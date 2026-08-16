Thoát cảnh "nay giảm, mai béo", cô gái đánh bay 15kg mỡ thừa nhờ 8 thói quen cực nhỏ mỗi ngày

Vòng luẩn quẩn "giảm rồi lại tăng" có lẽ là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Từng nặng tới 68kg, nữ YouTuber Hàn Quốc Sobin (sở hữu hơn 360 nghìn lượt theo dõi) cũng từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng ấy. Thế nhưng, cô nàng cao 164cm này đã xuất sắc đánh bay 15kg, duy trì mức cân nặng lý tưởng 53kg trong suốt thời gian dài.

Bí quyết của SOBIN không nằm ở những phương pháp "hành xác", mà đến từ việc thay đổi những thói quen nhỏ nhất trong cuộc sống thường nhật. Theo cô, thà đi chậm mà chắc, tìm được lối sống có thể duy trì cả đời còn hơn là ép cân tốc tốc để rồi lại béo phì.

Từng rơi vào "bẫy" giảm cân cực đoan: Mất ngủ, ép tim và chứng cuồng ăn

Thuộc tạng người dễ hấp thụ và dễ béo, Sobin thú nhận mình từng thử qua đủ mọi phương pháp ép cân khắc nghiệt nhất. Kết quả đâu chưa thấy, cô chỉ thấy cơ thể rã rời, trằn trọc mất ngủ, tim đập nhanh và đặc biệt là cân nặng cứ giảm rồi lại tăng vọt.

Rút kinh nghiệm xương máu, cô nhận ra việc ép cân quá nhanh chỉ đẩy bản thân vào cái bẫy "cuồng ăn" rồi lại "phát phì". Từ đó, cô chuyển hướng sang một lối sống "dễ thở" hơn, ôn hòa hơn để có thể kiên trì theo đuổi lâu dài.

Dưới đây là 8 thói quen đã giúp cô lột xác:

1. Khởi động ngày mới với 500ml nước lọc

Thói quen đầu tiên trong ngày của Sobin chính là uống nước. Ngay khi vừa mở mắt, cô sẽ uống khoảng 500ml nước và đặt mục tiêu nạp đủ hơn 1 lít nước mỗi ngày.

Cốc nước buổi sáng không chỉ bù lại lượng nước đã mất sau một đêm ngủ say, mà còn là "chiếc đồng hồ báo thức" đánh thức hệ tiêu hóa, giúp việc đi vệ sinh trơn tru hơn. Nếu bạn là người hay quên, hãy thử biến việc uống nước buổi sáng thành một thói quen cố định.

2. Cho dạ dày nghỉ ngơi 12 tiếng mỗi ngày

Trong nếp ăn uống, Sobin luôn giữ một khoảng thời gian "bụng rỗng" kéo dài khoảng 12 tiếng. Việc quy định giờ ăn cố định và giãn cách hợp lý giữa các bữa giúp cô thiết lập lại nhịp sinh học của cơ thể. Nhờ vậy, cô nàng cũng bỏ được luôn tật xấu "ăn vặt không phanh" cho đến tận lúc lên giường đi ngủ.

3. Ăn "vừa đủ", làm bạn với rau xanh

"Kiểm soát khẩu phần" là từ khóa Sobin luôn tự nhắc nhở bản thân. Thay vì bày biện một bàn ăn ê hề và gọi thêm quá nhiều món phụ, cô tập thói quen chỉ chuẩn bị một lượng đồ ăn vừa vặn để không bị rơi vào cảnh ăn cố.

Trong đĩa thức ăn của cô luôn có sự góp mặt của bắp cải, xà lách hay cà rốt... Để tăng cảm giác no bụng, SOBIN thường kết hợp cùng cơm nưa (konjac). Sự kết hợp này không chỉ nhẹ bụng mà còn giúp đường huyết sau ăn luôn ở mức ổn định.

4. Buồn miệng? Hãy chọn đồ ăn vặt ít đường, giàu đạm

Kẻ thù lớn nhất của công cuộc giữ dáng chính là cơn thèm ăn. Thay vì cắn răng nhịn đói để rồi "tức nước vỡ bờ", Sobin chuẩn bị sẵn những món ăn vặt "cứu đói" thông minh: đậu phụ, ức gà, trứng luộc hay các loại nước sốt ít đường. Việc tự tay vào bếp làm những món ăn đơn giản cũng giúp cô dần "cai" được sự phụ thuộc vào các món ăn nhiều dầu mỡ và mặn mòi ngoài hàng quán.

5. Đừng tự đày đọa mình bằng cường độ tập luyện ngạt thở

Theo SOBIN, ở giai đoạn mới bắt đầu giảm cân, bạn không cần phải lao vào phòng gym và tập luyện cường độ cao. Nếu nếp ăn uống chưa ổn định mà lại tập quá sức, cơn đói sẽ tấn công dồn dập khiến bạn ăn bù gấp đôi, gấp ba. Lời khuyên của cô là hãy xây dựng thói quen ăn uống chuẩn chỉnh trước, sau đó mới từ từ đưa vận động vào sinh hoạt hàng ngày, rũ bỏ áp lực "phải tập điên cuồng mới ốm được".

6. Năng nhặt chặt bị: Bước ít nhất 5000 bước mỗi ngày

Không cần những bài tập tạ nặng nề, bí quyết của SOBIN chỉ đơn giản là "động đậy nhiều hơn". Cô đặt mục tiêu đi bộ ít nhất 5000 bước mỗi ngày bằng cách tận dụng mọi khoảng thời gian trống. Chẳng hạn như xuống xe buýt sớm một trạm, hoặc cố tình hẹn làm đẹp ở những địa điểm xa hơn một chút để có cớ đi bộ dạo phố. Những bước chân nhỏ nhặt ấy cộng dồn lại sẽ mang đến sự thay đổi lớn.

7. Tự thưởng cho mình một buổi ngâm bồn hay ngâm chân mỗi tuần

Bên cạnh chuyện ăn và tập, Sobin còn có thói quen ngâm nửa người (bán thân dục) hoặc ngâm chân nước ấm ít nhất một lần mỗi tuần. Theo cô, nước ấm giúp cơ thể thư giãn tuyệt đối, tăng cường tuần hoàn máu và xua tan mệt mỏi. Với những người đi làm bận rộn, áp lực, đây chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi định kỳ cực kỳ chất lượng.

8. Thực phẩm chức năng chỉ là "vai phụ", lối sống mới là "nhân vật chính"

Bàn về các loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân, Sobin khẳng định chúng chỉ đóng vai trò "cổ vũ" chứ không bao giờ thay thế được việc ăn uống khoa học và vận động đều đặn. Nếu muốn dùng, hãy lắng nghe cơ thể và tình trạng dạ dày của mình, đừng nhắm mắt "đu trend" trên mạng. Suy cho cùng, chìa khóa vàng để duy trì vóc dáng thon gọn bền vững vẫn nằm ở chính lối sống lành mạnh mà chúng ta vun đắp mỗi ngày.