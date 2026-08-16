Người đàn ông 36 tuổi tử vong vì vỡ động mạch chủ sau khi uống bia lạnh

Mới đây, vì thời tiết nóng nực, một người đàn ông 36 tuổi ở Trung Quốc đã lấy một chai bia lạnh từ tủ lạnh ra uống sau khi tan làm về nhà. Không lâu sau, người đàn ông cảm thấy đau nhói ở ngực. Khi xe cứu thương đến nơi, người này đã trong tình trạng sốc với huyết áp khoảng 60/40. Các bác sĩ phát hiện anh bị vỡ động mạch chủ, không may qua đời. Theo gia đình ông, bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao.

Các bác sĩ cảnh báo rằng uống bia hoặc đồ uống lạnh sau khi đổ mồ hôi nhiều có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu do sự kích thích nóng và lạnh, dễ dẫn đến vỡ mạch máu. Ngoài ra, nên tránh tắm nước lạnh hoặc tiếp xúc ngay với không khí lạnh.

Trường hợp khác là một người đàn ông 30 tuổi cũng ở Trung Quốc đã ăn tối với bạn bè và uống 3-5 chai bia lạnh. Sau khi đổ mồ hôi, anh ta về nhà và bật điều hòa. Sáng hôm sau, anh ta phát hiện mặt mình cứng đờ và không thể nhắm mắt. Anh ta được chẩn đoán mắc chứng liệt mặt.

4 nhóm người này tuyệt đối nên tránh uống bia lạnh

Trong những ngày hè oi bức, nhiều người thích giải khát bằng bia lạnh, nhưng đằng sau cảm giác sảng khoái đó lại tiềm ẩn một số nguy cơ sức khỏe.

- Đối với bệnh nhân tim mạch: Việc tiêu thụ lâu dài một lượng lớn bia lạnh có thể gây tổn thương liên tục cho tim, dẫn đến phì đại cơ tim và suy tim.

- Đối với bệnh nhân tiểu đường: Lượng calo từ rượu có thể dễ dàng ảnh hưởng đến chế độ ăn uống bình thường của bệnh nhân, đặc biệt là khi bệnh nhân tiểu đường đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc tiêm insulin. Uống quá nhiều bia có thể gây hạ đường huyết.

- Đối với bệnh nhân viêm tụy: Uống rượu có thể kích thích tuyến tụy tiết ra quá nhiều dịch tụy, dẫn đến viêm tụy cấp. Người bị sỏi mật không nên uống nhiều bia lạnh.

- Đối với những người có chức năng tiêu hóa kém: Vì bia được bảo quản lạnh ở nhiệt độ thấp, việc uống bia có thể gây giảm nhiệt độ đột ngột trong đường tiêu hóa, dẫn đến kích ứng dạ dày và ruột, gây chuột rút dạ dày, đau bụng, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột và các vấn đề khác.

Nguồn và ảnh: Guilinlife