Tôi thường làm món hấp này 2-3 lần/tuần: Chỉ vài phút là có một bữa ăn "ngon cấp số nhân"

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một món hấp mà ngay cả một đứa trẻ kén ăn cũng chắc chắn sẽ rất thích. Bạn nhất định nên học cách làm món này để cả gia đình cùng thưởng thức. Món này đặc biệt phù hợp với những người mất khẩu vị trong thời tiết nóng hoặc không thích nấu nướng.

Tôi thường làm hấp món này 2-3 lần một tuần. Tại sao? Vì mọi người trong gia đình tôi đều rất thích. Quan trọng hơn, món ăn nhà làm sử dụng nhiều nguyên liệu, ngon miệng và chỉ tốn bằng một phần ba chi phí so với ăn ngoài. Đối với những người muốn giảm cân, món ăn ngon này vẫn có thể dùng được để đảm bảo dinh dưỡng trong thời tiết nóng bức.

Giờ thì hãy cùng theo dõi công thức đơn giản kiểu nhà làm cho món sò điệp hấp miến tỏi nhé!

Nguyên liệu làm món sò mai hấp miến tỏi

3 con sò mai tươi, 1 nắm miến dong sợi trong nhỏ, 1 muỗng canh tỏi băm, dầu mè, dầu hào, đường, bột nêm vị gà, một ít nước tương và 2 muỗng canh nước.

Cách làm món sò mai hấp miến tỏi

Bước 1: Để sơ chế sò mai, bạn dùng dao rạch vỏ theo đường nối. Vỏ khá dễ mở. Sau đó, làm sạch hết nội tạng, thêm một chút muối và ướp chúng trong vài phút để khử mùi tanh. Miến dong bạn nên chọn loại miếng trong, sợi nhỏ. Sau đó ngâm trước khoảng 15 phút cho mềm rồi vớt ra, để ráo. Bạn cũng có thể đun nước sôi rồi chần nhanh cũng được (Vì thời gian hấp sò điệp ngắn nên miến phải được ngâm kỹ trước).

Bước 2: Tiếp theo, thái thịt sò mai đã làm sạch thành những lát mỏng (không thái đứt hoàn toàn). Bước này giúp rút ngắn thời gian hấp sò mai mà vẫn giữ cho chúng không bị dai. Tiếp đó chuẩn bị một chiếc bát, cho 1 muỗng canh tỏi băm (càng nhỏ càng tốt), sau đó cho 1 thìa canh nước tương, một ít dầu hào (không cho quá nhiều, nếu không sẽ bị mặn), một chút đường để tăng hương vị, bột nêm vị gà, dầu mè và 2 muỗng canh nước, khuấy đều cho hòa quyện và đường tan hết.

Bước 3: Đặt miến đã ngâm mềm ở đáy đĩa và dàn đều. Sau đó, xếp dàn đều sò điệp lên trên rồi rưới nước sốt tỏi đều khắp. Bạn nên rưới hết nước sốt lên miến, vì miến sẽ hấp thụ phần nước sốt thừa trong quá trình hấp, giúp món ăn thêm ngon miệng. Khi hấp, đợi nước sôi rồi mới cho đĩa nguyên liệu vào xửng. Hấp ở lửa lớn trong vòng 5 phút. Cuối cùng rắc hành lá thái nhỏ lên sò mai đã hấp. Món sò mai hấp miến tỏi thơm ngon đã sẵn sàng.

Thành phẩm món sò mai hấp miến tỏi

Thời tiết nóng bức có thể ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người, đặc biệt là trẻ em và người già. Để tăng cường dinh dưỡng và làm cho thức ăn ngon miệng hơn bạn hãy thêm món hấp này vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình. Nó thực sự rất ngon!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món sò mai hấp miến tỏi!