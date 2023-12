Diễm My 9x và chú rể "khoá môi" trên sân khấu, Đông Nhi - Diệu Nhi và dàn sao bật khóc xúc động

Vào ngày 21/12, hôn lễ của Diễm My 9x và bạn trai Vinh Nguyễn đã chính thức diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày vui của cặp đôi có dàn sao nổi tiếng trong showbiz Việt tham dự như Hari Won - Trấn Thành, Trường Giang - Nhã Phương, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Diệu Nhi, Phạm Quỳnh Anh...

Trong hôn lễ, khoảnh khắc cô dâu chú rể xuất hiện trên sân khấu với tiếng nhạc du dương khiến khán giả chú ý. Diễm My 9x lộ diện với nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc từ từ bước tới bên bạn trai Vinh Nguyễn. Cặp đôi còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa đông đảo quan khách. Khoảnh khắc tình cảm này của Diễm My 9x và bạn trai đã khiến cả khán phòng vỗ tay hò reo chúc mừng. Sau thời gian dài yêu đương, cặp đôi cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà, cùng bước vào một cột mốc mới.

Diễm My 9x và bạn trai xuất hiện tình tứ trên sân khấu (Nguồn: Team sự kiện)

Cặp đôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa đông đảo quan khách

Cô dâu Diễm My 9x xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ, đầy hạnh phúc

Đặc biệt, đông đảo sao Việt đã không khỏi xúc động khi chứng kiến tận mắt khoảnh khắc ngọt ngào của Diễm My 9x và bạn trai trên sân khấu. Diệu Nhi, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đã rơi nước mắt xúc động khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi. Khi thấy bà xã Hari Won rưng rưng trước khoảnh khắc của Diễm My 9x và bạn trai, Trấn Thành cũng nhanh chóng có hành động tinh tế đưa khăn giấy cho cô.

Dàn sao Việt xúc động trước khoảnh khắc hạnh phúc của Diễm My 9x và bạn trai (Nguồn: Team sự kiện)

Phạm Quỳnh Anh, Diệu Nhi, Đông Nhi và Hari Won đã rơi nước mắt khi chứng kiến cặp đôi trên sân khấu trong ngày trọng đại

Diễm My 9x và Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Cho đến cuối năm 2022, Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu. Diễm My 9x cho biết cô hạnh phúc vì có bạn trai thấu hiểu công việc, biết cách quan tâm, chăm sóc. Cô học được ở anh tính kỷ luật, sự ngăn nắp, mềm mại, bớt nóng tính hơn trước.