Vẫn là món canh cà chua nhưng nấu theo cách này, vị chua ngọt thanh mát ngon bất ngờ, ăn đến đâu "thấm" đến đó

Canh là một món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của các gia đình trong mỗi bữa cơm. Khi mùa hè đến, món canh đôi khi còn trở thành "món cứu canh" bởi nó sẽ giúp kích thích vị giác, tạo cảm giác thèm ăn khi không khí bên ngoài nóng nực, khó chịu. Một món canh tươi ngon, bổ dưỡng, hấp dẫn ngoài việc cải thiện vị giác còn giúp bổ sung nước cho cơ thể. Có rất nhiều món canh mà bạn có thể nấu cho gia đình thưởng thức và món canh hôm nay rất ngon, rất đáng thử.

Món canh hôm nay sử dụng 4 nguyên liệu: Sườn heo, cà chua, măng khô và bí đao. Đó là một sự kết hợp có thể rất lạ lẫm với nhiều người nhưng hương vị mang lại vô cùng bất ngờ. Với việc thêm cà chua, nước dùng có vị chua nhẹ và đậm đà, một bát canh như vậy sẽ giúp kích thích vị giác của bạn trong những ngày hè nắng nóng. Sự kết hợp giữa bí đao và măng khô làm tăng thêm hương vị và độ giòn. Chắc chắn đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món canh cà chua, bí đao, sườn heo và măng khô này. Món canh này vô cùng thơm ngon và thanh mát, húp một vài ngụm trước khi ăn cơm sẽ giúp bạn kích thích vị giác.

Nguyên liệu nấu món canh cà chua, bí đao, sườn heo và măng khô

2 dẻ sườn heo, 3 quả cà chua, một ít măng khô, 300g bí đao, hành lá và gừng, muối, 1 thìa canh rượu nấu ăn, dầu ăn, tinh chất cốt gà.

Cách nấu món canh cà chua, bí đao, sườn heo và măng khô

Bước 1: Trước tiên, bạn chặt 2 dẻ sườn heo thành các đoạn ngắn rồi rửa sạch. Sau đó ngâm sườn heo trong chậu nước khoảng 1 tiếng để loại bỏ máu thừa. Trong quá trình ngâm sườn bạn có thể thay 1-2 lần nước. Sau khi ngâm sườn xong, bạn rửa sạch rồi cho vào nồi nước, thêm vài lát gừng và rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn và chần khoảng 5 phút. Sau khi chần, vớt ra và rửa sạch với nước ấm, để ráo.

Bước 2: Tiếp theo, khía 2 đường chéo trên quả cà chua rồi cho vào nồi nước sôi, chần nhanh. Vớt cà chua ra, bóc vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ. Hoặc bạn có thể khía hình chữ thập sau đó dùng đũa đâm vào phần cuống quả cà chua rồi hơ trên bếp để nướng; vỏ sẽ dễ dàng bong ra. Măng khô bạn nên ngâm trước đó cho đến khi nở mềm, rửa sạch rồi xé dạng sợi nhỏ vừa ăn. Bí đao gọt vỏ, loại bỏ hạt và ruột rồi rửa sạch, thái miếng nhỏ.

Bước 3: Để tiết kiệm thời gian nấu, hãy cho sườn heo vào nồi áp suất sau đó thêm nước vừa phải vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó, cho sườn heo đã chần và măng khô đã sơ chế vào nồi. Lưu ý là bạn không nên đậy nắp nồi ngay mà hãy nấu sôi một lúc. Trong một chảo khác, đun nóng một ít dầu ăn và xào hành lá cùng gừng cho thơm. Tiếp đó cho cà chua đã bóc vỏ vào xào đến khi mềm, tiết ra nước. Cho cà chua cùng hành lá và gừng đã xào vào nồi áp suất, đậy nắp và nấu trong 8 phút sau khi nồi đẩy van áp suất.

Bước 4: Sau tám phút, tắt bếp, đợi van xả hết hơi rồi mở nắp, thêm bí đao vào nồi áp suất. Nêm một chút muối và nấu thêm khoảng 3 phút nữa, sau đó tắt bếp. Sau đó bạn lấy canh ra tô, rắc rau mùi thái nhỏ hoặc hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức

Mẹo: Nếu dùng nồi đất, bạn có thể xào cà chua trực tiếp trong nồi, sau đó đổ nước sôi vào và đun sôi. Tiếp theo, cho sườn heo, măng khô vào nồi, đậy nắp và ninh khoảng 40 phút. Cuối cùng, cho bí đao, nêm nếm muối vừa ăn rồi nấu thêm 3 phút là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh cà chua, bí đao, sườn heo và măng khô

Món cà chua, bí đao, sườn heo và măng khô này có vị chua nhẹ và đậm đà, vô cùng hấp dẫn. Sườn heo, nhờ độ chua của cà chua, trở nên mềm đến mức gần như tự bong ra khỏi xương. Măng khô giòn và mềm, còn bí đao thì thanh mát, mềm và thơm ngon. Đây là món canh hoàn hả, rất ngon miệng, hợp ăn cùng cơm trong mùa hè. Bạn nên thử ngay công thức này cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh cà chua, bí đao, sườn heo và măng khô!