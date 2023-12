Một sao Việt vắng mặt trong đám cưới Diễm My 9X dù thân thiết, netizen lại rộ nghi vấn "nghỉ chơi"

Tối 21/12, đám cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tại TP.HCM quy tụ đông đảo sao Việt tham dự. Sau buổi lễ, cư dân mạng bỗng thắc mắc về sự vắng mặt của Huyền Lizzie, đặt nghi vấn 2 nữ diễn viên đã "nghỉ chơi" dù được biết đến là đôi bạn thân thiết.

Diễm My tổ chức hôn lễ vào 21/12. Tiệc cưới của cặp đôi quy tụ đông đảo sao Việt

Diễm My 9X và Huyền Lizzie

Diễm My 9X từng ra Hà Nội đóng phim Tình yêu và tham vọng. Đây cũng là lý do tiệc cưới của cô có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ miền Bắc tham gia cùng dự án như Lã Thanh Huyền hay Thùy Anh. Cũng góp mặt trong bộ phim này, Huyền Lizzie đóng vai bạn thân của Diễm My 9X. Liên tục xuất hiện nhiều phân cảnh, Huyền Lizzie cũng là một trong những người bạn thân nhất của “cô dâu mới" tại đất thủ đô.

Trong một bài phỏng vấn, Diễm My 9X cho biết niềm vui của cô khi "Bắc tiến" chính là được đoàn phim và bạn bè hết mực yêu thương. Cô liệt kê những người bạn mới thân thiết vô cùng "hợp cạ" và Huyền Lizzie cũng nằm trong danh sách này. Vì thế, việc Huyền Lizzie không có mặt trong ngày trọng đại của Diễm My 9X, cũng không có bất kỳ động thái chúc mừng nào khiến netizen không khỏi thắc mắc.

Huyền Lizzie đăng story khoe dự sinh nhật Phanh Lee trong giờ phút Diễm My làm lễ

Cô cũng không có bất kỳ động thái nào gửi lời chúc đến Diễm My

Bên cạnh những bình luận cho rằng đôi diễn viên nghỉ chơi, có không ít netizen đoán rằng Huyền Lizzie đang bận bấm máy phim Chúng ta của 8 sau ở Hà Nội nên không thể thu xếp được thời gian vào TP.HCM chúc mừng Diễm My.