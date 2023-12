Hình ảnh "hot" tại đám cưới Diễm My 9x: Cô dâu xuất hiện đơn giản mà tinh tế, không gian cưới như cổ tích

Chiều tối 21/12, những hình ảnh đầu tiên trong đám cưới của Diễm My 9x đã được hé lộ. Cô dâu - chú rể xuất hiện cực đẹp đôi trong khung cảnh lãng mạn, chuẩn bị đón tiếp khách mời. Diễm My diện chiếc váy cưới trơn, kiểu dáng xòe nhẹ tinh tế và thanh lịch. Nhan sắc của nữ chính hôm nay không khiến mọi người thất vọng, vẫn là một Diễm My rất ngọt ngào, dịu dàng.

Cô dâu Diễm My xuất hiện xinh đẹp tại đám cưới

Khung cảnh tiệc cưới của Diễm My 9x được trang trí với tông màu trắng chủ đạo cùng với rất nhiều hoa tươi. Cô dâu cùng ông xã đã tự lên ý tưởng, cùng với sự trợ giúp của ekip để tạo nên không gian sang trọng, xinh đẹp. Điều đặc biệt là dọc đường đi của sảnh tiệc cưới đều được trang trí với đầy ắp những bức ảnh cưới của cô dâu và chú rể, khiến không gian tựa như một buổi triển lãm vô cùng lãng mạn.

Trong khi đó, sân khấu chính được thiết kế đơn giản với mái vòm. Đường dẫn lên sân khấu được thiết kế với phần tráng gương, mô phỏng dòng sông Yarra tại Melbourne, cũng là nơi chứng kiến nhiều kỉ niệm của Diễm My và ông xã. Ngoài ra còn có ghế cho dàn hòa âm để chuẩn bị cho 1 tiết mục đặc biệt nhất của lễ cưới.

Diễm My 9X và thiếu gia Vinh Nguyễn đã có hơn 7 năm yêu nhau. Cả 2 đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Tuy nhiên, sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cho đến cuối năm 2022, Diễm My được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu kèm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.