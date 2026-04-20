Vào eTax Mobile hoàn thuế, vợ sốc khi phát hiện chồng có con riêng

Có những sự việc tưởng chỉ xuất hiện trong phim ảnh, nơi bí mật gia đình bị phanh phui bởi chi tiết nhỏ nhất. Nhưng đời thực đôi khi còn khó tin hơn cả kịch bản phim truyền hình: Lên eTax Mobile hoàn thuế và phát hiện chồng có con riêng.

Sự việc được một tài khoản ẩn danh đăng trên Threads và đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Chủ nhân câu chuyện là một người vợ mới sinh con được 3 tháng. Một buổi tối nọ, cô dùng điện thoại chồng để làm hoàn thuế trên eTax Mobile. Trong lúc thao tác, cô vô tình phát hiện mục người phụ thuộc của chồng thì thấy tên một đứa trẻ khác sinh năm 201x, không phải con chung của 2 vợ chồng.

Khi bị vợ hỏi, người chồng im lặng rồi sau đó nhắn tin thừa nhận mình đã giấu chuyện có con riêng từ trước, đồng thời cho biết gia đình anh cũng biết nhưng không nói ra. Phát hiện cú sốc này khiến người vợ đau đớn, cảm thấy bị cả chồng lẫn gia đình chồng lừa dối và chưa nhắc đến phương án giải quyết.

“Lóng ngóng 1 hồi, tôi bấm nhầm vào người phụ thuộc - 1 đứa con xuất hiện ở đó, nhưng không phải là tên con gái của chúng tôi. Đứa trẻ đó sinh năm 201x. Tôi đã hỏi chồng nhưng chỉ có 1 khoảng lặng. Tôi mong anh ta có thể cho mình 1 câu trả lời, dù lúc ý nói là lỗi app thôi cũng được chứ tôi khó thở quá rồi.

Khoảng lặng im đó rất rất khó chịu, như bản năng, tôi bế con ra phòng khách ngồi. Và điện thoại tôi bắt đầu có tin nhắn từ chồng, những tin nhắn dài, tôi có đọc nhưng chữ nhòe đi trước mắt.

Sau tất cả đống tin nhắn đó, tôi chỉ còn lại trong đầu 1 dòng thôi: ‘Tất cả là lỗi của anh, em đừng trách mẹ và anh chị, anh bảo mọi người không nói với em để anh tự nói. Nhưng anh sợ đối diện với sự thật, anh không biết phải nói với em như nào nên anh chọn giấu đi’” - trích từ chia sẻ của người vợ.

Ở phần bình luận cô xác nhận thêm rằng chồng mình có con riêng với người khác từ trước đó nhưng không cưới.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, nhận về gần 250k lượt xem, gần 4k lượt yêu thích cùng hàng trăm lượt bình luận sau 12 tiếng đăng tải. Phần lớn ý kiến đều tập trung vào từ khóa “bình tĩnh”, khuyên người vợ nên bình tĩnh để xử lý sự việc thay vì quyết định vội vàng.

Nhiều người cũng cho rằng việc quan trọng nhất lúc này là bảo vệ quyền lợi cho con, đặc biệt liên quan đến tài sản và thừa kế, đồng thời nên tham vấn luật sư để nắm rõ quyền lợi pháp lý.

Ngoài ra các bình luận cũng nhấn mạnh vấn đề lớn nhất không chỉ là chuyện quá khứ, mà là sự lừa dối từ chồng và cả gia đình chồng, khiến niềm tin trong hôn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Vì sự lừa dối này không chỉ giữa 2 vợ chồng mà còn giữa gia đình 2 bên nên nhiều người cũng khuyên người vợ nên nhờ gia đình ruột hỗ trợ, không nên đối mặt một mình và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống sắp tới.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Tham vấn luật sư liền, xem tranh thủ tối đa quyền lợi thừa kế cho con như thế nào. Những người như thế dễ xuôi theo mình nhất lúc họ bị phát hiện nên cố tranh thủ thời gian đi. Chồng thì kệ chứ quyền lợi tài sản của con nhất định phải bảo đảm.

- Tôi biết mom đang đau lắm, nhưng bây giờ hãy cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo nha. Hãy hỏi kĩ xem hiện tại chồng liên lạc với mẹ đứa bé ở mức độ nào (chỉ chu cấp cho con hay còn tình cảm,…), chồng tính ra sao về tương lai con mình sau này,… Tôi không dám khuyên mom ly hôn, cần cân nhắc thiệt hơn đã mom ạ. Có con rồi, không chỉ là vấn đề tình cảm, còn là kinh tế để chăm lo cho con nữa. Chúc mom sẽ có quyết định đúng đắn nha.

- Mình nghĩ chuyện bạn nên làm là bảo vệ quyền lợi cho con bạn về sau, nhất là vấn đề thừa kế nhé!

- Là gì đi chăng nữa thì cũng chuẩn bị tất cả cho tình huống xấu nhất bà nhé, có là thật thì phải ly hôn ngay, không thể để con gái bà có 1 người cha như thế được. Cố lên!

- Bình tĩnh nha bạn ơi. Mình hiểu cảm xúc của bạn lúc này, vì mình cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự bạn, có cái khổ là mình còn éo le hơn cơ. Nên ngay lúc này mình chỉ có thể khuyên bạn bình ổn cảm xúc, không cần quá gấp gáp mà hãy từ từ bình tĩnh để bản thân dịu nhẹ hơn, đau khổ chỉ làm con người mình rã rời thêm thôi. Thay vào đó thì vẫn chú ý đến con, cũng đừng ngưng tất cả các hoạt động giao tiếp với chồng.

- Giờ bình tĩnh tìm hiểu, cần tham khảo ý kiến luật sư. Sưu tầm lại hết mấy tin nhắn đó, nó có thể là bằng chứng. Nếu không ly hôn thì suy nghĩ và làm rõ tiền bạc tình cảm của chồng chị nha.

- Không gì tệ bằng sự dối trá, mất niềm tin. Từ người chồng mình đã quá tệ rồi, đây từ cả gia đình chồng, nghĩ đến thật. Thương mình 1 thì thương con 10.

- Khuyên em nên thông báo đến bố mẹ và người thân của mình và xin ý kiến của họ. Đây là lừa dối cả nhà em rồi. Nên họp gia đình giải quyết dứt điểm, không nên xử lý 1 mình.

- Sự tin tưởng, tôn trọng là 2 trụ cột quan trọng trong nền tảng hôn nhân. Vấn đề không hề nhỏ vì đây là sự lừa dối có tổ chức tới từ chính gia đình chồng và chồng. Chắc chắn sẽ có rạn nứt trong hôn nhân còn giải quyết như thế nào sẽ phụ thuộc vào thái độ bạn đầu tiên. Đảm bảo quyền lợi cho bản thân và con bạn. Tránh nghe lời hứa suông. Vấn đề không phải quá khứ của người kia. Vấn đề là họ chọn giấu bạn và không cho bạn có quyền được biết đầy đủ và quyền được quyết.

- Anh ta không chỉ lừa bà, cả nhà anh ta lừa bà, lừa cả nhà cả họ bà nữa. Tui khuyên bà hít thở sâu bình tĩnh để suy nghĩ kĩ càng con đường sắp tới nè, chúc bà chân cứng đá mềm nha. Thật sự trong tình huống này chắc tui lên cơn đau tim quá!

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?