Ở tuổi 51, nữ diễn viên kiêm siêu mẫu Lâm Chí Linh (Đài Loan, Trung Quốc) vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi làn da căng bóng, vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi. Để duy trì vẻ ngoài "trẻ mãi không già", mỹ nhân họ Lâm tuân thủ những thói quen chăm sóc cơ thể rất nghiêm ngặt từ vóc dáng đến làn da.

Nếu nhìn lần đầu, ít ai tin được Lâm Chí Linh đã bước qua tuổi 50

Cô bật mí bản thân luôn duy trì thói quen uống đủ 2 lít nước ấm mỗi ngày, tuyệt đối nói không với đồ ăn thức uống lạnh để giữ ấm tử cung và bảo vệ hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, siêu mẫu duy trì tập luyện yoga, pilates đều đặn và luôn chú trọng dưỡng ẩm cho da ở mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, bí quyết giúp cô duy trì mỹ nhân U60 này giữ được vóc dáng, sức khỏe và làn da hồng hào lại nằm ở thực đơn bữa sáng thanh lọc cơ thể. Mới đây, Lâm Chí Linh đã đăng tải video chia sẻ bữa sáng quen thuộc gồm yến mạch, hạt chia, sữa chua, sữa hạnh nhân, bột hạt lanh kết hợp cùng các loại trái cây, rau củ. Trong đó, cô đặc biệt nhấn mạnh niềm yêu thích dành cho củ dền vì loại thực phẩm này giúp cải thiện lưu thông máu cực kỳ hiệu quả và tốt cho da.

Siêu mẫu xứ Đài tiết lộ cô thích thêm củ dền vào thực đơn bữa sáng

Nói về thói quen của siêu mẫu, bác sĩ Giang Thủ Sơn (Jiang Shoushan) tại Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định phương pháp này hoàn toàn có căn cứ khoa học. Dưới góc độ thẩm mỹ và y học, củ dền chính là "thần dược" dưỡng nhan nếu biết dùng điều độ, nhờ chứa hàm lượng nitrat tự nhiên dồi dào cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Tại sao củ dền tốt cho da, làm chậm lão hóa?

Khi đi vào cơ thể, lượng nitrat vô cơ trong củ dền được chuyển hóa thành oxit nitric, giúp mở rộng và giãn nở các mạch máu. Nhờ vậy, dòng máu giàu oxy và chất dinh dưỡng được vận chuyển liên tục đến tận các tế bào da dưới bề mặt. Điều này giúp làn da luôn duy trì trạng thái hồng hào, mịn màng tự nhiên mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật trang điểm.

Bên cạnh đó, củ dền rất giàu sắc tố betalain và vitamin C. Đây là hai hoạt chất chống oxy hóa cực mạnh có khả năng trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn sự phá hủy collagen và elastin.

Nhờ cơ chế này, quá trình hình thành nếp nhăn, vết chân chim hay tình trạng chảy xệ da được làm chậm đáng kể. Đồng thời, sắc tố này còn hỗ trợ làm mờ các vết thâm nám, giúp da sáng khỏe đồng đều.

Vì sao Lâm Chí Linh ưu ái củ dền vào bữa sáng?

Việc Lâm Chí Linh chọn củ dền làm "ngôi sao" cho thực đơn đầu ngày không phải là ngẫu nhiên. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể bước vào trạng thái cạn kiệt năng lượng và quá trình trao đổi chất bắt đầu khởi động lại.

Thưởng thức củ dền vào buổi sáng giúp kích hoạt dòng chảy tuần hoàn máu ngay lập tức, đưa oxy cùng dưỡng chất quý giá đi nuôi dưỡng từng tế bào da, giúp gương mặt lập tức bừng sáng và thoát khỏi vẻ mệt mỏi sau khi ngủ dậy.

Hơn nữa, phân tích của bác sĩ Giang chỉ ra rằng hàm lượng xơ hòa tan dồi dào trong củ dền khi kết hợp cùng yến mạch và hạt chia sẽ giúp làm sạch đường ruột nhẹ nhàng, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả suốt cả ngày dài.

Bên cạnh củ dền, Lâm chí Linh cũng rất chăm uống nước ấm, dưỡng da và tập thể dục

Để đạt được hiệu quả dưỡng nhan tối ưu như mỹ nhân họ Lâm, bạn có thể áp dụng các cách chế biến củ dền đơn giản nhưng hiệu quả sau:

- Xay sinh tố hoặc ép nguyên chất: Kết hợp củ dền sống với táo, cà rốt hoặc dưa leo để tạo nên ly nước ép tươi mát, giữ trọn vẹn enzyme và dưỡng chất.

- Thêm vào tô ngũ cốc bữa sáng: Hấp nhẹ củ dền rồi cắt hạt lựu, trộn chung với yến mạch, sữa chua và các loại hạt như cách Lâm Chí Linh vẫn làm mỗi ngày.

- Nấu canh/súp nhẹ nhàng: Nấu canh củ dền ấm nóng cho những ngày thời tiết se lạnh, vừa dễ tiêu hóa lại vừa bổ dưỡng.

Củ dền rất đa dạng cách chế biến (Ảnh minh họa)

Các lợi ích sức khỏe vượt trội khác từ củ dền

Không chỉ dừng lại ở công dụng làm đẹp, bác sĩ Giang cho biết củ dền còn mang lại hàng loạt giá trị tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể như:

- Hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch: Nghiên cứu từ Đại học Exeter (Anh) cho thấy uống nước ép củ dền giúp giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch và hạ chỉ số huyết áp rõ rệt.

- Cải thiện hệ vi sinh khoang miệng: Dưỡng chất trong củ dền giúp giảm đáng kể vi khuẩn gây hại Prevotella, đồng thời gia tăng vi khuẩn có lợi Neisseria trong miệng, giúp ngăn ngừa sâu răng và viêm nướu.

- Thanh lọc và giải độc gan: Chất betaine trong củ dền hỗ trợ tế bào gan loại bỏ các độc tố tích tụ, giảm nguy cơ mỡ máu và giúp cơ thể luôn nhẹ nhàng.

- Tăng cường thể lực và sức bền: Oxit nitric giúp tối ưu hóa lượng oxy cung cấp cho cơ bắp, giúp cơ thể dẻo dai và bớt mệt mỏi khi vận động.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng xơ dồi dào giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì vóc dáng thon gọn.

Bác sĩ Giang nói thêm: "Lượng nitrat tự nhiên trong củ dền khi chuyển hóa thành oxit nitric chính là chìa khóa giúp mạch máu đàn hồi tốt hơn, vừa bảo vệ trái tim vừa nuôi dưỡng làn da hồng hào từ sâu bên trong".

4 lưu ý quan trọng khi sử dụng củ dền

Dù mang lại vô vàn lợi ích từ làm đẹp đến sức khỏe, củ dền không phải là loại thực phẩm muốn dùng bao nhiêu cũng được. Bác sĩ Giang khen ngợi cách tận dụng củ dền của Lâm Chí Linh và đưa ra 4 lưu ý quan trọng khi ăn loại củ này như sau:

- Lượng ăn hợp lý: Chỉ nên uống khoảng 100 đến 150ml nước ép củ dền mỗi ngày hoặc ăn từ 100 đến 200g củ dền chế biến mỗi lần, duy trì từ 1 đến 2 lần mỗi tuần.

Củ dền chỉ tốt khi biết kiểm soát lượng dùng và kết hợp thực phẩm thông minh (Ảnh minh họa)

- Những người cần hạn chế: Người có tiền sử sỏi thận nên cẩn trọng vì củ dền chứa hàm lượng oxalate cao. Người bị huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc hạ huyết áp cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Hiện tượng đi ngoài màu đỏ: Sắc tố tự nhiên trong củ dền có thể khiến nước tiểu hoặc phân chuyển sang màu hồng đỏ. Đây là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường và không gây hại.

- Thận trọng khi kết hợp: Không nên uống nước ép củ dền cùng lúc với sữa tươi vì oxalate có thể cản trở sự hấp thu canxi của cơ thể.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Top Beauty