tôi dạy đến 9-10 giờ tối mới về, con thì gửi bà nội từ sáng sớm đến lúc ngủ. Chồng tôi là kỹ sư công trình, hay đi công tác, có khi cả tuần mới về. Hai vợ chồng sống chung một nhà nhưng hiếm khi gặp nhau, mỗi người một nhịp sống.



Tiền bạc cũng tách bạch rõ ràng. Mỗi tháng góp một khoản nuôi con và đưa cho bố mẹ chồng lo sinh hoạt, còn lại ai giữ tiền người nấy. Tôi từng nghĩ như vậy là thoải mái, không phụ thuộc, không phải giải thích vì tôi kiếm được khá nhiều tiền nên tôi cũng muốn tích lũy riêng để chi tiêu cho bản thân, phòng thân và giúp đỡ bên nhà ngoại.

Cho đến lần tôi ốm nặng phải nhập viện. Hôm đó chồng đang đi công tác, báo lại là 3 ngày sau mới về được vì việc rất gấp, vắng anh là không kịp tiến độ. Tôi nằm viện một mình, tự lo từ viện phí đến thuê y tá ngoài.

Nằm trên giường bệnh, tôi thấy rõ cuộc hôn nhân của mình không có mâu thuẫn, nhưng cũng chẳng có sự gắn kết. Mỗi người sống trong một thế giới riêng, đến khi có chuyện xảy ra, người còn lại cũng không thật sự hiện diện. Thậm chí tôi nghĩ, có khi chồng tôi cũng chẳng biết tôi ốm đau ra sao, đi viện nào, viện phí hết bao nhiêu... Chắc chỉ hơn người xa lạ ở điểm chúng tôi thỉnh thoảng ngủ chung giường và có với nhau một đứa con mà thôi".

Nghệ thuật hôn nhân: không phải cứ có khoảng trời riêng là tốt

Câu chuyện của HuongPham khiến nhiều người nhận ra một điều: hôn nhân không phải cứ êm đềm, có khoảng trời riêng là tốt, mà cần sự gắn kết. Trong sự kiểm soát có sự tôn trọng, trong khoảng trời riêng có sự hiện diện của đối phương.

Rất nhiều cặp vợ chồng hiện nay chọn cách sống độc lập trong cùng một mái nhà. Tài chính tách bạch, thời gian riêng, không can thiệp sâu vào công việc của nhau. Nghe qua thì văn minh, nhẹ nhàng nhưng nếu mọi thứ đều “riêng”, thì cái “chung” còn lại là gì?

Hôn nhân không nhất thiết phải lúc nào cũng quấn quýt, nhưng cần có những điểm chạm: những bữa cơm cùng nhau, một cuộc trò chuyện đủ lâu mỗi tuần, hay đơn giản là sự có mặt khi người kia cần.

Nếu không, hai người rất dễ trở thành bạn cùng phòng, hoặc tệ hơn là hai người xa lạ sống chung nhà.

Phân bổ tài chính khi cả hai đều thu nhập cao để giữ sự liên kết

Một trong những vấn đề lớn trong câu chuyện của HuongPham là tài chính hoàn toàn tách biệt. Điều này không sai, nhưng nếu không khéo, sẽ làm mất đi sự gắn kết giữa hai vợ chồng.

Một số cách nhiều cặp đôi áp dụng để cân bằng:

Tạo quỹ chung rõ ràng nhưng linh hoạt: Không chỉ là tiền nuôi con hay sinh hoạt, mà nên có một khoản dự phòng chung cho các tình huống khẩn cấp như ốm đau, tai nạn.

Giữ một phần riêng nhưng không tuyệt đối tách biệt: Mỗi người vẫn có quyền giữ tiền cá nhân, nhưng không nên biến tài chính thành hai “hệ thống” hoàn toàn độc lập.

Minh bạch và chia sẻ định kỳ : Không cần kiểm soát, nhưng nên có những lúc cùng nhau nhìn lại tài chính gia đình, để cả hai đều biết mình đang ở đâu.

Dùng tiền để tạo trải nghiệm chung: Du lịch, ăn uống, hoặc những kế hoạch dài hạn… là cách để tiền không chỉ là con số, mà trở thành sợi dây kết nối.

Thống nhất quan điểm về “trách nhiệm”: Khi có chuyện lớn xảy ra, ai là người đứng ra, tiền từ đâu ra, không nên để đến lúc đó mới lúng túng.

Câu chuyện trên không phải hiếm, nó là thực tế trong nhiều gia đình trẻ hiện nay, và khiến người ta giật mình vì mọi thứ trông có vẻ “ổn”, cho đến khi một biến cố nhỏ xảy ra, mới thấy giữa hai người thực ra không có nhiều ràng buộc như vẫn nghĩ.