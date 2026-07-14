3 món ngon miệng lại rẻ, luân phiên nấu cho gia đình ăn trong các bữa cơm giúp thải độc cơ thể và diệt khuẩn

Vào mùa hè, thời tiết nóng nực, ăn quá nhiều thịt cá sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa do thực phẩm giàu đạm khó chuyển hóa trong thời tiết nóng bức. Hơn thế, khi mùa hè đến, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Cơ thể cần được thanh lọc và diệt khuẩn để giảm gánh nặng cho gan, ngăn ngừa mất nước, phòng tránh các bệnh về tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm và hạn chế các bệnh lý ngoài da... Vì thế, chúng ta cần lựa chọn thực phẩm thích hợp và tận dụng hiệu quả chúng để giúp cơ thể thải độc, thanh nhiệt và giảm viêm. Đây là 3 món rau bạn có thể nấu luân phiên cho gia đình thưởng thức. Chúng tươi mát và bổ dưỡng lại dễ nấu, phù hợp cho cả gia đình!

1. Bắp cải xào trứng

Bắp cải là một loại rau dân dã, vô cùng quen thuộc nhưng có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên và hỗ trợ thải độc cơ thể cực kỳ hiệu quả. Chúng hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên giúp bảo vệ hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào trong bắp cải giúp kích thích các enzyme giải độc của gan. Bắp cải cũng chứa nhiều nước và chất xơ, hỗ trợ thận lọc máu và đẩy các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa.

Nguyên liệu: Nửa cái bắp cải, 3 quả trứng gà, 3 tép tỏi, 2 quả ớt đỏ nhỏ, một ít hành lá thái nhỏ, muối, nước tương và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món bắp cải xào trứng

Cắt bắp cải thành miếng vừa ăn sau đó rửa sạch và để ráo nước. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và khuấy đều. Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào và chiên đến khi đông lại thì dùng phới đảo đều tạo thành từng miếng. Lấy ra để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào xào thơm. Thêm bắp cải vào và đảo nhanh trên lửa lớn. Xào cho đến khi bắp cải mềm và chín tới, sau đó thêm muối và một chút nước tương cho vừa ăn, rồi đảo đều. Cuối cùng, đổ trứng đã đánh tan vào, khuấy vài lần, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

2. Thịt heo xào hẹ

Rau hẹ chứa hợp chất kháng sinh tự nhiên (allicin) và nhiều vitamin giúp tiêu diệt vi khuẩn đường ruột, ức chế vi khuẩn gây viêm. Hẹ hỗ trợ giải độc, lợi tiểu, đào thải gốc tự do và bảo vệ gan.

Nguyên liệu: Một nắm hẹ tươi, 200g thịt lợn nạc, 2 lát gừng, nước tương, rượu nấu ăn, bột bắp, muối và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món thịt heo xào hẹ

Loại bỏ gốc già và lá vàng của hẹ, rửa sạch và cắt thành từng đoạn ngắn để dùng sau. Rửa sạch và thái thịt nạc thành từng lát mỏng. Cho thịt vào bát, thêm một thìa nước tương, một ít rượu nấu ăn và một thìa bột bắp. Trộn đều và ướp trong 10 phút để giữ độ ẩm và làm cho thịt mềm hơn. Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát vào xào thơm. Thêm thịt đã ướp vào, đảo đều trên lửa vừa cho đến khi thịt đổi màu và chín đều. Lấy ra để riêng. Tiếp đó cho hẹ vào chảo và xào nhanh trên lửa lớn trong 30 giây cho đến khi hẹ thơm. Thêm thịt đã xào trở lại vào, nêm một chút muối cho vừa ăn, xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều, rồi bày ra đĩa.

3. Nấm sò xào trứng

Nấm sò là một loại "rau" vô cùng quen thuộc trong bữa cơm của mỗi nhà. Chúng chứa hoạt chất tự nhiên đặc biệt và nguồn chất xơ dồi dào, mang lại tác dụng tích cực cho hệ tiêu hóa, gan và sức đề kháng. Nấm sò chứa hợp chất plutorin, được nghiên cứu cho thấy có khả năng kháng khuẩn, đặc biệt là ức chế các vi khuẩn Gram dương. Lượng vitamin C, vitamin D và các axit amin thiết yếu trong nấm sò có thể giúp cơ thể tái tạo tế bào khỏe mạnh, từ đó nâng cao hệ thống miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh.

Nguyên liệu: 300g nấm sò tươi, 4 quả trứng gà, hành lá thái nhỏ, 2 tép tỏi, muối, dầu hào và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món nấm sò xào trứng

Rửa sạch rồi xé nấm sò thành những miếng nhỏ, đều nhau. Sau đó đun sôi nước rồi chần sơ nấm sò trong khoảng 1 phút. Vớt ra và vắt bớt nước thừa. Đánh trứng với một chút muối, đun nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào và xào đến khi chín. Lấy ra để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó thêm nấm sò vào xào trên lửa lớn cho đến khi nước bay hơi hết. Thêm một ít dầu hào và muối cho vừa ăn, rồi xào đến khi nấm sò dậy mùi thơm. Đổ trứng đã đánh tan vào, khuấy đều, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.