Tôi tiếc vì không phát hiện ra món này sớm hơn, đặc biệt là việc kết hợp nguyên liệu khiến món ăn ngon bất ngờ

Cái nóng oi bức của mùa hè thực sự khó chịu, và mùa này cũng là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức các rau họ nhà bầu bí. Dưa chuột, dưa hấu, bí đao, mướp, dưa lưới và dưa vàng đều khá phổ biến. Mỗi khi trời nóng, tôi thích nấu một nồi canh mướp. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa canh và rau; là sự pha trộn giữa thịt, rau, và nước dùng. Bí quyết là bạn có thể cho bất kỳ nguyên liệu nào mà mình thích, trộn và kết hợp theo ý muốn, rồi nấu một nồi cho đến khi chín.

Hôm nay tôi xin giới thiệu với bạn một cách nấu mướp đơn giản và ngon miệng rất khác biệt. Và khi lần đầu tiên thưởng thức, tôi đã thực sự thấy tiếc vì tại sao mình không biết đến cách nấu này sớm hơn. Chỉ cần nấu đơn giản, nhưng hương vị tươi ngon đến mức ngay cả nước dùng dưới đáy nồi cũng hết sạch.

Với món ăn này tôi chọn mướp, thịt gà và miến làm nguyên liệu. Nước dùng rất ngon và có vị ngọt thanh mát. Thịt gà mềm và đậm đà, trong khi mướp thì mềm, tươi mát. Cắn một miếng giống như đang ăn một miếng "thịt chay" có vị ngọt tự nhiên. Miến thấm đẫm vị umami, khiến nó trơn mượt và ngon tuyệt. Nước dùng thì đậm đà, chỉ cần húp một ngụm thôi là miệng bạn đã ngập tràn hương thơm! 3 nguyên liệu này khi nấu cùng nhau tạo nên một món ăn mềm, dai, mịn, tươi mát, thơm và ngọt - thực sự tôi chưa bao giờ tưởng tượng mướp lại có thể kết hợp hoàn hảo đến vậy với 2 nguyên liệu này. Ăn món này vào mùa hè thật sảng khoái!

Khi cái nóng mùa hè khiến bạn mất cảm giác thèm ăn, một nồi canh này chính là thứ tuyệt vời nhất, chắc chắn cả gia đình bạn sẽ yêu thích nó. Nếu bạn cũng quan tâm đến những món ăn ngon phù hợp trong thời tiết mùa hè, tại sao không thử làm theo hướng dẫn ngay dưới đây?!

Nguyên liệu làm món canh miến, thịt gà và mướp

1 quả mướp hương, 2 cái đùi gà lớn (hoặc thịt má đùi gà), một nắm miến dong, một nhúm muối, 1 muỗng canh dầu ăn, gia vị.

Cách nấu món canh miến, thịt gà và mướp

Bước 1: Sơ chế sạch thịt gà với muối và gừng rồi rửa sạch, thấm khô nước bằng khăn bếp. Lọc xương ra khỏi đùi gà. Thái phần thịt gà đã lọc thành các miếng mỏng vừa ăn. Cho miến vào âu nước, ngâm trước khoảng 15 phút, sau đó vớt ra để riêng cho ráo nước. Gọt bỏ vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt vát thành từng miếng dài.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho một muỗng canh dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng thì cho xương gà vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi đổi màu. Tiếp theo, cho một lượng nước nóng vừa phải vào, vặn lửa lớn, rồi đun sôi. Chỉnh lửa về mức nhỏ và đun khoảng 15 phút để vị ngọt từ xương gà tiết ra nước dùng. Sau đó bạn cho lần lượt mướp và thịt gà đã thái miếng vào nồi, đun sôi. Hớt sạch bọt và mỡ gà trên bề mặt.

Bước 3: Tiếp theo, cho miến đã ngâm vào và nấu thêm 3 phút nữa. Thêm một chút gia vị cho vừa ăn, khuấy đều rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra bát tô, tùy sở thích mà có thể rắc hành lá thái nhỏ hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên rồi thưởng thức.

Mẹo bếp cần biết:

1. Mặc dù mướp là thực phẩm lạnh, nhưng thịt gà lại là thực phẩm ấm. Kết hợp cả 2 nguyên liệu này trong một món ăn có thể giúp cân bằng hương vị của chúng.

2. Không nên ăn mướp với các món ăn có tính lạnh khác như mướp đắng, dưa hấu hoặc cua, vì ăn quá nhiều hoặc làm lạnh quá mức có thể gây khó chịu cho dạ dày.

3. Các nguyên liệu trong món ăn này đã rất tươi ngon, sự kết hợp này tạo ra một loại nước dùng trong, ngọt và thơm ngon. Do đó, không cần thêm quá nhiều gia vị; chỉ cần chút dầu và gia vị/muối là đủ.