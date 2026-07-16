Mọt gạo sẽ "biến mất" nếu bạn đặt thứ này vào thùng gạo

Mọt gạo là "vị khách không mời" khiến nhiều gia đình khó chịu vì làm giảm chất lượng gạo và gây mất vệ sinh. Tin vui là bạn không cần dùng đến hóa chất, chỉ với những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp cũng có thể hạn chế và đẩy lùi mọt gạo một cách an toàn, hiệu quả.

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Vì sao gạo lại bị mọt?

Nhiều người cho rằng chỉ những loại gạo để lâu hoặc bị ẩm mới xuất hiện mọt. Thực tế, trứng mọt thường đã bám trên hạt gạo ngay từ sau quá trình thu hoạch và bảo quản. Khi gặp điều kiện nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, chúng sẽ phát triển thành mọt trưởng thành.

Gạo bị mọt không chỉ mất đi hương vị thơm ngon mà còn làm giảm giá trị dinh dưỡng. Vì vậy, nếu phát hiện mọt trong thùng gạo, bạn có thể áp dụng ngay những cách dưới đây.

Dùng tỏi hoặc ớt khô

Tỏi và ớt đều có mùi hăng đặc trưng khiến mọt gạo khó tiếp cận.

Chỉ cần đặt vài tép tỏi khô hoặc vài quả ớt khô đã bỏ hạt vào trong thùng gạo, mùi hương tự nhiên của chúng sẽ giúp xua đuổi mọt mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo.

Vỏ quýt khô

Sau khi ăn quýt hãy giữ lại vỏ, đem phơi khô từ 3-5 ngày để dùng làm nguyên liệu bảo quản gạo. Cứ 20 kg gạo cho 2-3 miếng vỏ quýt khô vào. Việc này không những có tác dụng đuổi sâu bọ trong nhà một cách hiệu quả mà còn ngăn không cho gạo bị mối mọt.

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Đặt một ly rượu trắng trong thùng gạo

Nếu không thích mùi tỏi hoặc ớt, bạn có thể sử dụng rượu trắng.

Đặt một chiếc ly nhỏ vào giữa thùng gạo sao cho miệng ly cao hơn mặt gạo, sau đó rót khoảng 50 ml rượu trắng và để mở nắp. Rượu có khả năng bay hơi nhanh, giúp hạn chế vi khuẩn và góp phần xua đuổi mọt mà không làm mất mùi thơm tự nhiên của gạo.

Rắc một ít muối

Một lượng nhỏ muối trắng rắc vào thùng gạo cũng có thể hỗ trợ hạn chế mọt.

Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng một lượng rất ít vì nếu cho quá nhiều, gạo có thể bị mặn và dễ hút ẩm hơn, ảnh hưởng đến chất lượng bảo quản.

Dùng máy sấy tóc hoặc phơi nắng

Khi gạo đã xuất hiện mọt, hãy trải gạo thành lớp mỏng trên mặt phẳng sạch rồi dùng máy sấy tóc ở chế độ nóng để hong khô. Nếu thời tiết thuận lợi, bạn cũng có thể mang gạo ra phơi nắng.

Nhiệt độ cao sẽ khiến mọt bò lên bề mặt, giúp bạn dễ dàng thu gom và loại bỏ. Sau khi thu dọn, nên tiêu hủy mọt hoàn toàn, tránh chỉ đổ vào thùng rác vì chúng vẫn có thể sống sót và tiếp tục quay trở lại.

Lá trà

Phương pháp bảo quản bằng lá trà là một phương pháp đặc biệt truyền thống, vì trà có chứa một lượng lớn phenol, không chỉ có tác dụng ức chế sâu bọ sinh sôi trong gạo mà còn giúp gạo không bị hôi.

Thông thường, 10 kg gạo có thể được bảo quản cùng với 10 gam lá trà xanh, cho vào túi gạc.

Cách phòng tránh mọt gạo lâu dài

Để hạn chế tình trạng mọt xuất hiện, bạn nên:

Chọn mua gạo mới, có nguồn gốc rõ ràng.

Bảo quản gạo trong thùng kín, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Vệ sinh thùng đựng gạo định kỳ.

Không nên mua quá nhiều gạo cùng lúc để tránh bảo quản quá lâu.

Loại bỏ ngay gạo bị ẩm mốc hoặc hư hỏng để tránh ảnh hưởng đến lượng gạo còn lại.

Chỉ với vài mẹo đơn giản từ những nguyên liệu sẵn có trong gia đình, bạn có thể bảo quản gạo sạch, thơm ngon và hạn chế tối đa tình trạng mọt xuất hiện. Chủ động bảo quản đúng cách không chỉ giúp giữ chất lượng hạt gạo mà còn tránh lãng phí và đảm bảo an toàn cho bữa ăn của cả gia đình.