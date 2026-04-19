Lấy chồng kém 9 tuổi vẫn được làm em bé: Cô vợ "lãnh đạo" chồng siêu đỉnh, biến anh thành "mẹ bỉm" triệu người mê

Người ta thường hay mặc định rằng, phụ nữ khi bước vào hôn nhân với một người đàn ông kém mình nhiều tuổi thì sẽ vất vả hơn. Họ dễ rơi vào cảnh phải chăm chút từ con cái cho đến việc "chăm" luôn cả anh chồng trẻ. Thế nhưng, nếu nhìn vào cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, quan niệm ấy hoàn toàn bị phá vỡ.

Tuấn Dương kém Lucie Nguyễn tới 9 tuổi - một khoảng cách tuổi tác không hề nhỏ. Tuy nhiên, kể từ khoảnh khắc chính thức làm chồng, làm ba của hai cô công chúa nhỏ Nami và Suli, Tuấn Dương đã lập tức lột xác, trở thành một người đàn ông đích thực của gia đình.

Từ thanh niên GenZ lãng tử thành người ba tần tảo của 2 công chúa nhỏ, người chồng chiều vợ hết mực

Tuấn Dương một tay chăm chút cho hai cô con gái cực kỳ khéo léo. Đương nhiên, hành trình ấy luôn có sự đồng hành của Lucie Nguyễn và bà ngoại, nhưng nếu theo dõi các clip đời thường của gia đình, ai cũng thấy Tuấn Dương tất bật với bỉm sữa không thua kém bất kỳ bà mẹ bỉm nào. Cũng chính vì sự tháo vát và tận tụy ấy mà cái tên "mom Dương" ra đời mỗi khi mọi người nói vui về Tuấn Dương.

Sự tần tảo của ông bố trẻ càng rõ nét hơn khi anh tham gia chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân". Vẫn có những khoảnh khắc Tuấn Dương "đứng hình", toát mồ hôi hột trước sự nghịch ngợm vô tận của hai "bánh bèo", nhưng đó lại là những tình huống rất đời thường, chân thực mà ba Dương vẫn trải qua mỗi ngày.

Ngay cả bà ngoại của Nami và Suli (mẹ ruột của Lucie Nguyễn) cũng phải công nhận điều này: "Ba Dương gần gũi với hai em hơn, kiểu như vệ sinh, tắm rửa, ăn uống... thì ba Dương chăm nhiều hơn mẹ, từ nhỏ đến giờ luôn rồi. Mẹ Lucie ít chăm hơn".

Có một phân đoạn trong "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" khiến khán giả vừa buồn cười, vừa phải công nhận sự tần tảo của Tuấn Dương. Đó là lúc Tuấn Dương đang một mình xoay sở tắm cho Nami và Suli thì phát hiện nhà đã hết sạch bỉm. Ba Dương vội gọi điện cho mẹ Lucie để nhắc cô đặt bỉm.

Thay vì nhanh nhảu chốt đơn như trí tưởng tượng của người xem, Lucie Nguyễn lại ngây ngô đáp: "Nhưng vợ không biết đặt đâu". Ngay lập tức, Tuấn Dương thẳng thắn nhưng không kém phần cưng chiều, nói lại vợ: "Tập đặt đi, thời buổi nào rồi, livestream bán hàng mà không biết cầm điện thoại đặt ship".

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa tới 10 giây ấy đã cho thấy: Việc chăm con, lo liệu bỉm sữa trong nhà đa phần đều qua tay ba Dương, đến mức việc đặt mua bỉm online - một kỹ năng cơ bản của các mẹ bỉm, mà mẹ Lucie cũng chưa từng phải bận tâm. Sự cưng chiều mà Tuấn Dương dành cho vợ được thể hiện bằng chính những hành động san sẻ gánh nặng thiết thực nhất.

Thực tế, chẳng có người đàn ông nào sinh ra đã mang sẵn bản năng làm bố, biết cách chăm sóc trẻ nhỏ hay lo toan việc nhà ngay từ đầu. Nhưng nếu thực sự yêu thương và muốn vun đắp gia đình, chắc chắn họ sẽ tìm cách học hỏi. Và Tuấn Dương một người chồng, người bố như vậy.

Nghệ thuật làm vợ đầy tinh tế của Lucie Nguyễn

Nếu Tuấn Dương là người rất tần tảo và khéo léo trong việc chăm con, thì Lucie Nguyễn lại sở hữu một "nghệ thuật làm vợ" vô cùng cao tay.

Vốn là một người phụ nữ thành đạt, bận rộn với công việc và lớn hơn chồng đến 9 tuổi, nhiều người nghĩ cô sẽ mang phong thái "chị đại" áp đảo trong hôn nhân. Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, mọi người chưa bao giờ thấy Lucie to tiếng hay buông lời gay gắt với chồng. Ngược lại, lúc nào cô cũng giữ được sự nhỏ nhẹ, dịu dàng, thậm chí còn cực kỳ giỏi trong khoản... nũng nịu chồng.

Sự mềm mỏng của Lucie không chỉ giúp dung hòa mối quan hệ mà còn khiến Tuấn Dương cảm thấy mình thực sự là một chỗ dựa vững chắc, là người đàn ông che chở cho vợ con.

Sự ngọt ngào ấy còn lan tỏa đến mức cô con gái lớn Nami đã nhiều lần gọi ba Dương là: "Chồng yêu ơi!". Chi tiết nhỏ xíu đáng yêu này xuất phát từ việc Nami hàng ngày nghe mẹ gọi ba như thế nên đã bắt chước theo. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy Lucie Nguyễn khéo léo và tình cảm đến mức nào trong cách giao tiếp với chồng.

Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không được định hình bởi tuổi tác, mà bởi sự bù trừ và thấu hiểu. Tuấn Dương trút bỏ vẻ ngoài lãng tử để làm một "mom Dương" mẫu mực, còn Lucie Nguyễn gác lại sự mạnh mẽ của một nữ doanh nhân để làm một người vợ bé nhỏ, ngọt ngào. Họ chính là mảnh ghép hoàn hảo, cùng nhau tạo nên một tổ ấm viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.