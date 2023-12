Toàn cảnh đám cưới Diễm My 9X: Cặp đôi khiến khán phòng rơi nước mắt, Trấn Thành và Trường Giang chia sẻ gây chú ý

Tối 21/12, dàn sao đình đám Vbiz đồng loạt đổ bộ lễ cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn. Mất gần 1 năm để chuẩn bị cho ngày trọng đại, nữ diễn viên đã mang đến đầy đủ cung bậc cảm xúc cho khách mời đến tham dự. Khi chứng kiến Diễm My 9X bước vào lễ đường, Diệu Nhi, Nhã Phương, Hari Won đều rưng rưng xúc động. Trấn Thành và Trường Giang cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cô và Vinh Nguyễn đã tổ chức 1 lễ cưới vô cùng chỉn chu, trọn vẹn.

Khung cảnh ngập tràn hoa tươi trong đám cưới Diễm My 9X và chồng doanh nhân

Vợ chồng Trấn Thành, Trường Giang, Đông Nhi cùng dàn sao khủng đổ bộ hôn lễ

Diễm My 9X và chồng doanh nhân trang trí toàn bộ bằng hoa tươi ở sảnh đón khách, lễ đường và các bàn tiệc tạo nên không gian vô cùng lãng mạn. Cặp đôi chọn màu trắng chủ đạo và nhiều loại hoa nhập chứng minh độ chịu chi.

Đám cưới Diễm My 9X cũng là "đại hội cẩu lương" khi hàng loạt cặp đôi hot như Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Nhã Phương, Puka - Gin Tuấn Kiệt, Tiến Luật - Thu Trang, Đông Nhi - Ông Cao Thắng... đồng loạt xuất hiện. Dàn mỹ nhân, người đẹp Vbiz cũng lên đồ lộng lẫy, tạo nên màn đọ sắc "xịn" tại hôn lễ của cô dâu Diễm My 9X. Hậu gây tranh cãi vì diện "lạc quẻ" tại lễ ăn hỏi, Trang Hý đã biết tiết chế hơn khi đến dự đám cưới người chị em thân thiết.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đến chúc phúc Diễm My 9X

Trấn Thành cũng góp mặt trong hôn lễ của nữ diễn viên Diễm My

Vợ chồng Trấn Thành đều xúc động, rơi nước mắt khi dự đám cưới này

Hoa hậu Mai Phương Thuý - Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi cũng hội ngộ

Những nghệ sĩ đình đám đều vui vẻ đến chúc phúc cặp đôi

Diệu Nhi diện đầm hồng ngọt ngào, đọ dáng bên dàn mỹ nhân Vbiz

Lương Thuỳ Linh, Khánh Vân, Lê Hoàng Phương cũng lên đồ quyến rũ

Mẹ bầu Sam cũng nhập cuộc đọ sắc không kém hội chị em

MC Thanh Thanh Huyền và Ngọc Châu chọn trang phục màu hồng nữ tính

Võ Hoàng Yến rạng rỡ hậu cầu hôn chồng Việt kiều

Diễn viên Midu nắm chặt tay cô dâu

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong một thiết kế tinh tế, thanh lịch

Vắng Thanh Thuý, đạo diễn Đức Thịnh dự đám cưới cùng con trai

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt

Ca sĩ Bảo Anh hiếm hoi lộ diện ở đám cưới đồng nghiệp

Khả Ngân và Trang Hý

Diễm My và Vinh Nguyễn trao nhau lời hẹn ước xúc động, 1 nhân vật đặc biệt xuất hiện

"Cô dâu tháng 12" chọn chiếc váy cưới thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế và hoa cầm tay màu trắng sang trọng. Doanh nhân Vinh Nguyễn gây bất ngờ khi trổ tài đánh đàn cho Diễm My bước vào lễ đường, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng và đầy xúc động. Cũng như các cô dâu khác, nữ diễn viên được bố trao tay lại cho chú rể, Vinh Nguyễn không nén được cảm xúc rưng rưng trong tiếng vỗ tay, hò reo chúc phúc của khách mời.

Diễm My như công chúa bước vào lễ đường, Vinh Nguyễn trổ tài đánh đàn để đón vợ

Ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của Diễm My

Trước tất cả quan khách, Diễm My rơi nước mắt đọc lời nguyện thề: "Gấu ơi, 7 năm trôi qua như một cái chớp mắt, em không ngờ là mình đã đứng ở đây, trên lễ đường này để nói những lời thề nguyện. Và hôm nay, em chính thức trở thành 'vợ của anh'. Anh đã cho em rất nhiều thứ, đó là sự tử tế, sự kiên nhẫn, tình yêu thương và đặc biệt là sự lạc quan. Anh đã thay đổi em từ một cô gái hay buồn, hay thu mình lại với một trái tim tan vỡ, một cô gái không biết thưởng thức cuộc sống, từ một cô gái nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của một người nào khác ngoài mẹ mình trở nên tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Anh đã làm cho trái tim em trở nên ấm áp hơn.

Anh đã dắt em đi đến những nơi em chưa từng đến, ăn những món ăn mà em chưa bao giờ được ăn. Mình cùng xem phim, mình cùng chạy bộ, mình cùng vượt qua những ngọn núi, vượt qua những biến cố và những nỗi đau tột cùng trong trái tim của em. Anh đã chưa bao giờ từ bỏ em, luôn động viên em, thấu hiểu em. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy một người ngoài mẹ em ra, xem phim em đóng một cách rất chăm chú, khóc cười và cảm xúc theo nhân vật của em. Anh là người thầy, một người bạn đồng hành tốt nhất em từng có và từ đây về sau sẽ là chồng em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, làm chỗ dựa vững chãi cho em. Anh là nhà, là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em, em yêu anh".

Clip: Diễm My 9X nghẹn ngào nhắc lại kỷ niệm yêu Vinh Nguyễn

Diễm My trao cho chồng lời nguyện thề xúc động

Đáp lại tình cảm của Diễm My, doanh nhân Vinh Nguyễn thổ lộ: "Em là nguồn cảm hứng và là nguồn động lực trong cuộc sống của anh. Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều chắc chắn sẽ vượt qua… Anh yêu em".

Chú rể rơi nước mắt trong ngày trọng đại

Đặc biệt, cô em gái xinh xắn của Vinh Nguyễn là người xuất hiện để mang nhẫn cưới cho anh chị. Cô dâu Diễm My nhìn em chồng âu yếm, còn Vinh Nguyễn nựng yêu em gái chứng minh mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Nhiều sao Việt như Nhã Phương, Diệu Nhi... đều bật khóc nức nở khi chứng kiến.

Em chồng Diễm My mang nhẫn đến cho cặp đôi

Kể từ giây phút này, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn bước sang chặng đường mới của tình yêu

Clip: Nhã Phương, Diệu Nhi rơi nước mắt khi nghe những lời thề nguyện của Diễm My 9X và chồng

Lan Ngọc - Tóc Tiên "quậy", Trường Giang và Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý

Sau khi tiến hành các nghi lễ, Diễm My 9X và dàn phù dâu đã đồng loạt hát ca khúc I Will Follow Him. Tiếp theo đó, chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng đã thể hiện tiết mục Marry You khiến khách mời thích thú. Đây cũng chính là tiết mục đặc biệt và ấn tượng nhất trong đám cưới của cả hai. Tại buổi tổng duyệt vào buổi sáng cùng ngày, Diễm My đã rất chăm chỉ tập luyện để tiết mục này hoàn hảo nhất có thể. 2 "chiến thần dự cưới" Lan Ngọc, Tóc Tiên đã tham gia các trò chơi "hết ga hết số" để góp vui cùng cô dâu chú rể. Tóc Tiên còn lầy lội gỡ tóc giả của Lan Ngọc ngay trên sân khấu.

Cô dâu biểu diễn tiết mục chuẩn bị sẵn cùng dàn bạn thân

Cặp đôi cũng có nhiều tiết mục văn nghệ trong ngày cưới

Dàn sao có những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi chơi game

Lan Ngọc bị Tóc Tiên tháo tóc giả ngay trên sân khấu

Trong ngày vui của đàn em thân thiết, Trường Giang nói: "Diễm My với vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương cũng thân thiết nhiều năm rồi. Bé là một người rất là mạnh mẽ luôn. Và ngày hôm nay có một đám cưới tuyệt vời như thế này, không có gì bằng những lời chúc và chúc cho My, Vinh sẽ trường tồn với thời gian".

Trấn Thành cũng có những chia sẻ gây chú ý: "Cái cách cầu hôn và cái cách ra sân khấu, thay vì bình thường sẽ có những lời nói rất là chung chung, nhưng mà họ dành khoảnh khắc thiêng liêng nhất cho nhau. Tôi rất xúc động khi nghe hai bạn nói lời nguyện thề, và tôi biết hai bạn đang nói rất thật chứ không phải viết ra một cách sáo rỗng. Tôi thật sự cảm thấy may mắn cho em tôi là đã gặp được một người đàn ông tử tế, tinh tế và đầy kinh tế".

Trấn Thành đã có những lời chân thành gửi đến cô dâu chú rể