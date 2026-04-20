Vợ chồng Gon Pink và Út Vũ lên hot search: Tình hình hiện tại

Với tổng cộng 4 triệu người theo dõi trên TikTok và Facebook, Gon Pink là nhà sáng tạo nội dung nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Mới đây, các từ khóa liên quan đến Gon Pink và chồng - Phan Tuấn Vũ (còn gọi là Út Vũ) bất ngờ lọt tìm kiếm phổ biến trên nhiều nền tảng.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên Facebook, thảo luận về chủ đề vợ chồng Gon Pink, sau đó được lan truyền trên các nền tảng khác nhau. Chỉ sau khoảng 10 tiếng đồng hồ đăng tải, bài đăng thu hút gần 500k lượt xem trên Threads. Cũng từ đây các cụm từ khóa như “Gon Pink và chồng”, “Út Vũ và Gon Pink”,... nhanh chóng được tìm kiếm.

Không dừng lại ở đó, phía dưới các clip của Gon Pink và Út Vũ, cư dân mạng liên tục để lại bình luận hỏi thăm tình hình.

Về phía Gon Pink và Út Vũ, cả hai vẫn đăng clip bình thường trên tài khoản riêng nhưng không phản hồi bất kỳ ý kiến nào từ cư dân mạng. Tuy nhiên từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Gon Pink và Út Vũ gần như không đăng tải bất kỳ hình ảnh hay video nào xuất hiện cùng nhau - điều vốn từng khá quen thuộc trước đó.

Trên Instagram, Gon Pink và Út Vũ vẫn theo dõi nhau.

Gon Pink có tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000. Cô nàng bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội từ năm 2021, nhưng phải đến năm 2022, Gon Pink mới thực sự “viral” với loạt clip sáng tạo, hài hước và mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Cách cô lồng ghép quảng cáo tự nhiên đến mức khó nhận ra cũng giúp cô được gọi vui là “bà hoàng content”.

Không chỉ dừng lại ở vai trò KOL, Gon Pink còn có nền tảng làm việc trong lĩnh vực marketing. Hiện tại, cô tham gia xây dựng ý tưởng, chiến dịch truyền thông cho một số doanh nghiệp - một nguồn thu không nhỏ bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung.

Một trong những điểm khiến vợ chồng Gon Pink được nhắc đến khá nhiều là khả năng kiếm tiền đa dạng và nhiều lần khoe tài sản, trong đó có bất động sản.

Gon Pink và Út Vũ từng có nhiều lần khoe những “deal” chốt đất hay hình ảnh sổ đỏ, khiến netizen đặt cho biệt danh “đại gia bán đất ở Bình Dương”. Theo chia sẻ của cô, đây cũng là nguồn thu nhập chính giúp vợ chồng cô có nền tảng tài chính vững vàng.

Về phần Út Vũ, anh này cũng là một sale BĐS có tiếng trên MXH với gần 300k người theo dõi, từng thực hiện giao dịch với nhiều người nổi tiếng.

Từ năm 2023, Gon Pink còn livestream, cùng chồng khai trương salon tóc tại TP.HCM.

Gon Pink và Út Vũ kết hôn vào năm 2022 và đến tháng 9/2024, cặp đôi đón con đầu lòng. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các nội dung đời thường lẫn công việc, tạo nên hình ảnh một cặp đôi vừa hợp tác ăn ý vừa có cuộc sống đủ đầy. Chính vì vậy, việc cả hai bất ngờ “im ắng” trên mạng xã hội thời gian gần đây càng khiến cộng đồng mạng chú ý.